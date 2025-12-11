டைப் 1 Vs டைப் 2 நீரிழிவு நோய்: இன்சுலின் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் யாருக்கு தேவை?

ETV Bharat / lifestyle

டைப் 2 நீரிழிவு நோய் மிகவும் பொதுவான வகையாகும். இது பொதுவாக 40 வயதிற்கு மேல் காணப்படுகிறது.

நீரிழிவு நோய் வந்துவிட்டால், உணவு மற்றும் பழக்க வழக்கங்களில் கட்டாயமாக மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே பலருக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும். ஆரம்பத்தில் இந்த நோய் பற்றிய எந்த புரிதலும் இல்லாமல் பல எண்ணங்கள் ஏற்பட தொடங்கும்.

குறிப்பாக, 'இனி ஆசைப்பட்டால் ஒரு டீ வடை கூட சாப்பிட முடியாதோ?' என்ற எண்ணம் தோன்றி உணவை கூட நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாது. மற்றொரு மிக முக்கியமான ஒன்று தான் தினசரி இன்சுலின் தேவை என்பது. உண்மையில், நீரிழிவு நோய் பற்றி பலருக்கும் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை என்பதே உண்மை. நீரிழிவு நோய் என்பது டைப் 1 (Type 1) மற்றும் டைப் 2 (Type 2) என இரண்டு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு வகைகளுக்கும் சிகிச்சை முறைகள் வேறுபடும்.

டைப் 1 நீரிழிவு, டைப் 2 நீரிழிவு ஆகியவற்றில் எதற்கு இன்சுலின் சிகிச்சை தேவை? யாருக்குக் கடுமையான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி போன்ற வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் தேவைப்படும்? போன்ற சந்தேகங்களுக்கான பதிலை இந்த செய்தி தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)

டைப் 1 நீரிழிவு நோய்: டைப் 1 நீரிழிவு நோய் என்பது பொதுவாக சிறு வயதிலேயே குழந்தைகள், இளம் பருவத்தினர் கண்டறியப்படும் ஒரு நாட்பட்ட நோயாகும் என்கிறது NIH ஆய்வு. ஆனால், இது எந்த வயதிலும் வரலாம். இது ஒரு சுய-எதிர்ப்பு நோய் (Autoimmune Disease) ஆகும். நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியே, கணையத்தில் (Pancreas) உள்ள இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் பீட்டா செல்களை (Beta Cells) தவறுதலாக அழித்துவிடுகிறது.

இதன் விளைவாக, உடலால் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்ய முடிவதில்லை அல்லது மிகக் குறைவாகவே உற்பத்தி செய்ய முடியும். இன்சுலின் என்பது இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை (குளுக்கோஸ்) செல்களுக்குள் கொண்டு செல்ல உதவும் ஒரு ஹார்மோன் ஆகும். இன்சுலின் இல்லாததால், குளுக்கோஸ் இரத்தத்திலேயே தேங்கி, இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கிறது.

சிகிச்சை முறை:

  • இன்சுலின்: டைப் 1 நீரிழிவு நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிக்க கட்டாயமாக இன்சுலின் ஊசி (Insulin Injections) அல்லது இன்சுலின் பம்ப் (Insulin Pump) தேவைப்படுகிறது. இது உயிர் காக்கும் சிகிச்சை ஆகும்.
  • வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்: சீரான உணவு, கார்போஹைட்ரேட் அளவைக் கணக்கிடுதல் மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி ஆகியவை இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், இன்சுலின் சிகிச்சையின் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் துணைபுரிகின்றன.

டைப் 2 நீரிழிவு நோய் என்றால்? டைப் 2 நீரிழிவு நோய் மிகவும் பொதுவான வகையாகும். இது பொதுவாக வயது வந்தவர்களுக்கு (40 வயதிற்கு மேல்) காணப்படுகிறது, ஆனால் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை காரணமாக இளையவர்களிடையேயும் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)

இந்த நிலையில், ஆரம்பத்தில் உடல் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும், ஆனால், உடல் செல்கள் இன்சுலினுக்குச் சரியாகப் பதிலளிக்காமல், அதை எதிர்ப்பதால், குளுக்கோஸை எடுத்துக் கொள்ளத் தயங்குகின்றன. காலப்போக்கில், கணையத்தால் போதுமான இன்சுலினை உற்பத்தி செய்ய முடிவதில்லை. ஆரம்பத்தில் இன்சுலின் சுரக்கும், ஆனால் செல்கள் அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்தாது. காலப்போக்கில், இன்சுலின் உற்பத்தியும் குறையத் தொடங்குகிறது.

சிகிச்சை முறை:

  • வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்: டைப் 2 நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களே முதன்மை சிகிச்சையாகும். ஆரோக்கியமான சமச்சீர் உணவு, சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பது. தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வது இன்சுலின் உணர்திறனை (Insulin Sensitivity) மேம்படுத்த உதவுகிறது. உடல் எடையைக் குறைப்பது இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் கணிசமாகக் குறைக்க உதவும்.
  • மாத்திரைகள்: வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சியால் இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்படாவிட்டால், இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிக்கும் அல்லது குளுக்கோஸ் உற்பத்தியைக் குறைக்கும் வாய்வழி மருந்துகள் (Oral Medications) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நோய் முற்றிய நிலையில் அல்லது வாய்வழி மருந்துகள் பலனளிக்காதபோது, டைப் 2 நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் இன்சுலின் சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.
அம்சம்டைப் 1 நீரிழிவு நோய்டைப் 2 நீரிழிவு நோய்
பொதுவாக வரும் வயதுகுழந்தைகள்/இளம் பருவத்தினர்40 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் (வாழ்க்கை முறை காரணமாக இளையவர்களுக்கும் வரலாம்)
முக்கியக் காரணம்இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யும் செல்கள் அழிப்பு (சுய-எதிர்ப்பு நோய்)இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் போதுமான இன்சுலின் உற்பத்தி இல்லாமை
முதன்மை சிகிச்சைஇன்சுலின் சிகிச்சைவாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் வாய்வழி மருந்துகள்

நீரிழிவு நோயின் வகையைப் புரிந்துகொள்வதும், அதற்கேற்ற சரியான மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறுவதும் மிக அவசியம். டைப் 1 நீரிழிவுக்கு இன்சுலின் கட்டாயத் தேவை, டைப் 2 நீரிழிவுக்கு வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களே பலரின் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்க உதவுகின்றன.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

