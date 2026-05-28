ETV Bharat / lifestyle

உங்க ஐ-லைனர் சீக்கிரம் ஸ்மட்ஜ் ஆகுதா? இனி கவலையே வேண்டாம்! இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்!

முகத்திற்கு மேக்கப் போடுவதற்கு முன்பு பிரைமரை எப்படி ஒரு தளமாகப் பயன்படுத்துகிறோமோ, அதேபோல்தான் கண்களுக்கும் ஐ பிரைமர் அவசியம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 28, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

கண்கள் பேசும் மொழியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. அதனால் தான், தங்களை அழகுபடுத்தி கொள்ளும் பெண்கள், கண்களின் ஒப்பனைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். அழகாக உடை உடுத்தி, நேர்த்தியாக ஒப்பனை செய்துகொள்ளும் கல்லூரிக்கு கிளம்பும் இளம் பெண்கள் முதல் அலுவலகம் செல்லும் பெண்கள் வரை அனைவருமே தங்களின் கண் ஒப்பனைக்கு, குறிப்பாக ஐ-லைனர் வைப்பதற்கு அதிக நேரம் ஒதுக்குகிறார்கள்.

ஆனால், அவ்வளவு ஆசையாகவும் கஷ்டப்பட்டும் வைக்கும் ஐ-லைனர், அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே கலைந்துபோய் கண்கள் சுற்றிலும் கருப்பாக மாறிவிட்டால் எப்படி இருக்கும்? அந்த நாள் முழுவதுமே ஒருவித அசௌகரியம் நமக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டே இருக்கும்.

சமீபத்தில், பெண்களின் அழகு பராமரிப்பு பழக்கவழக்கங்கள் குறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு சுவாரசியமான ஆய்வில், ஐ-லைனர் கலைந்துபோவதற்கு காரணம் நாம் பயன்படுத்தும் தயாரிப்புகளின் தரம் மட்டுமல்ல, அதை நாம் கண்களில் பயன்படுத்தும் முறையும்தான் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

நம் அன்றாட அவசரத்தில் நாம் செய்யும் சில சின்ன சின்ன தவறுகள்தான் ஐ-லைனரை சீக்கிரமே அழிய செய்துவிடுகின்றன. இப்படியிருக்க, நாம் தினமும் செய்யும் சில எளிய மாற்றங்கள் மூலம் ஐ-லைனர் நாள் முழுவதும் கலையாமல் அப்படியே அழகாக இருக்க என்ன செய்யலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

மாய்ஸ்சுரைசர் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தல்

சருமத்தை வறட்சியடையாமல் மென்மையாக வைத்திருக்க மாய்ஸ்சுரைசர் பயன்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். ஆனால், அதனை முகத்தில் தடவும்போது கண்களின் இமைகளுக்கு மேல் சேர்த்து தடவுவது பலருடைய வழக்கம். இந்த தவறை செய்யும்போது, மாய்ஸ்சுரைசரில் உள்ள எண்ணெய் பசை ஐ-லைனரை எளிதில் கரைய செய்துவிடுகிறது.

இதனால் நீங்கள் எவ்வளவு விலையுயர்ந்த ஐ-லைனரை பயன்படுத்தினாலும், அது சில நிமிடங்களிலேயே கலைந்து பரவிவிடும். எனவே, கண் ஒப்பனை செய்வதற்கு முன்பு கண் இமைகளின் பகுதியில் மாய்ஸ்சுரைசர் தடவுவதை தவிர்ப்பது நல்லது.

சரியான ஐ-லைனரை தேர்ந்தெடுத்தல்

அடிக்கடி முகத்தை கழுவும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும், வெயிலில் அதிகம் பயணிப்பவர்களுக்கும் ஐ-லைனர் எளிதில் மங்கிவிடும். இதற்கு தீர்வாக, சாதாரண ஐ-லைனர்களுக்கு பதிலாக வாட்டர் புரூப் அல்லது ஜெல் வகையிலான ஐ-லைனர்களை தேர்வு செய்யலாம். இவை தண்ணீராலோ அல்லது முகத்தில் ஏற்படும் வியர்வையாலோ எளிதில் அழியாது. நாள் முழுவதும் உங்கள் கண்கள் பளிச்சென்று அழகாக இருக்க, இந்த வகையான தயாரிப்புகள் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும்.

பவுடர் பயன்படுத்தும் சரியான முறை

பொதுவாகபெண்கள் ஐ-லைனர் வைத்து முடித்த பிறகு, அதன் மேல் பவுடரை பூசுவார்கள். இந்த முறையில் செய்யும்போது ஐ-லைனரின் இயல்பான கருகரு நிறமும், அதன் பொலிவும் மங்கிவிடும். இதற்கு பதிலாக, ஐ-லைனர் வைப்பதற்கு முன்பாகவே கண் இமைகளின் மீது லேசாகப் பவுடர் தடவிக் கொள்ள வேண்டும். இது இமைகளில் இருக்கும் அதிகப்படியான எண்ணெய் பசையை உறிஞ்சிக் கொள்வதால், அதன் பிறகு வைக்கப்படும் ஐ-லைனர் நீண்ட நேரம் அப்படியே நிலைத்திருக்கும்.

ஐ பிரைமரின் முக்கியத்துவம்

முகத்திற்கு மேக்கப் போடுவதற்கு முன்பு பிரைமரை எப்படி ஒரு தளமாகப் பயன்படுத்துகிறோமோ, அதேபோல்தான் கண்களுக்கும் ஐ பிரைமர் அவசியம். கண் இமைகளின் மேல் மிகக் குறைந்த அளவில் ஐ பிரைமரைத் தடவி, அது நன்கு காய்ந்த பிறகு ஐ-லைனர் வைக்க வேண்டும். இது ஐ-லைனருக்கு ஒரு நல்ல பிடிமானத்தை கொடுப்பதுடன், அது இமைகளில் இருந்து விலகிச் செல்லாமல் நாள் முழுவதும் பாதுகாக்கிறது.

ஐஷேடோவின் மேஜிக்

ஐ-லைனர் நீண்ட நேரம் கலையாமல் இருக்க அழகுக்கலை நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கும் ஒரு எளிய டிப்ஸ் இது. நீங்கள் ஐ-லைனர் வைத்து முடித்தவுடன், அதே நிறத்திலான ஐஷேடோவை ஒரு சிறிய பிரஷ் மூலம் ஐ-லைனரின் மேல் லேசாகத் தட்டி விட வேண்டும். இது ஐ-லைனரை அப்படியே செட் செய்ய உதவுகிறது. இதனால் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் காரணமாகவோ அல்லது வியர்வையாலோ மேக்கப் கலைந்துபோகும் வாய்ப்பு முற்றிலும் குறைகிறது.

கன்சீலரின் இறுதி டச் அப்

கண் ஒப்பனையை முழுமையடைய செய்வதிலும், அதனை நீண்ட நேரம் தக்க வைப்பதிலும் கன்சீலருக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு. ஐ-லைனர் மற்றும் ஐஷேடோ போன்ற அனைத்தையும் செய்து முடித்த பிறகு, இறுதியாக கண்களின் கீழ் பகுதியிலும், ஓரங்களிலும் லேசாகக் கன்சீலரைத் தடவி சரிசெய்ய வேண்டும். இது கண்களைச் சுற்றியுள்ள கருவளையங்களை மறைப்பது மட்டுமன்றி, ஐ-லைனர் இமைகளை விட்டு கீழே பரவாமல் ஒரு வேலி போல் தடுத்து நிறுத்துகிறது.

இதையும் படிங்க:

உயரமான இடத்திற்கு சென்றால் கால்கள் நடுங்குவது ஏன்? பயம் காரணம் இல்லை! உண்மை இதோ!

வெங்காய சாறு தடவியும் முடி வளரலையா? அப்போ இதான் காரணம்!

வெயிலின் தாக்கத்தை குறைக்கும் சம்மர் கலர்ஸ் - குளிர்ச்சியோடும் ஸ்டைலோடும் ஜொலிக்க டிப்ஸ்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

EYELINER LONG LASTING TIPS
ஐ லைனர்
HOW TO USE EYELINER
HOW TO MAKE EYELINER STAY LONG

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.