உங்க வீட்டு கண்ணாடி மங்கலா இருக்கா? அப்போ இந்த 4 டிப்ஸ் உங்களுக்கு தான்!
நம் வீட்டில் இருக்கும் கண்ணாடியை வீட்டில் இருக்கும் எளிய பொருட்களை வைத்து புத்தம் புதியது போல் பளபளப்பாக்க டிப்ஸ்கள் இதோ.
Published : June 1, 2026 at 1:53 PM IST
முன்பெல்லாம் ஒரு வீட்டில் ஒரே ஒரு கண்ணாடிதான் இருக்கும். வீட்டின் மையப்பகுதியில் அல்லது வரவேற்பறையில் இருக்கும் அந்த ஒரு கண்ணாடியின் முன்னால் நின்றுதான் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் தலை வாரிக் கொள்வதும், தங்களை அழகுபடுத்தி கொள்வதும் வழக்கம்.
ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் கண்ணாடியின் பயன்பாடு முற்றிலும் மாறிவிட்டது. நம்மை நாமே பார்த்து கொள்வதைத் தாண்டி, வீட்டின் அழகையும் மதிப்பதையும் கூட்டும் ஒரு முக்கிய அலங்காரப் பொருளாக அது மாறிப்போனது. இதனால் வரவேற்பறை, படுக்கையறை, குளியலறை என வீட்டின் ஒவ்வொரு அறைக்கும் ஒரு கண்ணாடி மாட்டி வைக்கிறோம்.
இப்படி ஆசையாக வாங்கி மாட்டும் கண்ணாடிகள், சில நாட்களிலேயே தூசி படிந்தும், தண்ணீர் கறைகளுடனும் மங்கலாகக் காட்சியளிப்பது பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு பொதுவான கவலை. இந்த கறைகளைப் போக்க என்னென்னவோ செய்து பார்த்தும் பலன் கிடைக்காது. இப்படியிருக்க, நம் வீட்டில் இருக்கும் எளிய பொருட்களை வைத்து கண்ணாடியை மீண்டும் புத்தம் புதியது போல் பளபளக்க வைக்க சில டிப்ஸ்கள் இதோ.
ஷேவிங் கிரீம்
பொதுவாக நாம் வெதுவெதுப்பான நீரில் குளித்து முடித்ததும், குளியலறையில் உள்ள கண்ணாடியில் நீராவி பட்டு ஒரு புகைமூட்டம் போல படிந்துவிடும். இது நாளடைவில் அப்படியே காய்ந்து, கண்ணாடியில் பிடிவாதமான உப்பு நீர் கறையாக மாறிவிடுகிறது. இதனை தவிர்க்க ஒரு அருமையான வழி இருக்கிறது.
ஆண்கள் முகச்சவரம் செய்ய பயன்படுத்தும் ஷேவிங் கிரீமை, குளிக்க செல்வதற்கு முன்பே கண்ணாடியின் மேல் ஒரு மெல்லிய அடுக்காக தடவி விட வேண்டும். குளித்து முடித்த பிறகு, ஒரு உலர்ந்த துணியால் அதைத் துடைத்து எடுத்தால் கறைகள் அனைத்தும் மறைந்து கண்ணாடி பளிச்சென்று மாறும். இதே முறையை காரின் கண்ணாடிகள் மற்றும் வீட்டின் கண்ணாடி ஜன்னல்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
கறைகளை தவிர்க்கும் டிஸ்டில்ட் வாட்டர்
கண்ணாடியில் உள்ள தூசியை துடைக்க நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் குழாய் தண்ணீரையே பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், சாதாரண நீரில் இருக்கும் தாதுக்கள் உலர்ந்த பிறகு கண்ணாடியின் மேல் ஒரு வெள்ளை நிறப் புள்ளிகளாக படிந்துவிடும்.
இதனால் கண்ணாடி எப்போதும் மங்கலாகவே இருக்கும். இதற்கு பதிலாக, கடைகளில் கிடைக்கும் 'டிஸ்டில்ட் வாட்டர்' எனப்படும் காய்ச்சி வடித்த நீரைப் பயன்படுத்தி துடைத்தால், எந்தவித புதிய கறைகளும் படியாமல் கண்ணாடியை பளிச்சென்று வைத்திருக்க முடியும்.
பிசுபிசுப்பான கறைகளுக்கு சமையல் சோடா
சமையலறையில் இருக்கும் கண்ணாடியிலோ அல்லது கைகளில் இருக்கும் எண்ணெய் பசை பட்டு வரவேற்பறை கண்ணாடியிலோ சில நேரங்களில் பிசுபிசுப்பான கறைகள் ஏற்பட்டுவிடும். இந்த தொல்லையை நீக்க சமையல் சோடா (பேக்கிங் சோடா) மிகச்சிறந்த உதவியாக இருக்கும்.
ஒரு சிறிய பஞ்சு அல்லது மென்மையான துணியை சமையல் சோடாவில் தொட்டு, கறை உள்ள இடங்களில் மெதுவாக தேய்க்க வேண்டும். அதன் பிறகு, லேசாக தண்ணீர் தெளித்து மற்றொரு சுத்தமான உலர்ந்த துணியால் துடைத்து எடுத்தால், கண்ணாடியில் உள்ள அனைத்து கறைகளும் நீங்கி கண்ணாடி மின்னும்.
நியூஸ் பேப்பர் வேண்டாம்
கண்ணாடியை துடைக்கப் பலர் செய்தி தாள்களை பயன்படுத்துவது ஒரு பொதுவான பழக்கம். ஆனால், செய்தித் தாள் நனையும் போது அதில் உள்ள அச்சு மை கண்ணாடியில் ஒட்டிக் கொண்டு, கண்ணாடியை மேலும் அழுக்காக்கிவிடும். எனவே, இதற்கு பதிலாக வெற்று வெள்ளை காகிதங்களை உருண்டையாகச் சுருட்டி, லேசாகத் தண்ணீர் தெளித்து, கண்ணாடியின் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வட்ட வடிவில் துடைக்க வேண்டும்.
இன்னும் சிறப்பான பலன் கிடைக்க, வினிகர் மற்றும் தண்ணீர் கலந்த கலவையை கண்ணாடியில் ஸ்பிரே செய்துவிட்டு, அதன் பிறகு இந்த வெள்ளை காகிதத்தைக் கொண்டு துடைக்கலாம். கண்ணாடியின் ஓரங்கள் மற்றும் மூலைகளில் இருக்கும் தூசுகளை சுத்தம் செய்ய காது குடையும் பஞ்சு அல்லது வீட்டில் இருக்கும் பழைய சாஃப்ட் டூத் பிரஷ்களைப் பயன்படுத்துவது மிக எளிதாக இருக்கும்.
நம் அன்றாட வாழ்க்கையோடு கலந்த இந்த எளிய வீட்டு உபயோகப் பொருட்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்தினாலே போதும், வீட்டின் அழகைக் கூட்டும் கண்ணாடிகள் எப்போதும் புதுப்பொலிவோடு அழகாக காட்சியளிக்கும்.