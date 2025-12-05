ETV Bharat / lifestyle

மல்லிகை செடிக்கு சூப்பரான உரம்! கொத்து கொத்தா வளர 'இத' மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க!

காய்கறி கழிவுகளை நன்கு மக்க வைத்து வாரத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு கைப்பிடி என செடிக்கு உரம் கொடுக்கலாம். மல்லிகை செடியில் கொத்து கொத்தா பூக்கள் பூக்க இந்த டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 5, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வீட்டில் செடி வளர்க்க விரும்புபவர்களின் முதல் சாய்ஸாக இருப்பது பூச்செடிகள் தான். அதிலும், மல்லிச்செடி வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையை பற்றி சொல்லவா வேண்டும்? இருப்பினும், மல்லிச்செடியை நட்டு வைத்த பின், ஒரு வருடமானாலும், துளிர் கூட விடாமல் இலைகள் மட்டும் அப்படியே இருக்கும்.

நாமும் பூக்கள் பூக்கும் என காத்திருப்போம். அதற்காக உரங்கள் என பார்த்து பார்த்து கொடுத்தாலும் சில சமயங்களில் எந்த பயனும் இல்லாமல் போகும். இப்படியான சூழ்நிலையில், நாம் வீட்டிலேயே தயார் செய்யும் சில இயற்கை உரங்கள் செடியை செழிப்பாக வளர்க்க உதவுவதோடு, பூக்களும் பூத்து குலுங்கும். நிச்சயம் இந்த உரங்களை ஒரு முறை உங்கள் வீட்டில் வளர்க்கும் செடிக்கு கொடுத்து பாருங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மல்லிகை செடியில் பூக்கள் பூத்து குலுங்க உதவும் இயற்கை உரங்கள்:

  • வாரத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு டீஸ்பூன் கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பொடியை செடி வைத்துள்ள மண்ணில் தூவி விடவும். மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஃப்ரெஷ்ஷான டீ தூளை பயன்படுத்தவும். இந்த உரங்களை பயன்படுத்துவதால் செடியில் நிறைய பூக்கள் மற்றும் தளிர்கள் வளரும். அதுமட்டுமல்லாமல், செடியின் மண் வளமாக இருக்கும்.
  • ஒரு கைப்பிடி வெங்காயத் தோல், ஒரு டீஸ்பூன் வேப்பம் புண்ணாக்கு, அரை எலுமிச்சை பழ தோல் மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து ஒரு வாரத்திற்கு சூரிய ஒளி படாதவாறு வைத்துவிடவும். ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர், இந்த தண்ணீரை வடிகட்டி அரை கிளாஸ் அளவிற்கு செடியில் ஊற்றவேண்டும்.
  • காய்கறி கழிவுகளை நன்கு மக்க வைத்து வாரத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு கைப்பிடி என செடிக்கு உரம் கொடுக்கலாம். இந்த உரம் கொடுப்பதன் மூலம் செடி செழிப்பாக வளரும். தினமும் ஒரு கைப்பிடி மல்லிகை பூ கிடைக்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • 5 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 3 டீஸ்பூன் தோல் உள்ள உளுத்தம் பருப்பு, ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு என இவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து அரைத்து, 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மண்ணில் தூவி விடவும். சின்ன செடியாக இருந்தால் அரை டீஸ்பூன், பெரிய செடியாக இருந்தால் ஒரு டீஸ்பூன் பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • வீட்டில் பயன்படுத்திய காபி மற்றும் டீ தூளை தூக்கி எறியாமல் வெயிலில் காயவைத்து, மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு கைப்பிடி கொடுக்கலாம். இது மல்லி செடிக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைத்து செடிக்கும் சிறந்த உரமாக இருக்கும்.
  • அரை முதல் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு டை அமோனியம் பாஸ்பேட் (DAP) உரத்தை கொடுத்து தண்ணீர் நன்றாக ஊற்றினால் 15 நாளில் மல்லிகை பூ செடி செழிப்பாக வளரும்.

மல்லிச்செடி வளர்ப்புக்கு உதவும் டிப்ஸ்கள்:

  • மல்லிகை பூ செடி செழிப்பாக வளரவும் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக பூப்பதற்கும் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் விதவிதமான உரங்களை கொடுக்க வேண்டும்.
  • 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மண்ணை கிளறி விடுவதன் மூலம், நல்ல காற்றோட்டம் கிடைத்து செடியின் வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள உரங்களை செடிக்கு கொடுப்பதன் மூலம் செடியில் நிறைய மொட்டுக்கள் வரும்.
  • மல்லிகை பூ செடியை சூரிய ஒளியில் வளர்க்க வேண்டும். நேரடியாக சூரிய ஒளி படாத இடத்தில் அல்லது நிழலான இடத்தில் வைத்தால் மல்லிகை பூ செடி வளராது.
  • செடியில் இருந்து பூக்களை பறித்ததும் கண்டிப்பாக கவாத்து (Pruning) செய்ய வேண்டும். வெட்டி விடுவதன் மூலம் செடி தளிர் விட்டு வளரும்.
  • மல்லிகை செடியின் தண்டு பகுதியை மட்டும் வெட்டி மண்ணில் நட்டு வைத்தால் போதும் மல்லிகை செடி வளரும்.
  • செம்மண் களவையில் மல்லிகை பூ செடி செழிப்பாக வளரும். பெரிய க்ரோ பேக் அல்லது தரையில் நட்டு வைத்தால் செடி செழிப்பாக வளரும்.
  • எந்த உரம் பயன்படுத்தினாலும், செடிக்கு தாரளமாக தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க:

TAGGED:

GARDENING TIPS TAMIL
மல்லிகை செடி உரம்
HOMEMADE FERTILIZERS FOR JASMINE
TIPS TO GROW JASMINE PLANT
FERTILIZER FOR JASMINE PLANT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.