முகத்தில் வீக்கம்? அது 'கார்டிசோல் ஃபேஸ்' தானா? - சமூக வலைதள மாயையும் மருத்துவ உண்மைகளும்!
உணவில் அதிக உப்பு சேர்த்து கொள்வது உடலில் நீரை தங்க வைக்கும், இதனால் முகம் வீங்குகிறது.
சில நாட்கள் சரியாக தூக்கம் இல்லாமலோ அல்லது அதிக வேலைப்பளுவோடும் இருக்கும்போது, காலையில் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நம் முகம் சற்று மாறியிருப்பதை உணர்ந்திருப்போம். கண்கள் வீங்கியது போலவும், முகம் உப்பியது போலவும், பொலிவிழந்தும் காணப்படும்.
இதைத்தான் இன்றைய இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் யூடியூப் உலகம் 'கார்டிசோல் ஃபேஸ்' (Cortisol Face) என்று அழைக்க தொடங்கியுள்ளது. அதாவது, மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது சுரக்கும் 'கார்டிசோல்' ஹார்மோனால் முகம் வீங்கிப்போகிறது என்பது இவர்களின் வாதம்.
இதை குறைக்க 'குவா ஷா' (Gua Sha) கற்களைக் கொண்டு மசாஜ் செய்வது முதல் பல வீட்டு வைத்தியங்கள் வைரலாகி வருகின்றன. ஆனால், உண்மையில் 'கார்டிசோல் ஃபேஸ்' என்பது ஒரு மருத்துவ ரீதியான பாதிப்பா? அல்லது நாம் செய்யும் வாழ்க்கைமுறை தவறுகளின் வெளிப்பாடா? என்பதற்கு நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மருத்துவ ரீதியாக 'கார்டிசோல் ஃபேஸ்' என்ற ஒரு நோயே கிடையாது என்கிறார் நோயியல் நிபுணர் டாக்டர் சௌரவ் சிஷிர் அகர்வால். இது சமூக வலைதளங்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சொல். ஒருவருக்கு நீண்ட காலமாக கார்டிசோல் அளவு மிக அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே முகம் வட்டமாக மாறும் (Moon face).
இது 'குஷிங் சிண்ட்ரோம்' (Cushing’s Syndrome) போன்ற குறிப்பிட்ட மருத்துவப் பாதிப்புகளில் மட்டுமே நிகழும். சாதாரண மன அழுத்தத்தால் முக அமைப்பே மாறிவிடும் என்பது உண்மையல்ல.
கார்டிசோல் என்பது வில்லனா? கார்டிசோல் என்பது நம் உடலுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன். ஆபத்து காலங்களில் நாம் செயல்படவும், காலையில் உற்சாகமாக எழுந்திருக்கவும் இது உதவுகிறது. காலையில் 10 மணி அளவில் இதன் அளவு அதிகமாக இருக்கும், மாலை ஆக ஆகக் குறையும். இது தற்காலிகமாக அதிகரிப்பதில் தவறில்லை, ஆனால் எப்போதும் குறையாமல் இருந்தால்தான் பிரச்சனை.
முகம் ஏன் வீங்கியது போலத் தெரிகிறது? உண்மையில், கார்டிசோல் ஹார்மோனை விட நம்முடைய அன்றாட பழக்கவழக்கங்களே முக மாற்றத்திற்குக் காரணம்.
- உப்பு மற்றும் ஆல்கஹால்: உணவில் அதிக உப்பு சேர்த்து கொள்வது உடலில் நீரை தங்க வைக்கும் (Water retention), இதனால் முகம் வீங்குகிறது. மது அருந்துவது உடலை வறட்சியடையச் செய்து, முகத்தைப் பொலிவிழக்கச் செய்கிறது.
- தூக்கமின்மை: ஒரு வாரம் சரியாக தூங்கவில்லை என்றால், முகத்தில் வீக்கமும், கண்களுக்கு கீழே கரு வளையங்களும் தோன்றுவது இயல்பு.
- உணவு முறை: பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடும்போது உடலில் வீக்கம் உண்டாகிறது.
சருமத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்: மன அழுத்தம் அதிகமாகும்போது கார்டிசோல் அளவு சற்று உயர்ந்தால், அது சருமத்தின் கொலாஜன் (Collagen) புரதத்தை உடைக்கும். இதனால் முகம் தளர்ந்து போய், சுருக்கங்கள் மற்றும் முகப்பருக்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்கிறார் தோல் மருத்துவர் சாந்தினி ஜெயின் குப்தா. மன அழுத்தம் சருமத்தின் ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்கும் திறனைக் குறைத்துவிடும்.
மசாஜ் கருவிகள் (Gua Sha) தீர்வு தருமா? இணையத்தில் பிரபலமாக இருக்கும் 'குவா ஷா' போன்ற மசாஜ் கற்கள் முகத்தில் உள்ள தேவையற்ற நீரை வெளியேற்ற (Lymphatic drainage) தற்காலிகமாக உதவுமே தவிர, அவை உங்கள் ஹார்மோன் அளவை மாற்றாது. இது ஒரு தற்காலிக தீர்வே தவிர, நிரந்தர குணமளிக்கும் முறை அல்ல.
எப்படி சரி செய்வது? உங்கள் முகம் பொலிவு பெறவும், வீக்கம் குறையவும் பின்வரும் எளிய முறைகளே போதுமானது என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
- தூக்கம்: தினமும் 7 முதல் 9 மணி நேரம் ஆழ்ந்த தூக்கம் அவசியம். தூக்கத்தை சரிசெய்தாலே 3-7 நாட்களில் முக வீக்கம் குறையும்.
- உணவு: உணவில் உப்பைக் குறைத்து, தண்ணீர் அதிகமாகக் குடிக்க வேண்டும்.
- மன அழுத்தம்: தியானம், நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிய முறைகள் மூலம் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்.
- சருமப் பராமரிப்பு: மென்மையான க்ளென்சர்களைப் பயன்படுத்துவது மற்றும் சூரிய ஒளியிலிருந்து பாதுகாக்க சன்ஸ்கிரீன் (Sunscreen) உபயோகிப்பது நல்லது.
'கார்டிசோல் ஃபேஸ்' என்பது ஒரு வைரல் வீடியோ மாயையே தவிர, பயப்பட வேண்டிய நோய் அல்ல. உங்கள் முகம் சோர்வாகத் தெரிந்தால், அது உங்கள் உடலுக்கு ஓய்வு தேவை என்பதற்கான அறிகுறி. தேவையற்ற விளம்பரப் பொருட்களையும், வைரல் டிப்ஸ்களையும் நம்பி பணத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் இழப்பதை விட, முறையான தூக்கமும் ஆரோக்கியமான உணவுமே உங்கள் முகத்தின் பொலிவைத் திரும்பத் தரும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.
