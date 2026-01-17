மங்கலான பார்வை? அதிகரித்த தாகம்? உங்களுக்கு பிரீ-டயாபடீஸ் இருக்கலாம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
உடலில் ஏற்படும் சிறிய வெட்டுகள் அல்லது சிராய்ப்புகள் ஆற நீண்ட காலம் எடுத்துகொண்டால், அது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்திருப்பதன் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
Published : January 17, 2026 at 11:01 AM IST
இன்றைய நவீன உலகில், மாறிவரும் உணவு பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் உடலுழைப்பு இல்லாத வாழ்க்கை முறை காரணமாக, சர்க்கரை நோய் என்பது உலகளாவிய சுகாதார பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, 'பிரீ-டயாபடீஸ்' எனப்படும் நீரிழிவு நோய்க்கு முந்தைய நிலை குறித்து பலரும் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள்.
இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு இயல்பை விட அதிகமாகவும், ஆனால் முழுமையான நீரிழிவு நோய் என்று வகைப்படுத்தும் அளவிற்கு மிக அதிகமாகவும் இல்லாத ஒரு இடைப்பட்ட நிலையாகும். 2021-ஆம் ஆண்டு தரவுகளின்படி, உலகம் முழுவதும் சுமார் 54.1 கோடி மக்கள் இந்நிலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது 2045-ல் 73 கோடியாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால், முறையான வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலம் சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க முடியும். ஆனால், இதனை கவனிக்கத் தவறினால் இதயம் மற்றும் நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த தீவிர பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும். எனவே, பிரீ-டயாபடீஸ் இருந்தால் உடல் வெளிப்படுத்தும் நுட்பமான அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
சருமம் கருமையாதல்: உடல் நீரிழிவு நோயை நோக்கி செல்வதற்கான மிக முக்கியமான மற்றும் வெளிப்படையான அறிகுறி அக்குள், கழுத்தின் பின்புறம் அல்லது தொடை இடுக்குகளில் ஏற்படும் சரும மாற்றமாகும். 'அகாந்தோசிஸ் நிக்ரிகன்ஸ்' என்று அழைக்கப்படும் இந்நிலை, சருமத்தை கருமையாகவும், மென்மையாகவும் (Velvety texture) மாற்றுகிறது.
உடலில் இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் அதிகரிப்பதையே இது உணர்த்துகிறது. இதனை சாதாரண அழுக்கு என்று அலட்சியப்படுத்தாமல், உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது அவசியம். இது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் கோளாறு இருப்பதை முன்கூட்டியே காட்டும் ஒரு தெளிவான எச்சரிக்கையாகும்.
அதிகரித்த தாகம் மற்றும் சிறுநீர் கழித்தல்: அடிக்கடி தாகம் எடுப்பதும், வழக்கத்தை விட அதிகமாக சிறுநீர் கழிப்பதும் பிரீ-டயாபடீஸின் நுட்பமான அறிகுறிகளாகும். ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் போது, சிறுநீரகங்கள் அதிகப்படியான குளுக்கோஸை வெளியேற்ற கடுமையாக உழைக்கின்றன. இந்த செயல்பாட்டில் உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்து சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுவதால், உடல் வறட்சி ஏற்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் தாகம் எடுக்கிறது.
பலர் இதனை வெப்பம் அல்லது மற்ற சாதாரண காரணங்களால் ஏற்படுவதாக எண்ணி தவறு செய்கிறார்கள். வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் ஏதும் இல்லாத நிலையிலும் இந்த அறிகுறிகள் நீடித்தால், சர்க்கரை அளவை சோதிப்பது நல்லது என The hidden dangers of prediabetes என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
காயங்கள் குணமாவதில் தாமதம்: உடலில் ஏற்படும் சிறிய வெட்டுகள் அல்லது சிராய்ப்புகள் ஆற நீண்ட காலம் எடுத்துக் கொண்டால், அது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்திருப்பதன் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு. அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் ரத்த ஓட்டத்தைப் பாதிப்பதோடு, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தையும் பலவீனப்படுத்துகிறது.
இதனால் திசுக்களை சீரமைக்கும் உடலின் இயற்கையான திறன் குறைகிறது. பிரீ-டயாபடீஸ் நிலையில் இருப்பவர்கள் பலரும், தங்களுக்கு நோய் கண்டறியப்படுவதற்கு முன்பே இத்தகைய தாமதமான காயம் ஆறும் தன்மையை உணர்ந்ததாகக் கூறுகிறார்கள். இந்த மாற்றத்தை ஆரம்பத்திலேயே கவனிப்பது பெரிய அளவிலான தொற்று பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
மங்கலான பார்வை: பார்வையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பிரீ-டயாபடீஸின் மற்றொரு முக்கிய அறிகுறியாகும். திடீரென்று பார்வை மங்குவது அல்லது ஒரு பொருளின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படுவது போன்றவற்றை நீங்கள் உணரலாம். ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு உயரும்போது, கண்களில் உள்ள திரவ நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.
இது கண்களின் லென்ஸ் செயல்பாட்டைப் பாதிப்பதால் பார்வை மங்கலாகத் தெரிகிறது. இந்த அறிகுறி அவ்வப்போது வந்து போகும் தன்மை கொண்டதால், பலர் இதனை தீவிரமாக எடுத்து கொள்வதில்லை. முறையான கண் பரிசோதனை மற்றும் இரத்த பரிசோதனை மூலம் இந்த பாதிப்பைத் தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து சரிசெய்ய முடியும்.
கை, கால்களில் ஊசி குத்துவது போன்ற உணர்வு: கை மற்றும் கால்களில் ஒருவித மரத்து போன உணர்வு அல்லது ஊசி குத்துவது போன்ற மெல்லிய வலி ஏற்படுவது பிரீ-டயாபடீஸின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இதனை 'நியூரோபதி' (Neuropathy) என்று அழைப்பார்கள். ரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரை நரம்பு முனைகளைச் சேதப்படுத்துவதால் இத்தகைய உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றன.
பெரும்பாலான மக்கள் இதனை போதிய ரத்த ஓட்டம் இல்லாதது அல்லது அதிகப்படியான சோர்வு என்று தவறாக புரிந்துகொண்டு மருத்துவரை அணுகத் தயங்குகிறார்கள். நரம்புகளில் ஏற்படும் இத்தகைய பாதிப்புகள் பின்னாளில் தீவிர நரம்பு நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், ஆரம்பத்திலேயே கவனிப்பது மிக முக்கியம்.
விளக்கமுடியாத சோர்வு: போதுமான ஓய்வு எடுத்த பிறகும் தொடர்ந்து உடல் சோர்வாகவும், பலவீனமாகவும் இருப்பதை உணர்ந்தால், அதனை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள். ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது, உடல் குளுக்கோஸை முறையாக ஆற்றலாக மாற்ற முடியாமல் திணறுகிறது.
இதன் விளைவாக, உடலுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்காமல் எப்போதும் ஒருவித களைப்பு நீடிக்கிறது. சாதாரண வேலைகளை கூடச் செய்ய முடியாத அளவுக்கு உடல் ஒத்துழைக்க மறுக்கலாம். இத்தகைய சோர்வுடன் மற்ற அறிகுறிகளும் சேர்ந்து தென்பட்டால், அது உடலில் சர்க்கரை வளர்சிதை மாற்றம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை குறிக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை மணியாகும்.
உடல் எடையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: உணவுப் பழக்கத்திலோ அல்லது உடற்பயிற்சியிலோ எந்த மாற்றமும் செய்யாத போது, திடீரென உடல் எடை அதிகரிப்பதோ அல்லது குறைவதோ பிரீ-டயாபடீஸின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் காரணமாக உடல் அதிகப்படியான கொழுப்பை சேமிக்கத் தொடங்கலாம் அல்லது ஆற்றலுக்காகத் தசைகளை எரிக்கத் தொடங்கலாம்.
இதனால் காரணமே இல்லாமல் எடை ஏறலாம் அல்லது குறையலாம். இத்தகைய திடீர் மாற்றங்களை சாதாரணமானதாகக் கருதாமல், ஒரு மருத்துவரை அணுகி ரத்த சர்க்கரை அளவைச் சரிபார்த்துக் கொள்வது, எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் தீவிர நீரிழிவு நோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.