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விநாயகர் சதூர்த்தி வந்தாச்சு! செலவே இல்லாமல் வீட்டை அலங்கரிக்க 12 சூப்பர் டிப்ஸ்!

வீடு முழுவதையும் அலங்கரிக்க முயலாமல், வரவேற்பறையின் ஏதேனும் ஒரு மூலையை அல்லது ஒரு சிறிய மேஜையை மட்டும் விநாயகர் சிலை வைப்பதற்காக தேர்ந்தெடுங்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2026 at 5:06 PM IST

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ஒவ்வொரு ஆண்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி வரும்போதும், நம் வீட்டிலும் விநாயகர் சிலையை அழகாக வைத்து, விதவிதமாக அலங்கரித்து வழிபட வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்குள்ளும் நிச்சயமாக இருக்கும். ஆனால், "நம் வீடுதான் சிறியதாக இருக்கிறதே, சிலை வைத்தால் இடம் அடைத்து கொள்ளுமோ?" என்ற யோசனையும், சந்தையில் அலங்கார பொருட்களை வாங்குவதற்கு கூடுதல் செலவாகுமே என்ற தயக்கமும் நம்மை அதை செய்யவிடாமல் தடுத்துவிடும்.

ஆனால், உண்மையிலேயே அழகிய முறையில் அலங்காரம் செய்வதற்கு பெரிய இடமோ அல்லது அதிக பணமோ தேவையே இல்லை. வீட்டில் இருக்கும் எளிய பொருட்களையும், சில எளிய யோசனைகளையும் பயன்படுத்தினாலே போதும், நம் வீட்டின் ஒரு சிறிய மூலையையும் பார்க்க கண் கொள்ளாக் காட்சியாக மாற்றிவிட முடியும். வரவிருக்கும் செப்டம்பர் 14 விநாயகர் சதுர்த்திக்கு, உங்களுடைய ஆசைப்படியே வீட்டிலேயே மிக சுலபமாக அலங்காரம் எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம்.

குறிப்பிட்ட ஒரு மூலையை தேர்ந்தெடுங்கள்

வீடு முழுவதையும் அலங்கரிக்க முயலாமல், வரவேற்பறையின் ஏதேனும் ஒரு மூலையை அல்லது ஒரு சிறிய மேஜையை மட்டும் விநாயகர் சிலை வைப்பதற்காக தேர்ந்தெடுங்கள். அந்த இடத்தை நன்கு சுத்தம் செய்து, தேவையில்லாத பொருட்களை அப்புறப்படுத்துங்கள். பேக்ரவுண்ட் எளிமையாகவும், சுத்தமாகவும் இருக்கும் போது சிலை பார்க்க மிகவும் எடுப்பாக தெரியும்.

இயற்கை மலர்களால் அலங்கரியுங்கள்

விநாயகர் அலங்காரத்திற்கு இயற்கை மலர்களை விட சிறந்தது எதுவுமில்லை. சாமந்தி, மல்லிகை, ரோஜா போன்ற பூக்களை கொண்டு சிறிய மாலைகள் செய்து சிலைக்கு பின்னால் தொங்கவிடலாம். அல்லது சிறிய கிண்ணங்களில் தண்ணீர் ஊற்றி அதில் பூக்களை மிதக்க விடலாம். இது வீட்டிற்கு தனி அழகையும் நறுமணத்தையும் தரும்.

துப்பட்டாவைக் கொண்டு பேக்ரவுண்ட் அமைத்தல்

வீட்டில் இருக்கும் பிரகாசமான மஞ்சள், சிவப்பு, ஆரஞ்சு அல்லது பிங்க் நிற பட்டு துப்பட்டா அல்லது புடவையை சுவரில் பேக்ரவுண்டாக நேர்த்தியாக தொங்கவிடுங்கள். அதன் ஓரத்தில் சிறிய விளக்கு சரங்களை தொங்கவிட்டால், குறைந்த செலவில் மிக அழகான பேக்ரவுண்ட் தயாராகிவிடும். பண்டிகை முடிந்த பிறகு இந்த துப்பட்டாவை மீண்டும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

மிதமான விளக்கு வெளிச்சம்

அலங்காரத்திற்கு அழகு சேர்ப்பதே விளக்குகள்தான். மஞ்சள் நிற ஒளி தரும் (Warm white) எல்.இ.டி (LED) விளக்குகள் அல்லது சிறிய அகல் விளக்குகளை பயன்படுத்துங்கள். பல வண்ணங்களில் கண் கூசும் விளக்குகளை தவிர்த்து, ஒரே மாதிரியான மிதமான விளக்குகளை பயன்படுத்தும் போது அது அமைதியான சூழலை உருவாக்கும்.

வாசலில் சிறிய கோலம்

வீட்டின் நுழைவாயிலில் வண்ணப் பொடிகளாலோ அல்லது பூக்களாலோ சிறிய கோலமிடுங்கள். வீட்டில் குழந்தைகள் இருந்தால் அவர்களையும் கோலமிட சொல்லலாம். அது அவர்களுக்கு பண்டிகை மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதுடன், வீட்டின் நுழைவாயிலையும் மங்களகரமாக மாற்றும்.

மா இலை மற்றும் வாழை இலை தோரணம்

இயற்கையான தோற்றத்தை விரும்புபவர்கள் வாழை இலைகள், மா இலைகள் மற்றும் சிறிய தொட்டி செடிகளை கொண்டு விநாயகர் சிலையைச் சுற்றியுள்ள இடத்தை அலங்கரிக்கலாம். வாசலில் மா இலை மற்றும் பூக்களால் ஆன தோரணம் கட்டுவது பாரம்பரியமான அழகைத் தரும்.

தட்டைப் (Tray) பயன்படுத்திய சிறிய அலங்காரம்

மேஜையில் அதிக இடமில்லை என்றால், ஒரு அழகான தட்டை எடுத்துக்கொண்டு அதில் சிறிய அகல் விளக்கு, பூக்கள் மற்றும் விநாயகர் சிலையை ஒரே இடத்தில் நேர்த்தியாக வைக்கலாம். இடத்தை அடைக்காமல் இருக்கவும், வீட்டை சுத்தம் செய்யும் போது அதை அப்படியே எடுத்து வைக்கவும் இது மிகவும் வசதியாக இருக்கும்.

காகிதத்தில் அலங்காரம்

குறைந்த செலவில் குழந்தைகள் உதவியுடன் வண்ண காகிதங்களில் பூக்கள் மற்றும் விசிறிகள் செய்து சுவரில் ஒட்டலாம். இரண்டு அல்லது மூன்று வண்ண காகிதங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்தினால் அலங்காரம் பார்க்க மிகவும் நேர்த்தியாக இருக்கும்.

அகல் விளக்குகள்

அகல் விளக்குகள் பண்டிகைக்கு தனி அழகை தரும். ஆனால், விளக்கு எரியும் போது திரைச்சீலைகள் அல்லது காகித அலங்காரங்களுக்கு அருகில் வைக்க கூடாது. சிறிய குழந்தைகள் அல்லது செல்லப் பிராணிகள் வீட்டில் இருந்தால் பாதுகாப்பு கருதி எல்.இ.டி விளக்குகளை பயன்படுத்துவது நல்லது.

வீட்டில் ஏற்கனவே இருக்கும் பொருட்களை பயன்படுத்துங்கள்

புதிதாகப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு முன் வீட்டில் இருக்கும் பித்தளை விளக்குகள், வேலைப்பாடு அமைந்த பாத்திரங்கள், வண்ணமயமான தலையணை உறை (Cushion cover) போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்தலாம்.

எளிமையான அமரும் வசதி

சுவாமி கும்பிட வரும் சொந்தங்களும் நண்பர்களும் அமர்வதற்கு, விநாயகர் சிலை இருக்கும் இடத்தின் அருகே சிறிய பாய் அல்லது விரிப்பை விரித்து சில தலையணைகளை போட்டு வைக்கலாம். இது வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களை அன்போடு வரவேற்பது போல இருக்கும்.

சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத கொண்டாட்டம்

பிளாஸ்டிக் அலங்காரப் பொருட்களைத் தவிர்த்து, மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய துணிகள், காகிதம், பூக்கள் மற்றும் மரப்பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள். ஒருமுறை பயன்படுத்திவிட்டுத் தூக்கி எறியும் பொருட்களுக்கு பதிலாக, அடுத்த ஆண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதே சிறந்தது.

விநாயகர் சிலை அமைந்திருக்கும் இடத்தை சுற்றி சற்று இடைவெளி விட்டு அலங்கரியுங்கள். அளவுக்கு அதிகமான பொருட்களால் இடத்தை அடைக்காமல், அமைதியும் நேர்த்தியும் நிறைந்த எளிய அலங்காரமே வழிபாட்டிற்கு சிறந்த அனுபவத்தை தரும்.

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TAGGED:

விநாயகர் சதுர்த்தி
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