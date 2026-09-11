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விநாயகர் சதுர்த்திக்கு என்ன கோலம் போடலாம்? இதோ அட்டகாசமான ஐடியாக்கள் மற்றும் நன்மைகள்!

முன்பெல்லாம் கோலப் பொடியைப் பயன்படுத்தாமல் பச்சரிசி மாவில் தான் கோலமிட்டார்கள். இதன் பின்னணியில் "பூத யக்ஞம்" என்ற தத்துவம் உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2026 at 2:53 PM IST

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பண்டிகை நாட்கள் என்றாலே கொண்டாட்டம் தான்! வருடத்திற்கு ஒருமுறை வரும் விசேஷ நாட்களில் தான் சில அழகிய அனுபவங்களை நம்மால் முழுமையாக உணர முடியும். அதில் முதலிடத்தில் இருப்பது வாசலில் வண்ணக் கோலமிடுவது. பண்டிகைக்கு முந்தைய நாள் இரவே தூங்காமல் விழித்திருந்து, வாசலில் பெரிய கோலத்தை போட்டு, அதற்குள் அழகாக வண்ணங்களை நிரப்பிவிட்டு, அசதியில் தூங்கிப்போவோம்.

மறுநாள் காலை வெளிச்சத்தில் அந்த கோலம் எவ்வளவு அழகாக வந்துள்ளது என்பதை பார்ப்பதிலேயே ஒரு தனி மகிழ்ச்சி தான்! அதிலும், அந்த கோலத்தில் பைக் டயர் தடமோ, சைக்கிள் தடமோ படாமல் அப்படியே இருந்தால்... சந்தோஷத்திற்கு அளவே இருக்காது!

ஆனால், கோலம் போடுவதை ஏதோ சாதாரண விஷயம் என்று மட்டும் நினைத்துவிடாதீர்கள். நம் சிறுவயது நினைவுகளில் கோலத்திற்கு பெரும் பங்குண்டு. பள்ளிக்கூடப் பருவத்தில், நோட்டு புத்தகத்தின் கடைசி பக்கத்தில் நாம் ஆர்வமாக போட்டுப் பழகிய 'கம்பி கோலங்கள்' நிச்சயம் நம் நினைவில் இருக்கும்.

3 புள்ளி, 6 புள்ளி, ரங்கோலி என வகைவகையாக வரைந்து பார்த்த பொற்காலம் அது! காலம் செல்ல செல்ல கோலம் போடும் வழக்கம் குறைந்து, இப்படி ஏதேனும் விசேஷ நாட்களில் தான் மீண்டும் கோலமிடும் நிலை வந்துவிட்டது. சரி, அதையெல்லாம் விடுங்கள்! வரும் செப்டம்பர் 14 விநாயகர் சதுர்த்திக்கு உங்கள் வீட்டின் முன் என்ன கோலம் போடப் போகிறீர்கள்? புள்ளி கோலமா? அல்லது பிரம்மாண்ட ரங்கோலியா?

உங்களுக்காக சில அட்டகாசமான கோல ஐடியாக்களைத் தருகிறோம். அதுமட்டுமா? அந்த ஐடியாக்களுடன் சேர்த்து, இத்தனை நாட்களாக நமக்கு தெரியாத ஒரு சுவாரசியமான விஷயத்தையும் சொல்கிறோம். அதுதான் கோலம் போடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! "கோலத்தினால் நன்மையா?" என வியக்கிறீர்களா? நடுநடுவே கோல ஐடியாக்களுடன், இதையும் படித்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

ரங்கோலி கோலம்
ரங்கோலி கோலம் (Getty Images)

வீட்டிற்கு லட்சுமி கடாட்சமும், மங்கலமும் தரும் கோலங்கள்!

இந்திய பண்பாட்டில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், அதிகாலையில் வாசல் தெளித்து கோலமிடுவது வெறும் பாரம்பரிய சடங்கு மட்டுமல்ல. அரிசி மாவில் கோலம் போடுவது வீட்டிற்கு லட்சுமி தேவியை வரவேற்கும் என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. அதே சமயம், வீட்டை சுற்றியுள்ள எதிர்மறை ஆற்றல்களைப் போக்கி, நேர்மறை எண்ணங்களையும் சுபிட்சத்தையும் கொண்டு வரும் அடையாளமாக கோலம் கருதப்படுகிறது.

ரங்கோலி கோலம்
ரங்கோலி கோலம் (Getty Images)

புள்ளி கோலத்திற்குப் பின் இத்தனை ஆரோக்கிய நன்மைகளா?

கோலம் போடுவது வெறும் வாசல் அழ்கிற்கு மட்டுமல்ல, அது பெண்களுக்கு இயற்கை கொடுத்த மிகச்சிறந்த உடற்பயிற்சியாகும் என தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத் துறை தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

  • பெண்கள் குனிந்து நிமிர்ந்து கோலம் போடும் போது, உடலின் வடிவமைப்பு தானாகவே யோகாசனம் நிலைக்கு மாறுகிறது. இது அவர்களின் முதுகெலும்பை வலுப்படுத்தி, இடுப்புப் பகுதிக்கு நல்ல நெகிழ்வுத்தன்மையைத் தருகிறது.
  • ஆண்களை விடப் பெண்களுக்குத் தான் முதுகுவலிப் பிரச்சனைகள் அதிகமாக வருகின்றன. தினமும் வாசல் கோலமிடும் பழக்கம், பெண்களின் முதுகுத்தண்டுப் பிரச்சனைகளை சரிசெய்து, உடலைச் சீரான பிட்னஸுடன் வைக்க உதவுகிறது.
  • அதிகாலையில் வாசல் தெளித்து கோலமிடும் போது, அதிகாலை பொழுது வழங்கும் தூய்மையான ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. மேலும், தெளிக்கப்படும் சாண நீர் கிருமி நாசினியாகச் செயல்பட்டு, சுத்தமான காற்றை வீட்டிற்குள் அனுப்புகிறது.
ரங்கோலி கோலம்
ரங்கோலி கோலம் (Getty Images)

மன அழுத்தம் போக்கும் 'சிக்கு கோலம்'!

கோலம் போடுவது உடலுக்கு மட்டுமல்ல, மூளைக்கும் மனதிற்கும் கூட ஒரு சிறந்த பயிற்சி தான்.

  • ஒரு கோலத்தை கவனத்தோடு வரைந்து முடிக்கும் போது, நம் அறியாமலேயே கவனச்செறிவும் பொறுமையும் அதிகரிக்கிறது. இது அன்றாட மன அழுத்தத்தை குறைத்து மூளையின் செயல்பாட்டை சுறுசுறுப்பாக்குகிறது.
  • கோலங்களில் 'சிக்கல் கோலம்' அல்லது 'கம்பி கோலம்' மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. சுழன்று சுழன்று செல்லும் இந்த சிக்கல் கோலங்களை வரைந்து பழகும் போது, வாழ்க்கையில் எந்தவொரு கடினமான சிக்கல் வந்தாலும் அதைத் தளர்ச்சியின்றி எளிதாகத் தீர்க்கும் மனப்பக்குவம் பெண்களுக்கு இயல்பாகவே வளர்கிறது.
  • புதிய கோலங்களை யோசித்து வரைவது பெண்களின் கற்பனைத் திறனை வளர்க்கிறது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து ரங்கோலி போடுவது கூட்டுறவையும் பிணைப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அரண்மனை கலை: பண்பாட்டு ரகசியம்!

தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று பக்கங்களை புரட்டிப் பார்த்தால், மன்னர்களின் அரண்மனைகளில் கோலக்கலைக்குத் தனி இடம் இருந்தது தெரியும். அரசர்களும் இக்கலையை வளர்க்கப் பெரிதும் ஆர்வம் காட்டினர்.

அதேபோல், முன்பெல்லாம் கோலப் பொடியைப் பயன்படுத்தாமல் பச்சரிசி மாவில் தான் கோலமிட்டார்கள். இதன் பின்னணியில் "பூத யக்ஞம்" என்ற தத்துவம் உள்ளது. அதாவது, "நம்மிடம் உள்ளதை மற்ற உயிரினங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்" என்ற வாழ்வியல் நெறி.

ரங்கோலி கோலம்
ரங்கோலி கோலம் (Getty Images)

நாம் போடும் அரிசி மாவு கோலத்தை எறும்புகள், பறவைகள், அணில்கள் உணவாகக் கொள்ளும். பிற உயிர்களிடத்தில் அன்பையும் பகிர்வையும் செலுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய சிந்தனையை இது உணர்த்துகிறது.

எனவே, இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியன்று அழகிய கோலமிட்டு உங்கள் இல்லத்தையும், உள்ளத்தையும் மகிழ்ச்சியாலும் ஆரோக்கியத்தாலும் நிரப்புங்கள்! அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துகள்!

https://www.tamilnadutourism.com/attractions/traditions/kolam-and-benefits

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