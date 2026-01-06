ETV Bharat / lifestyle

முகத்தின் அழகை கெடுக்கும் வைட்டமின் குறைபாடுகள் - அறிகுறிகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

கூந்தல் மற்றும் நகங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு 'பயோட்டின்' மிகவும் அவசியம். இதன் குறைபாடு ஏற்படும் போது தலைமுடி மிகவும் மெலிந்து உடையக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படும்.

நாம் உண்ணும் உணவில் சுவைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை சத்துக்களுக்கு கொடுப்பதில்லை. முகம் பொலிவிழந்து காணப்படுவதையோ அல்லது தலைமுடி உதிர்வதையோ வெறும் முதுமை அல்லது மன அழுத்தத்தின் அறிகுறியாக மட்டுமே நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால், உண்மையில் இவை உடல் உள்ளுக்குள் சந்திக்கும் ஊட்டச்சத்து போராட்டத்தின் எச்சரிக்கையாகும்.

வைட்டமின்கள், குறிப்பாக வைட்டமின் B12, D மற்றும் பயோட்டின் போன்ற சத்துக்கள் குறையும் போது, முகம் வெளிறி போவதும், முடி மெலிந்து போவதும் நிகழ்கிறது. இத்தகைய மாற்றங்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து, சரியான உணவின் மூலம் சரிசெய்வது அழகை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும்.

முக்கிய வைட்டமின் குறைபாடுகளும் அவற்றின் அறிகுறிகளும்!

வைட்டமின் B12: வைட்டமின் B12 குறைபாடு இருந்தால் சருமம் அதன் இயல்பான நிறத்தை இழந்து வெளிறி போய் (Pale Skin) காணப்படும். சில நேரங்களில் முகம் லேசான மஞ்சள் நிறத்தில் தெரியலாம். இது ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தியில் ஏற்படும் பாதிப்பை குறிக்கிறது. மேலும், கூந்தலின் வளர்ச்சி மெதுவாகி, முடி உதிர்தல் அதிகரிக்கக்கூடும். இது நீண்ட கால அடிப்படையில் சருமத்தில் கருமையான திட்டுக்களையும் (Hyperpigmentation) உண்டாக்கலாம்.

பயோட்டின் - வைட்டமின் B7: கூந்தல் மற்றும் நகங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு 'பயோட்டின்' மிகவும் அவசியம். இதன் குறைபாடு ஏற்படும் போது தலைமுடி மிகவும் மெலிந்து உடையக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படும் (Brittle Hair). சிலருக்கு முகம், மூக்கு மற்றும் வாய் பகுதிகளில் சிவப்பு நிற தடிப்புகள் அல்லது செதில் போன்ற தோல் உரிதல் (Scaly Rash) ஏற்படலாம்.

வைட்டமின் D (Vitamin D): நவீன காலத்தில் பலரும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு பொதுவான குறைபாடு இது. வைட்டமின் D குறைபாடு இருந்தால் புதிய கூந்தல் துளைகள் (Hair Follicles) உருவாவது பாதிக்கப்படும். இதனால் முடி அடர்த்தி குறைந்து, அதிகப்படியான முடி உதிர்வு ஏற்படும். குறிப்பாக 'அலோபீசியா' (Alopecia) எனப்படும் முடி உதிர்தல் நோய்க்கும் இதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு.

இரும்புச்சத்து: இரும்புச்சத்து குறையும் போது முகம் மிகவும் சோர்ந்து காணப்படுவதுடன், கண்களுக்குக் கீழே கருவளையங்கள் தோன்றலாம். மேலும் வைட்டமின் C குறைபாடு இருந்தால் சருமம் சொரசொரப்பாகவும், காயங்கள் மெதுவாக ஆறுவதாகவும் இருக்கும். வைட்டமின் A குறைபாடு சருமத்தை வறட்சியாக்கி, சுருக்கங்களை உண்டாக்கும்.

எப்படி சமாளிப்பது?

  • முட்டை, பால் பொருட்கள், கீரைகள், தானியங்கள் மற்றும் நட்ஸ் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம்.
  • வைட்டமின் D பெற தினமும் காலை நேரத்தில் சிறிது நேரம் வெயிலில் இருப்பது நல்லது.
  • முகம் அல்லது முடியில் திடீர் மாற்றங்கள் தெரிந்தால், நீங்களாகவே மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ளாமல் ஒரு ரத்தப் பரிசோதனை செய்து மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி சத்து மாத்திரைகளை எடுத்து கொள்வது சிறந்தது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

