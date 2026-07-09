வேலைப்பளுவிலும் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும் 5 ஸ்மார்ட் வழிகள்!
ஆபீஸ் வந்தவுடனேயே மெயில்களை பார்க்க தொடங்கினால், அன்றைய நாள் முழுவதும் அடுத்தவர்களின் அவசரங்களுக்கு பதில் சொல்வதிலேயே நேரம் போய்விடும். அதற்கு பதிலாக, காலையில் முதல் 10 நிமிடங்களை அன்றைய நாளை திட்டமிட பயன்படுத்துங்கள்.
Published : July 9, 2026 at 11:12 AM IST
காலை எழுந்து அவசர அவசரமாக கிளம்பி, அலுவலகம் சென்று கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்ந்தால் நேரம் போவதே தெரியாது. டார்கெட், மீட்டிங், மெயில் என அன்றாட வேலைகளுக்குள்ளேயே நாம் மூழ்கிவிடுகிறோம். 9 மணி நேர வேலை, சில நேரங்களில் கூடுதல் நேர உழைப்பு என தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும்போது, உடம்பும் மனசும் சோர்வடைவது சாதாரண விஷயம் தான்.
வேலைப்பளுவினால் ஏற்படும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் உடல்நல பிரச்சனைகளும், நம்மை வீட்டிலும் நிம்மதியாக இருக்க விடுவதில்லை. இதற்காக நாம் வேலையை விட்டுவிடவோ அல்லது நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றிக்கொள்ளவோ தேவையில்லை. வேலைக்கு நடுவே நாம் செய்யும் மிக சிறிய எளிய பழக்கவழக்கங்கள், நம் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும். அவை என்னென்ன மற்றும் அவை தரும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்கும் 20-20-20 விதி
தொடர்ந்து பல மணி நேரம் கணினி அல்லது மடிக்கணினி திரையை பார்த்து கொண்டிருப்பது நம் கண்களை பதம் பார்த்துவிடும். மாலை நேரங்களில் ஏற்படும் தலைவலி, கண் எரிச்சல், கண்கள் வறண்டு போகுதல் போன்றவற்றுக்கு திரைகளை தொடர்ந்து பார்ப்பது தான் முக்கிய காரணம்.
இதனை தவிர்க்க 20-20-20 என்ற எளிய விதியை பின்பற்றலாம்:
- ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கும் ஒருமுறை, கணினி திரையிலிருந்து பார்வையை விலக்க வேண்டும்.
- சுமார் 20 அடி தூரத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு பொருளை அல்லது இடத்தை நோக்க வேண்டும்.
- அதை உற்று நோக்கி 20 விநாடிகள் கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும்.
இந்த சிறிய இடைவெளி, தொடர்ந்து வேலை செய்வதால் சுருங்கியிருக்கும் கண் தசைகளை தளர்த்த உதவும். மேலும், திரையை பார்க்கும்போது நாம் இயல்பாக கண் சிமிட்டுவதை மறந்துவிடுகிறோம். இந்த 20 விநாடி இடைவெளி, கண்களை மீண்டும் ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க நினைவூட்டும்.
தண்ணீர் குடிப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்
வேலை அவசரத்தில் பலரும் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு, தாகம் எடுத்தாலும் தண்ணீர் குடிக்காமல் தள்ளிப்போடுவது அல்லது மறந்துவிடுவது. உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்தால், அது நேரடியாக நம் மூளையின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும். கவனம் சிதறுவது, சீக்கிரம் சோர்வடைவது, சுறுசுறுப்பு குறைவது போன்றவற்றுக்கு தண்ணீர் குறைவாக குடிப்பதே காரணம்.
- ஒரு எளிய தீர்வு: உங்கள் மேஜையிலேயே எப்போதும் ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலை வைத்திருங்கள். அது உங்களை தண்ணீர் குடிக்க நினைவூட்டிக்கொண்டே இருக்கும்.
- சுவையை மாற்றலாம்: வெறும் தண்ணீர் குடிக்க பிடிக்காதவர்கள், தண்ணீரில் கொஞ்சம் எலுமிச்சை துண்டுகள், வெள்ளரிக்காய் அல்லது புதினா இலைகளை போட்டு வைக்கலாம். இது குடிக்கவும் புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும், உடலுக்கும் நல்லது.
மணிக்கு ஒருமுறை சிறிய உடல் அசைவுகள்
ஒரே இடத்தில் பல மணி நேரம் அமர்ந்திருப்பது நம் உடலை மரத்துப்போக செய்துவிடும். இது கழுத்து வலி, முதுகு வலி மற்றும் ரத்த ஓட்ட குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். எனவே, ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒருமுறை குறைந்தது இரண்டு நிமிடங்களாவது எழுந்து நடப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள்.
- இருக்கையை விட்டு எழுந்து நின்று கைகள், கால்கள் மற்றும் கழுத்துப் பகுதியை மெதுவாக நீட்டி மடக்கலாம் (Stretching).
- தண்ணீர் குடிக்கவோ அல்லது சக ஊழியருடன் பேசவோ ஒரு சிறிய நடை பழகலாம்.
- தொடர்ந்து அமர்வதால் ஏற்படும் உடல் இறுக்கத்தை இந்தச் சிறிய அசைவுகள் தளர்த்தி, மீண்டும் புத்துணர்ச்சியுடன் வேலை செய்ய உதவும்.
சுத்தமான, நேர்த்தியான வேலை இடம்
நம்முடைய மேஜை கலைந்து கிடந்தால், அது நமக்கே தெரியாமல் நம் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். தேவையற்ற காகிதங்கள், கோப்புகள், பயன்படுத்தாத பொருட்கள் உங்கள் கண் முன்னால் இருக்கும்போது, அது கவனச்சிதறலை உண்டாக்கும்.
- தினமும் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு புறப்படுவதற்கு முன்னால், ஒரு 5 நிமிடம் ஒதுக்கி உங்கள் மேஜையை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்.
- தேவையற்ற தாள்களை அப்புறப்படுத்துங்கள். பேனா, டைரி போன்றவற்றை உரிய இடத்தில் வையுங்கள்.
- சுத்தமான மற்றும் நேர்த்தியான ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்யும்போது, நம் மனதும் தெளிவாக இருக்கும், வேலையும் வேகமாக முடியும்.
திட்டமிட்டு தொடங்கும் வேலை நாள்
ஆபீஸ் வந்தவுடனேயே மெயில்களை பார்க்க தொடங்கினால், அன்றைய நாள் முழுவதும் அடுத்தவர்களின் அவசரங்களுக்கு பதில் சொல்வதிலேயே நேரம் போய்விடும். அதற்கு பதிலாக, காலையில் முதல் 10 நிமிடங்களை அன்றைய நாளை திட்டமிட பயன்படுத்துங்கள்.
- இன்று முடிக்க வேண்டிய முக்கியமான மூன்று வேலைகள் என்னென்ன என்பதை குறித்துகொள்ளுங்கள்.
- எந்த வேலைக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும் என்பதை தோராயமாக கணக்கிடுங்கள்.
- இப்படி திட்டமிட்டு வேலை செய்யும்போது, தேவையற்ற பதற்றம் குறையும். எந்த வேலையை முதலில் செய்ய வேண்டும் என்ற தெளிவு இருக்கும்.
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