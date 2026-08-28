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தள்ளிப்போடும் பழக்கத்திற்கு டாட்டா l வேலையை உடனே முடிக்க இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்!

நாம் செய்யும் வேலை மிக கச்சிதமாக இருக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் மற்றவர்கள் தவறாக நினைப்பார்கள் என்ற பயம் தான் பலரையும் வேலையை தொடங்க விடாமல் முடக்கி வைக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 28, 2026 at 2:15 PM IST

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"நாளைக்கு செய்துக்கலாம்", "இன்னும் ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்துவிட்டு வேலையை தொடங்கலாம்" இந்த வார்த்தைகளை நாம் என்றாவது ஒரு முறையாவது சொல்லியிருப்போம். ஒரு முக்கியமான வேலையை கையில் எடுக்கும்போதெல்லாம் மனதிற்குள் தோன்றும் இந்த தள்ளிப்போடும் பழக்கம், பலருடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பெரிய சவாலாகவே இருக்கிறது.

உலக அளவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி, சுமார் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மனிதர்கள் இந்த பிரச்சனையை தொடர்ந்து எதிர்கொள்வதாக தெரியவந்துள்ளது. ஆனால், இதை பற்றி சமூகத்தில் நிலவும் மிகப்பெரிய தவறான கருத்து என்னவென்றால், "வேலையை தள்ளிப்போடுபவர்களுக்கு அக்கறை இல்லை, அவர்கள் சோம்பேறிகள்" என்று மிக எளிதாக முத்திரை குத்துவதுதான்.

உண்மையில், காரியங்களை தள்ளிப்போடுபவர்கள் சோம்பேறிகள் அல்ல. மற்றவர்களை போலவே அல்லது அவர்களை விட அதிகமாக உழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள் தான். ஆனால், அவர்களின் எண்ணங்களுக்கும் அதை செயலாக்கும் முடிவுகளுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய இடைவெளி ஏற்பட்டுவிடுகிறது. இதற்கான உண்மையான அறிவியல் காரணங்கள் என்ன, இந்த வழக்கத்திலிருந்து விடுபட என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

காரியங்களை ஏன் ஒத்திப்போடுகிறோம்?

நமது மூளையின் இயல்பு எப்போதும் உடனடி நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தான் முதலில் தேடும். எதிர்காலத்தில் கிடைக்கப்போகும் பெரிய பலனை விட, "இப்போது எந்த சிரமமும் இருக்கக்கூடாது" என்பதில் தான் மூளை அதிக கவனம் செலுத்துகிறது.

ஒரு வேலையை தொடங்கும்போது அது கடினமாக இருக்குமோ, சலிப்பை தருமோ அல்லது நாம் செய்யும் வேலை சரியாக வராமல் போய்விடுமோ என்ற பயம் மனதிற்குள் எழும்போது, மூளை தன் தற்காப்பு நடவடிக்கையாக அந்த வேலையை தள்ளிப்போட தூண்டுகிறது.

  • பூரணத்துவ எதிர்பார்ப்பு (Perfectionism): "நாம் செய்யும் வேலை மிக கச்சிதமாக இருக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் மற்றவர்கள் தவறாக நினைப்பார்கள்" என்ற பயம்தான் பலரையும் வேலையை தொடங்க விடாமல் முடக்கி வைக்கிறது.
  • கவனச்சிதறல்கள்: நமது கவனத்தை உடனடியாக கவரக்கூடிய சமூக வலைத்தளங்களும், கைபேசிகளும் மூளைக்கு தேவையான உடனடி மகிழ்ச்சியை எளிதாக கொடுத்துவிடுகின்றன. இதனால் முக்கிய வேலையை விட போனை பார்ப்பதே மூளைக்கு எளிதாக தோன்றுகிறது.
  • உடல் மற்றும் மனச்சோர்வு: தொடர்ச்சியான உழைப்பால் ஏற்படும் சோர்வு அல்லது மன அழுத்தம், ஒரு வேலையை எதிர்கொள்வதற்கான ஆற்றலை நம்மிடம் இல்லாமல் செய்துவிடுகிறது.

இது ஒரு தொடர் சுழற்சியாக மாறிவிடுகிறது. வேலையை தள்ளிப்போடுவதால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. அந்த அழுத்தத்தால் வேலை இன்னும் தள்ளிப்போகிறது.

இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவது எப்படி?

"இனிமேல் கவனமாக இருப்பேன்" என்று சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு மீண்டும் பழையபடி இருப்பதற்கு பதிலாக, அறிவியல் பூர்வமான சில எளிய வழிகளை பின்பற்றலாம்.

உண்மையான காரணத்தை கண்டறியுங்கள்:

ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு வேலையை ஒத்திப்போடும்போது, "நான் ஏன் இதை இப்போது செய்யவில்லை?" என்று சற்று யோசித்துப்பாருங்கள். கைபேசியினால் கவனம் சிதறுகிறதா, தோல்வி பயமா அல்லது உடற்சோர்வா என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

வேலையை சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரியுங்கள்:

ஒரு பெரிய திட்டத்தை ஒரே நேரத்தில் செய்து முடிக்க நினைப்பது மனதில் பயத்தை உண்டாக்கும். அதை சிறிய, எளிமையான இலக்குகளாக பிரித்து ஒவ்வொன்றாக செய்து முடிப்பது நம்பிக்கையை தரும்.

கவனச்சிதறல்களை அகற்றுங்கள்:

கைபேசியால் கவனம் சிதறுகிறது என்றால், வேலையை தொடங்குவதற்கு முன் அதை வேறு அறையில் வைப்பது அல்லது அமைதியான நிலைக்கு மாற்றுவது என சூழலை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

மோசமான சூழலை சிந்தித்து பாருங்கள்:

"ஒருவேளை இந்த வேலை நாம் நினைத்தபடி சரியாக வரவில்லை என்றால் என்ன ஆகிவிடும்?" என்று யோசித்துப்பாருங்கள். பெரும்பாலான நேரங்களில் நமது கற்பனை பயம், நிஜத்தை விட பெரியதாகவே இருக்கும். அதை உணர்ந்தாலே பயம் விலகிவிடும்.

காரியங்களை தள்ளிப்போடுவதை நிறுத்துவது என்பது "கடினமாக உழைப்பது" சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல. அது நமது மன ஓட்டத்தை ஆழமாக புரிந்துகொண்டு, அதற்கேற்ற சரியான வழிமுறைகளை கையாள்வது சார்ந்த விஷயம்.

ஆய்வு

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/per.2098

https://www.sciencedirect.com/science/chapter/bookseries/abs/pii/S0065260116300338

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TAGGED:

தள்ளிப்போடும் பழக்கம்
SIMPLE STEPS TO STOP DELAYING WORK
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