மத்திய பட்ஜெட் 2026: பொதிகை மலையில் ட்ரெக்கிங் வசதி - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் பொதிகை மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ட்ரெக்கிங் வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும் என மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.

மத்திய பட்ஜெட் 2026 (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026 at 4:23 PM IST

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் நாட்டின் கலாச்சார அடையாளங்களைப் பாதுகாப்பதோடு, சாகசச் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்கும் விரிவான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக, தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள பொதிகை மலைப் பகுதியில் சூழலியல் சமநிலை மாறாமல் மலையேற்ற (Trekking) வசதிகளை மேம்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல், உத்தரகாண்ட் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் மலையேற்ற சுற்றுலா மேம்படுத்தப்படவுள்ளது.

அந்த வரிசையில், தமிழர்களின் தொன்மையான வரலாற்றைப் பறைசாற்றும் விதமாக ஆதிச்சநல்லூரில் நவீன கலாச்சார மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது. இயற்கை ஆர்வலர்களை ஈர்க்கும் வகையில், தமிழக-ஆந்திர எல்லைப் பகுதியான பழவேற்காடு ஏரியில் பறவைகளை உற்று நோக்குவதற்காக மூன்று புதிய பிரத்யேகப் பார்வை மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு, தமிழகத்தின் சுற்றுலா வரைபடத்தில் ஒரு மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இதற்கிடையே, பலரது வாழ்நாள் கனவாக இருக்கும் பொதிகை மலை மலையேற்றம் மற்றும் அங்கு எப்படி செல்ல வேண்டும் போன்ற தகவல்களை இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

பொதிகை மலை: தமிழகத்தின் தென்கோடியில், திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களின் எல்லையில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு பகுதியாகப் பொதிகை மலை அமைந்துள்ளது. இது, அகத்தியர் மலை (Agasthiyar Malai) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கடல் மட்டத்திலிருந்து 1,868 மீட்டர் உயரமுள்ள இந்தச் சிகரம், கேரளா மற்றும் தமிழகத்தின் எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

பொதிகை மலை அல்லது அகத்தியர் மலைப் பயணம் என்பது பலருக்கும் ஒரு வாழ்நாள் கனவாகும். ஆனால், மற்ற மலையேற்றங்கள் போல் இல்லாமல், இது பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதி என்பதால், தற்போது நடைமுறையில் உள்ள வழிமுறைகளை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

பயணத்திற்கான சரியான காலம்: பொதிகை மலையேற்றத்திற்கு வனத்துறை ஆண்டு முழுவதும் அனுமதிப்பதில்லை. பொதுவாக, மழையின் தாக்கம் குறைந்து வானிலை சீராக இருக்கும் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மட்டுமே மலையேற்றத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் மட்டுமே 'அகத்தியர் கூடம்' சிகரத்தின் உச்சிக்குச் செல்ல முடியும்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பாபநாசம் காரையார் அணை வழியாகச் செல்லும் இந்தப் பாதை மிகவும் கடினமானது. அடர்ந்த காடுகள் வழியாகச் செல்ல வேண்டியிருப்பதால், இங்கு வனத்துறையின் அனுமதி பெறுவது சவாலானது.

இதுவே பெரும்பாலான மலையேற்ற வீரர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வழியாகும். திருவனந்தபுரத்திலிருந்து 50 கி.மீ தொலைவில் உள்ள போனக்காடு (Bonacaud) என்ற இடத்தில் மலையேற்றம் தொடங்கும். இங்கிருந்து சுமார் 28 கி.மீ தூரம் இரண்டு நாட்கள் பயணமாக மலை உச்சியை அடையலாம்.

தற்போதைய நடைமுறைகள்

கேரள வனத்துறை இணையதளம் (Kerala Forest Department) வாயிலாக மட்டுமே இதற்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். ஒரு நாளைக்குச் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நபர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

உடற்தகுதிச் சான்றிதழ்: செங்குத்தான மலைப்பாதைகளில் ஏறுவதற்குத் தேவையான உடல் தகுதி இருப்பதை உறுதிசெய்ய, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவரிடம் பெறப்பட்ட சான்றிதழ் அவசியம். 14 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே மலை ஏற்றத்திற்கு அனுமதி.

கட்டுப்பாடுகள்: இது ஒரு பிளாஸ்டிக் இல்லாத மண்டலமாகும். பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட் அறிவிப்பால் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கடினமான பயண முறைகளை எளிமைப்படுத்தவும், மலையேற்றப் பாதைகளில் தற்காலிக ஓய்வு இல்லங்கள், பாதுகாப்பு மையங்கள் மற்றும் நவீன தகவல் தொடர்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சாகசப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படுவதோடு, பொதிகை மலையின் சர்வதேசப் புகழும் உயரும்.

