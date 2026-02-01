மத்திய பட்ஜெட் 2026: இந்த ஆண்டு காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவையில் நிர்மலா சீதாராமன்!
2026-27ம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அடர் மெரூன் நிறத்திலான காஞ்சிபுரம் பட்டுச் சேலையை அணிந்திருந்தார்.
Published : February 1, 2026 at 10:02 AM IST
இந்திய நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதன்முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 1, 2026) அன்று மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. கடந்த ஜனவரி 28-ம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் தொடங்கிய கூட்டத் தொடரின் சிகர நிகழ்வாக, இன்று காலை 11 மணிக்கு மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது 9-வது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட் தாக்கலின் போது, நிர்மலா சீதாராமன் அணியும் புடவை வெறும் ஆடைத் தேர்வாக மட்டுமல்லாமல், அந்த ஆண்டின் அரசியல் மற்றும் கலாச்சாரச் செய்தியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட் நாளில், இந்தியாவின் பொருளாதாரச் சூழல் மற்றும் பிராந்திய முக்கியத்துவத்தை நுட்பமாகப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், உள்நாட்டு நெசவாளர்களின் கலைத்திறனை உலக அரங்கில் அடையாளப்படுத்துவதை அவர் வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.
அந்த வரிசையில், இந்த 2026-ம் ஆண்டு பட்ஜெட்டிற்காக அவர் எத்தகைய தனித்துவமான புடவையைத் தேர்வு செய்துள்ளார் மற்றும் கடந்த அண்டுகளில் அவர் அணிந்திருந்த சேலைகளின் விவரத்தையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
காஞ்சிபுரம் பட்டு: 2026-2027 ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது சொந்த மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரத்தைப் போற்றும் வகையில், அடர் மெரூன் நிறத்திலான காஞ்சிபுரம் பட்டுச் சேலையை அணிந்திருந்தார். இந்த நேர்த்தியான சேலை தங்க ஜரிகை வேலைப்பாடுகளுடன் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றியது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் வரவிருக்கும் நிலையில், மாநிலத்தின் நெசவு பாரம்பரியத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் விதமாக இந்தத் தேர்வு அமைந்துள்ளது. இது தமிழகத்தின் கைத்தறித் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் அங்கீகாரமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த கால பட்ஜெட் புடவைகள்: கடந்த ஆண்டுகளில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய நிர்மலா சீதாராமன் அணிந்திருந்த சேலைகளின் விவரம் பின்வருமாறு.
2025 - பீகாரின் மதுபானி கலை: கடந்த ஆண்டு, பீகார் மாநிலத்தின் நாட்டுப்புறக் கலையைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், மீன் மற்றும் தாமரை உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட மதுபானி புடவையை (Madhubani Art) அணிந்திருந்தார். பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற துலாரி தேவியால் கையால் நெய்யப்பட்ட இந்த புடவை, பீகார் பெண் கலைஞர்களின் உழைப்பிற்கு சான்றாக அமைந்தது.
2024 (முழு பட்ஜெட்) - மங்களகிரி கைத்தறி: ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் பாரம்பரியமான மங்களகிரி பருத்திப் புடவையைத் தேர்ந்தெடுத்தார். மெல்லிய ஜரிகை பார்டருடன் கூடிய இந்தப் புடவை, ஆந்திராவின் நெசவுச் சிறப்பை உலகுக்குக் காட்டியது.
2024 (இடைக்கால பட்ஜெட்) - காந்தா தையல் கலை : மேற்கு வங்கத்தின் புகழ்பெற்ற 'காந்தா ஸ்டிச்' (Kantha Stitch) வேலைப்பாடுகள் கொண்ட நீல நிற துசர் பட்டுப் புடவையை அணிந்திருந்தார். இது அம்மாநிலத்தின் கதை சொல்லும் கலை மரபைப் போற்றுவதாக அமைந்தது.
2023 தார்வாட் கசுதி வேலைப்பாடு: கர்நாடகாவின் தார்வாட் பகுதியைச் சேர்ந்த 'இல்கல்' (Ilkal) பட்டுப் புடவையை அணிந்திருந்தார். இதில் தேர், யானை, தாமரை மற்றும் மயில் உருவங்கள் கொண்ட 'கசுதி' (Kasuti) எம்பிராய்டரி செய்யப்பட்டிருந்தது. புவியியல் குறியீடு (GI Tag) பெற்ற இந்த வேலைப்பாடு கர்நாடகாவின் பெருமையாகும்.
2022 போம்காய் புடவை: ஒடிசா மாநிலத்தின் கஞ்சாம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாரம்பரிய 'போம்காய்' (Bomkai) புடவையை அணிந்திருந்தார். இதில் இருந்த பழுப்பு நிறம் பின்னடைவுகளையும் பாதுகாப்பையும், சிவப்பு நிறம் வலிமையையும் குறிப்பதாகக் கருதப்பட்டது.
2021 போச்சம்பள்ளி இக்கத் : தெலங்கானாவின் அடையாளமான 'போச்சம்பள்ளி இக்கத்' (Pochampally Ikat) புடவையைத் தேர்வு செய்திருந்தார். சிக்கலான சாயமிடும் நுட்பம் மற்றும் வடிவியல் கோலங்களுக்குப் பெயர்பெற்ற இந்தத் தேர்வு தென்னிந்தியக் கலையை முன்னிறுத்தியது.
2020 மஞ்சள் மற்றும் நீல நிறப் பட்டு: நம்பிக்கை மற்றும் செழிப்பைக் குறிக்கும் விதமாக மஞ்சள் நிறப் புடவையை அணிந்திருந்தார். பொருளாதாரச் சவால்கள் நிறைந்த அக்காலத்தில், மஞ்சள் நிறம் நேர்மறையான எண்ணங்களை விதைப்பதாக அமைந்தது.
2019 மங்களகிரி கைத்தறி : நிதியமைச்சராகத் தனது முதல் பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தபோது, இளஞ்சிவப்பு நிற மங்களகிரி புடவையை அணிந்திருந்தார். அன்று தான் காலனித்துவ அடையாளமான 'பிரீஃப்கேஸ்' முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, இந்திய மரபுப்படி 'பஹி கடா' (சிவப்புத் துணியால் சுற்றப்பட்டது) முறையை அறிமுகப்படுத்தினார்.
ஆடையும் அரசியலும்: நிர்மலா சீதாராமனின் ஆடைத் தேர்வுகள் என்பது இந்திய கைத்தறித் துறையின் 'பிராண்ட் அம்பாசிடர்' போலச் செயல்படுவதை நாம் காணலாம். ஒவ்வொரு புடவையும் அந்தந்த மாநிலத்தின் நெசவாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை அளிக்கிறது.
தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நெருங்கி வரும் நிலையில், தனிநபர் வருமான வரிச் சலுகை, ஜிஎஸ்டி மாற்றங்கள் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி குறித்த பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் நிலவுகின்றன. ஐரோப்பிய யூனியன் - இந்தியா இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும் அறிவிப்புகள் இதில் இடம்பெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
