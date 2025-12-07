ETV Bharat / lifestyle

யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காத சமையல் குறிப்புகள் - உடனே தெரிஞ்சுக்கோங்க!

முட்டை மூழ்கும் அளவிற்கு தண்ணீர் ஊற்றி வேகவைத்தால் முட்டை ஓடு உடையாமல் இருக்கும். இது போன்ற சமையல் டிப்ஸ்களை இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 7, 2025 at 1:20 PM IST

சமையல் சீக்கிரம் முடியணும் ஆனா சுவையாகவும் இருக்கணுமா? உங்களுக்காக சூப்பரான 20 சமையல் குறிப்புகள் இதோ..இனி மறக்காமல் இந்த டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணிப்பாருங்க!

  1. பொரியல், கூட்டு செய்வதற்கு காய்கறிகளை நறுக்கி ஆவியில் வேக வைத்து பின் தாளித்தால் சுவை கூடும் மற்றும் எண்ணெய் குறைந்த அளவே தேவைப்படும்.
  2. சமைப்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன் சின்ன வெங்காயத்தை வெந்நீரில் ஊறவைத்தால் தோலை நிமிடத்தில் உரிக்கலாம்.
  3. பூண்டில் எண்ணெய் தடவி, அரை மணி நேரத்திற்கு வெயிலில் உலர வைத்தால் தோல் உரிப்பது ஈஸி.
  4. தேங்காய் சாதம், எலுமிச்சை சாதம் போன்றவைக்கு வேர்க்கடலையை நன்கு வறுத்து அதிகமாய் சேர்த்தால் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.
  5. தர்பூசணி பழ தோலில் உள்ள வெள்ளை பகுதியை தூக்கி எரியாமல், தக்காளியுடன் சேர்த்து கூட்டு செய்தால் சுவையாக இருக்கும்.
  6. சப்பாத்தி மாவுடன் கொஞ்சம் மக்காச்சோள மாவு சேர்த்து பினைந்தால் சப்பாத்தி மிருதுவாக வரும்.
  7. உளுந்து மற்றும் பருப்பு வடை மாவை வடகம் போல் தட்டி வெயிலில் காயவைத்து எடுத்தால் தேவைப்படும் போதெல்லாம் பொரித்து சாப்பிடலாம்.
  8. முட்டை மூழ்கும் அளவிற்கு தண்ணீர் ஊற்றி வேகவைத்தால் முட்டை ஓடு உடையாமல் இருக்கும்.
  9. சப்பாத்தி மாவை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது எண்ணெய் தடவி வைத்தால் மாவு காய்ந்து போகாமல் மென்மையாக இருக்கும்.
  10. சிக்கனில் எந்த உணவு செய்தாலும், கறி பாதி வெந்ததும் உப்பு சேர்த்தால் சுவையாக இருக்கும்.
  11. பலகாரம் செய்யும் போது எண்ணெய் பொங்கி வராமல் இருக்க கொஞ்சமாக புளியை எண்ணெயில் சேர்த்தால் போதும்.
  12. மீந்து போன இட்லியில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து உதிர்த்தால் கட்டி இல்லாமல் உதிரி உதிரியாக வரும்.
  13. ஆம்லேட் செய்யும் போது வெங்காயத்துடன் தக்காளியை சேர்த்து ஆம்லேட் செய்தால் வாசனை வராது மற்றும் ருசியும் கூடுதலாக இருக்கும்.
  14. தேங்காயை லேசாக அடுப்பில் வாட்டி எடுத்தால் தேங்காய் எளிதாக எடுக்க வரும்.
  15. காய்ந்த மிளகாயை வறுக்கும் போது சிறிது உப்பு சேர்த்து வறுத்தால் நெடி வராது.
  16. கனம் அதிகம் இல்லாத கல்லை சப்பாத்திக்கும், அதிகம் கனமுள்ள கல்லை தோசைக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
  17. மோரில் இஞ்சி கொத்தமல்லிக்கு பதிலாக மிளகு மற்றும் சீரகத்தை அரைத்து சேர்த்தால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
  18. புளியோதரைக்கு அரிசியை வடிக்கும் போதோ அல்லது குக்கரில் வைக்கும் போதோ நல்லெண்ணய் ஊறி வைத்தால் புளியோதரை மணமாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
  19. கோதுமை மாவில், சாதம் வடித்த தண்ணீரை சேர்த்து பினைதால் சப்பாத்தியும் பூரியும் சாஃப்டாக இருக்கும்.
  20. குழம்பில் காரம் அதிகமாகிவிட்டால் தேங்காய் பாலை அரை கப் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து இறக்கினால் காரம் குறையும் சுவை கூடும்.

சமையல் குறிப்புகள்
COOKING TIPS AND TRICKS
COOKING TIPS IN TAMIL

