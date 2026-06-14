கைக்குழந்தைகளை சுமக்கும் 'ஸ்லிங்' பைகள்: பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது எப்படி?
கைக்குழந்தைகள் எப்போதும் தங்களை வளர்ப்பவர்களின் உடல் சூட்டையும், அருகாமையையும், பாதுகாப்பையும் எதிர்பார்ப்பார்கள்.
Published : June 14, 2026 at 1:22 PM IST
குழந்தை பிறந்ததுமே பெற்றோரின் ஒட்டுமொத்த உலகமும் தலைகீழாக மாறிவிடுகிறது. ஆரம்ப காலகட்டங்களில் தங்களின் வழக்கமான சமூக வாழ்க்கையை தொடர முடியாமல் பலரும் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிவிடுகிறார்கள்.
ஒரு அவசரத்திற்கு மருத்துவமனைக்கோ, மன அமைதிக்காக ஒரு ஷாப்பிங் மால்க்கோ அல்லது குடும்பத்தோடு ஒரு சிறிய சுற்றுலாவுக்கோ செல்ல வேண்டும் என்றாலே, 'குழந்தையை எப்படித் தூக்கிக் கொண்டு அலைவது, நமக்குக் கை வலிக்குமே, குழந்தைக்கு கஷ்டமாக இருக்குமே' என்ற தயக்கத்திலேயே பல பெற்றோர் தங்களின் பயண திட்டங்களை தள்ளிப்போட்டு விடுகிறார்கள்.
ஆனால், இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் ஆன்லைனிலும் சரி, கடைகளிலும் சரி, எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய 'பேபி ஸ்லிங்' (Baby Slings) எனப்படும் குழந்தையை உடலில் சுமக்கும் துணிப்பைகள் இதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த தீர்வாக உருவெடுத்துள்ளன.
இன்று மால், தியேட்டர், மருத்துவமனை என எங்கு பார்த்தாலும் இளம் பெற்றோர் பலரும் இதனை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர். தங்களின் அன்றாட வீட்டு வேலைகளைத் தடையின்றிச் செய்யவும், குழந்தையைத் தூக்கிக் கொண்டே வெளியில் நிம்மதியாகச் சுற்றி வரவும் இந்த நவீனக் துணிப்பைகள் பெற்றோருக்குப் பெரிதும் கை கொடுக்கின்றன.
இப்படியிருக்க, இந்தத் துணிப்பைகளின் பயன்பாடு குறித்து இங்கிலாந்தில் உள்ள டர்ஹாம் பல்கலைக்கழகத்தின் 'இன்ஃபான்சி மற்றும் ஸ்லீப் சென்டர்' (Durham Infancy and Sleep Centre) ஆய்வாளர்கள் அண்மையில் ஒரு விரிவான மற்றும் முறையான ஆராய்ச்சியை நடத்தியுள்ளனர்.
குழந்தையை இப்படி உடலில் ஒட்டி அணைத்து சுமப்பது பெற்றோர் மற்றும் குழந்தை இடையேயான பாசப் பிணைப்பை பல மடங்கு அதிகரிப்பதுடன், பெற்றோரின் மனநலனையும் நிம்மதியாக வைத்திருக்க உதவுவதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. அதே நேரத்தில், இதனை சரியாகப் பயன்படுத்த தெரியாததால் சில அரிதான விபத்துகளும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுவதாக இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
அரவணைப்பும் அதன் நன்மைகளும்
பொதுவாகவே, பிறந்த கைக்குழந்தைகள் எப்போதும் தங்களை பெற்றவர்களின் உடல் சூட்டையும், அவர்களின் இதயத் துடிப்பின் அருகாமையையும், பாதுகாப்பையும் மட்டுமே அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். இந்த துணிப்பைகள் அதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு பாலமாக அமைகின்றன. குழந்தையை இதில் சுமந்து கொள்ளும்போது, அவர்கள் தங்களைப் பாதுகாப்பான ஒரு சூழலில் உணர்கிறார்கள்.
அடிக்கடி அழுதுகொண்டே இருக்கும் குழந்தையைக்கூட, இந்த துணிப்பையில் போட்டு நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொள்ளும்போது அவர்கள் எளிதில் அமைதியாகி விடுகிறார்கள். இது குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சிக்கும், மூளை வளர்ச்சிக்கும் நல்ல ஊக்கத்தைத் தருகிறது.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, வீட்டின் அன்றாட வேலைகளை செய்யும்போதும், வெளியில் நடமாடும்போதும் குழந்தையைப் பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ளலாம். அதே நேரத்தில் நமக்கும் கைகள் ஃப்ரீயாக இருப்பதால் (Hands-free), மற்ற வேலைகளை எந்தவிதச் சிரமமும் இன்றிச் செய்ய இது ஒரு சிறந்த துணையாக இருக்கிறது.
கழுத்துச் சரிவும் மூச்சுத்திணறல் ஆபத்தும்
நன்மைகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், இந்த துணிப்பைகளைப் பயன்படுத்தும் போது நாம் மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்கிறது இந்த ஆய்வு. குறிப்பாக நான்கு மாதங்களுக்கும் குறைவான வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு கழுத்து தசைகள் முழுமையாக வலுவடைந்திருக்காது. அவர்களின் உடலின் எடையை விடத் தலைப்பகுதி பெரியதாக இருப்பதால், நாம் துணிப்பையை சரியாக பொருத்தவில்லை என்றால், குழந்தையின் தலை அப்படியே முன்னோக்கிச் சரிந்து, அவர்களின் நாடி மார்போடு ஒட்டிக்கொள்ளும் நிலை ஏற்படும்.
உதாரணமாக, நமது விரலால் நமது தொண்டையை லேசாக அழுத்தினால் கூட நம்மால் மூச்சு விட முடியாது அல்லவா? அதேபோல, குழந்தையின் பிஞ்சுத் தலை அப்படி முன்னோக்கிச் சரியும்போது, அவர்களின் சிறிய மூச்சுக்குழாய் அப்படியே நசுங்கி, ஆக்சிஜன் உள்ளே செல்வது தடைபடும் ஆபத்து உண்டு. இதனை 'பொசிஷனல் அஸ்ஃபிக்சியா' (Positional asphyxia) என்று அழைக்கிறார்கள்.
இது தவிர, பையை சரியாகப் பூட்டாமல் அரைகுறையாக மாட்டுவது அல்லது பெற்றோர் நடக்கும்போது நிலைதடுமாறி விழுவது போன்ற காரணங்களால் குழந்தை கீழே விழுந்து காயமடையும் வாய்ப்புகளும் உள்ளதாக இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
பெற்றோர்களிடம் இருக்கும் விழிப்புணர்வுப் பற்றாக்குறை
ஆய்வாளர்கள் நடத்திய கணக்கெடுப்பில், கிட்டத்தட்ட 96 சதவீத பெற்றோர் இந்த துணிப்பைகளைப் பயன்படுத்துவதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த அளவிற்கு இது மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகியுள்ளது. ஆனால், வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், இதனை வாங்கும் கடைகளிலோ அல்லது ஆன்லைன் தளங்களிலோ, இதனை எப்படிப் பாதுகாப்பாகவும் சரியான முறையிலும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தெளிவான விளக்கங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுவதில்லை.
இதன் விளைவாக, நான்கில் ஒரு பங்கு பெற்றோருக்கு இதை எப்படிச் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படை முறையே தெரிவதில்லை. இங்கிலாந்து போன்ற வளர்ந்த நாடுகளிலேயே இதற்கென இருக்கும் சிறப்பு வழிகாட்டுதல் மையங்களைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு பலரிடம் இல்லை என்பது இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
- முகம் தெளிவாகத் தெரிய வேண்டும்: குழந்தையைத் துணிப்பையில் வைக்கும்போது, அவர்களின் முகம் எப்போதும் உங்கள் கண்களுக்குத் தெளிவாக தெரிய வேண்டும். துணியால் முகம் முழுமையாக மூடியிருக்கக் கூடாது.
- நாடி மார்பில் படக்கூடாது: குழந்தையின் நாடி (Chin) எப்போதும் நிமிர்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். அது எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் குழந்தையின் சொந்த மார்போடு ஒட்டி, கழுத்து மடங்கிய நிலையில் இருக்கக் கூடாது. எப்போதும் குழந்தையின் முகத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.
- தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது கவனம்: குழந்தையை துணிப்பையிலேயே வைத்துக்கொண்டு, கைகளின் துணையின்றி அப்படியே தாய்ப்பால் கொடுப்பதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று குழந்தை நல அமைப்புகள் எச்சரிக்கின்றன. ஏனெனில், அந்த நேரத்தில் குழந்தையின் மூச்சுத்திணறலை நம்மால் கவனிக்க முடியாமல் போகலாம்.
ஆய்வு:
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/10/1/e004696