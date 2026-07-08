உங்களை அறியாமல் மொபைலுக்கு அடிமையாகிவிட்டீர்களா? மீண்டு வர சில முக்கிய டிப்ஸ்!
வார இறுதி நாட்களான சனி, ஞாயிறுகளில் மொபைல் பார்க்கும் நேரத்தை குறைத்துவிட்டு, நண்பர்களை நேரில் சந்திப்பது அல்லது குடும்பத்தினருடன் வெளியே செல்வது போன்ற பழக்கங்களை வளர்த்து கொள்ளலாம்.
Published : July 8, 2026 at 10:37 AM IST
காலையில் கண் விழிப்பதில் தொடங்கி, இரவு தூங்க செல்வது வரை நம் கைகள் தானாகவே மொபைல் போனை தேடுகின்றன. வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்கள், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்கள், ஓடிடி சினிமாக்கள் என ஏதோ ஒரு திரைக்கு முன்னால் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த நாளும் கரைந்துவிடுகிறது. பஸ்ஸில் போகும்போதோ, வீட்டில் இருக்கும்போதோ நம்மை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று கூட தெரியாத அளவிற்கு பலரும் மொபைல் திரைக்குள் மூழ்கி கிடக்கிறார்கள்.
"இது வெறும் பொழுதுபோக்குதானே" என்று நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இந்த விஷயம், நம்மை அறியாமலேயே நம்முடைய மன அமைதியை கெடுத்து, கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கும், தூக்கமின்மைக்கும் வழிவகுக்கிறது என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள். இதிலிருந்து மீண்டு வந்து நம் நிஜ வாழ்க்கையை ரசிப்பதற்கு, 'டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்' (Digital Detox) எனப்படும் மொபைல் போன் தவிர்ப்பு முறை எவ்வளவு அவசியம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
'அமைதியான டிஜிட்டல் நெருக்கடி' – ஓர் அதிர்ச்சி பின்னணி!
அண்மையில் வெளியான 2025-26 பொருளாதார கணக்கெடுப்பு, இந்தியாவில் நிலவும் இந்த மொபைல் போன் மோகத்தை 'அமைதியான டிஜிட்டல் நெருக்கடி' (Silent Digital Crisis) என்று எச்சரித்துள்ளது. இந்த ஆய்வின்படி, இந்தியர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு வருடத்தில் மட்டும் ஸ்மார்ட்போன்களில் செலவிடும் நேரம் எவ்வளவு தெரியுமா? 1.1 லட்சம் கோடி மணி நேரங்கள்!
அதேபோல, மொபைல் பயன்படுத்துபவர்களில் 93% பேர் இன்ஸ்டாகிராம் செயலியை பயன்படுத்துகிறார்கள். இவர்களில் 32% பேர் தினமும் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ரீல்ஸ்களை பார்ப்பதிலேயே நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள். மேலும், 61% பேர் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் வீடியோக்களுக்கு அடிமையாகியுள்ளனர்.
இந்த தொடர் பழக்கத்தால், சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்துபவர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கும், தூக்கமின்மைக்கும் ஆளாகியுள்ளனர் என்று 'மெண்டல் ஹெல்த் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இந்தியா' (MHFA) என்ற அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
'டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்' (Digital Detox) என்றால் என்ன?
ரத்தத்தில் இருக்கும் நச்சுக்களை வெளியேற்ற உடலை சுத்தம் செய்வது போல, நம் மனதை சுத்தப்படுத்த மொபைல், லேப்டாப், டேப்லெட் போன்ற எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களில் இருந்து குறிப்பிட்ட காலம் தள்ளி இருப்பதே 'டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்' . இதற்காக பெரிய அளவில் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை. அன்றாட வாழ்க்கையில் சில எளிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்து கொண்டாலே போதும்.
- இரவு 10 மணிக்கு மேல் மொபைல் போனை பயன்படுத்த கூடாது.
- காலையில் எழுந்தவுடன் முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு நோட்டிபிகேஷன்களை பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- வார இறுதி நாட்களான சனி, ஞாயிறுகளில் மொபைல் பார்க்கும் நேரத்தை குறைத்துவிட்டு, நண்பர்களை நேரில் சந்திப்பது அல்லது குடும்பத்தினருடன் வெளியே செல்வது போன்ற பழக்கங்களை வளர்த்து கொள்ளலாம்.
ஆரம்பத்தில் ஏற்படும் 'போலி அதிர்வு' மனநிலை!
நாம் மொபைல் போனை தொடாமல் தள்ளி இருக்கும் முதல் 3 நாட்களுக்கு, நம்முடைய பாக்கெட்டில் இருக்கும் போன் சத்தமில்லாமல் அதிர்வது (Vibrate) போன்ற ஒரு போலி உணர்வு ஏற்படும். இதற்கு மருத்துவ உலகில் 'ஃபாண்டம் வைப்ரேஷன் சின்ட்ரோம்' (Phantom Vibration Syndrome) என்று பெயர். அதாவது, போன் வராமலேயே வந்தது போன்ற ஒரு மாயத் தோற்றம் இது.
ஆனால், ஒரு வாரம் இதை பொறுத்துக் கொண்டு கடந்துவிட்டால், நம்முடைய மனநிலையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படும். கண்பார்வை சோர்வு குறையும், தலைவலி நீங்கும், செய்யும் வேலையில் ஏகாந்தமான கவனமும், நிம்மதியும் கிடைக்கும்.
இன்றைய காலகட்டத்தில், இதற்காகவே 'டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ் ரிட்ரீட்ஸ்' (Digital Detox Retreats) என்ற புதிய கலாச்சாரம் உருவாகியுள்ளது. சிலர் குழுக்களாகச் சேர்ந்து 4 முதல் 5 நாட்கள் வெளியூர்களில் உள்ள ரிசார்ட்டுகளுக்குச் சென்று, தங்களது மொபைல் போன்களை முற்றிலும் ஒப்படைத்துவிட்டு இயற்கை சூழலில் நிம்மதியாகக் கழிக்கிறார்கள்.
பெற்றோர்களே முன்மாதிரியாக மாற வேண்டும்!
குழந்தைகள் எப்போதும் மொபைலும் கையுமாக இருக்கிறார்கள் என்று புலம்பும் பெற்றோர்கள், முதலில் தங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், குழந்தைகள் உங்களை கவனித்துதான் கற்று கொள்கிறார்கள்.
- நோ ஸ்க்ரீன் ஜோன் (No Screen Zone): வீட்டின் ஹால் அல்லது சாப்பிடும் அறை போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை 'நோ ஸ்க்ரீன் ஜோன்' ஆக அறிவிக்க வேண்டும். அந்த பகுதிக்குள் யாரும் மொபைல் போனை எடுத்து செல்ல கூடாது.
- சாப்பிடும்போது மொபைல் கூடாது: குடும்பமாக அமர்ந்து சாப்பிடும் போது மொபைல் பார்ப்பதை முற்றிலுமாக தடை செய்ய வேண்டும். அந்த நேரத்தை குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மனம் விட்டு பேச பயன்படுத்தலாம்.
- பெட்ரூமிற்குள் போன் வேண்டாம்: தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைலை அணைத்துவிட்டு, படுக்கையறைக்கு வெளியே வைத்துவிட வேண்டும். இது தூக்கமின்மை பிரச்சனைக்கு சிறந்த தீர்வாகும்.
- தொழில்நுட்பக் கட்டுப்பாடு: கூகுள் ஃபேமிலி லிங்க் (Google Family Link) அல்லது ஆப்பிள் ஸ்க்ரீன் டைம் (Apple Screen Time) போன்ற செயலிகளைப் பயன்படுத்தி, குழந்தைகள் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் மட்டும்தான் மொபைல் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று லாக் செய்து வைக்கலாம்.
- ஊக்கத்தொகை முறை: வீட்டு வேலைகளை செய்வது வீட்டுப் பாடங்களை முடிப்பது போன்ற பயனுள்ள பணிகளைச் செய்து முடித்தால், அதற்கு கைமாறாக 10 நிமிடங்கள் மட்டும் மொபைல் பார்க்கலாம் என்று குழந்தைகளுக்கு நிபந்தனை விதிக்கலாம்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11392003/