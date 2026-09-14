வேகமாக நடப்பதா? அதிக தூரம் நடப்பதா? உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க எது பெஸ்ட்?
நேரம் குறைவாக இருப்பவர்கள் தினமும் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை சுறுசுறுப்பாக நடந்தாலே, நீண்ட நேரம் நடந்ததற்கான பலனை பெற முடியும்.
Published : September 14, 2026 at 7:00 AM IST
உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தவுடனேயே, பெரும்பாலானோரின் நினைவுக்கு வரும் முதல் பயிற்சி வாக்கிங் செல்வது தான். ஆனால், நடைப்பயிற்சியை தொடங்கும் போது பலருக்கும் இயல்பாகவே ஒரு கேள்வி வரும். தினமும் பத்தாயிரம் அடிகள் வரை நீண்ட தூரம் நடந்தால்தான் உடம்பில் உள்ள கொழுப்பு குறையுமா, அல்லது குறைந்த நேரமே நடந்தாலும் வேகமாக நடந்தால் உடல் எடை குறையுமா என்பது தான் அது.
வேலை, குடும்ப பொறுப்புகள் என அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே மணிக்கணக்கில் நடைப்பயிற்சிக்கு என்று தனியாக நேரம் ஒதுக்குவது எல்லோருக்கும் சாத்தியமாவதில்லை. நேரம் கிடைக்காத காரணத்தால் பலரால் தொடர்ந்து நடைப்பயிற்சியும் செய்ய முடிவதில்லை.
இந்த சூழலில், நாம் எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறோம் என்பதை விட, எந்த வேகத்தில் நடக்கிறோம் என்பதும் உடல் எடையை குறைப்பதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
வேக நடைக்கும் அதிக தூர நடைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள்
உடற்பயிற்சி முறையில் தூரமும் வேகமும் உடலுக்கு வெவ்வேறு விதமான நன்மைகளை தருகின்றன. இவற்றை சரியாக புரிந்துகொண்டால் நமது நேரத்திற்கு ஏற்ப சிறந்த முறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- அதிக தூரம் மெதுவாக நடப்பது: தினமும் நீண்ட நேரம் செலவழித்து 7,500 முதல் 10,000 அடிகள் வரை மெதுவாக நடப்பதாகும். இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும், லேசான முறையில் கலோரிகளை எரிக்கவும் உதவும். ஆனால் இதற்கு தினமும் குறைந்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக செலவிட வேண்டியிருக்கும்.
- குறைந்த தூரம் வேகமாக நடப்பது: தினமும் 3,000 முதல் 5,000 அடிகள் மட்டுமே நடந்தாலும், அதை சற்றே விறுவிறுப்பாகவும், உடல் சூடாகி லேசாக மூச்சு வாங்கும் அளவிற்கும் நடப்பதாகும். இது மிக குறைந்த நேரத்திலேயே அதிக கலோரிகளை எரிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உடற்பயிற்சியாக அமைகிறது.
குறைந்த நேரம் வேகமாக நடக்கும்போது உடலில் நிகழும் மாற்றங்கள்
மெதுவாக நீண்ட தூரம் நடக்கும் போது உடலுக்கு கிடைக்கும் கலோரி குறைப்பும் ஆரோக்கிய நன்மைகளும், சுறுசுறுப்பாக வேகமாக நடக்கும் குறுகிய நேரத்திலேயே கிடைத்துவிடுகின்றன.
- வேகமாக எரியும் தேவையில்லாத கொழுப்பு: நாம் சாதாரண நடையை விட வேகத்தை அதிகரிக்கும் போது, இதய துடிப்பு இயல்பாகவே அதிகரிக்கிறது. இதனால் உடலில் தேங்கியிருக்கும் தேவையில்லாத கொழுப்புகள் வேகமாக கரைய தொடங்குகின்றன.
- குறைந்த நேரத்தில் அதிக பலன்: நேரம் குறைவாக இருப்பவர்கள் தினமும் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை சுறுசுறுப்பாக நடந்தாலே, நீண்ட நேரம் நடந்ததற்கான பலனை பெற்றுவிட முடியும்.
- சர்க்கரை அளவு கட்டுப்படுதல்: விறுவிறுப்பான வேக நடை ரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸ் அளவை சீராக பயன்படுத்த உதவுகிறது. இதனால் இன்சுலின் உணர்திறன் அதிகரித்து, ரத்த சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கிறது.
- உடல் பருமன் மற்றும் தொப்பை குறைதல்: குறுகிய காலத்தில் தொப்பையை குறைக்கவும், உடல் எடையை சீரான அளவிற்கு கொண்டு வரவும் இந்த வேக நடை பெரிதும் துணைபுரிகிறது.
அன்றாட வாழ்க்கையோடு நடைப்பயிற்சியை இணைக்கும் எளிய வழிகள்
உடற்பயிற்சி செய்ய என்று தனியாக நேரமும் இடமும் ஒதுக்கி செல்வது மட்டுமே நடைப்பயிற்சி அல்ல. நமது தினசரி பழக்கவழக்கங்களிலேயே சின்ன சின்ன மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் குறுகிய தூர வேக நடையை எளிதாக சாத்தியமாக்கலாம்.
- பக்கத்தில் இருக்கும் கடைகளுக்கு செல்லும்போது இருசக்கர வாகனங்களை பயன்படுத்தாமல், சுறுசுறுப்பாக வேகமாக நடந்து சென்று வரலாம்.
- தொலைபேசியில் பேசும்போது ஒரே இடத்தில் நின்று பேசாமல் அல்லது மெதுவாக உலாவுவது போல நடக்காமல், கை கால்களை நன்றாக வீசி சுறுசுறுப்பாக நடக்கலாம்.
- மதிய உணவோ அல்லது இரவு உணவோ சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு, உடனடியாக அமர்ந்துவிடாமல் 10 நிமிடங்கள் சுறுசுறுப்பாக நடப்பது செரிமானத்தை விரைவுபடுத்தி, உடலில் கலோரி தங்குவதைக் கட்டுப்படுத்தும்.
- லிப்ட்களை பயன்படுத்துவதை குறைத்துக்கொண்டு, படிகளில் வேகமாக ஏறி இறங்குவது குறுகிய நேரத்தில் சிறந்த உடற்பயிற்சியாக அமையும்.
எடையை குறைக்க எது மிகவும் ஏற்றது?
உங்களுக்கு தாராளமாக நேரம் இருக்கிறது என்றால், தினமும் அதிக தூரம் நடப்பது நல்ல விஷயம்தான். ஆனால், வேலைப்பளு காரணமாக நேரம் குறைவாக இருக்கிறது, அதே நேரத்தில் உடம்பும் குறைய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்குக் குறைந்த தூரத்தை சுறுசுறுப்பாக வேகமாக நடப்பதே மிக சிறந்த வழியாகும்.
எப்போதோ ஒரு நாள் அதிக தூரம் நடப்பதை விட, தினமும் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் தவறாமல் சுறுசுறுப்பாக நடப்பதுதான் எடையை குறைக்க உதவும். எனவே, அதிக தூரம் நடக்க முடியவில்லையே என்று யோசிக்காமல், கிடைக்கும் குறைந்த நேரத்திலும் சுறுசுறுப்பாக நடந்து எடையைக் குறைத்து ஆரோக்கியமாக வாழலாம்.
ஆய்வு:
https://bjsm.bmj.com/content/early/2026/09/01/bjsports-2025-111173