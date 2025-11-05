ETV Bharat / lifestyle

மனதிற்கு அமைதி தரும் தொலைதூர பயணம் - உங்களுக்காகவும் நேரத்தை செலவிடுங்கள்!

தொலைதூர பயணம் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் கார்டிசோல் அளவை குறைத்து மனதையும் உடலையும் புத்துணர்ச்சிப்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 5, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

"கொஞ்ச நாளாவே கவலையாக இருக்கு, மனசு சரியில்லை" என நண்பர்கள், தெரிந்தவர்களிடம் சொன்னால் "வெளியே எங்கயாவது போயிட்டு வா..எல்லாம் சரியாகிவிடும்" என்பது தான் அவர்களது முதல் அறிவுரையாக இருக்கும். இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? நீண்ட தூர பயணம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் பல்வேறு நன்மைகளை வழங்குவது தான். மனம் இறுக்கமாக அல்லது அழுத்தத்தில் இருக்கும் போது அடிக்கடி பயணம் செய்வது நல்ல ஆறுதலையும் ஆரோக்கியத்தையும் தருமாம். அந்த வகையில், நீண்ட தூரம் பயணம் செய்வது அல்லது இயற்கையில் நேரத்தை செலவிடுவதால் கிடைக்கும் பலன்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உடல்நலன் மேம்படும்: இயற்கை சூழலில் இருக்கும் போது, மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் கார்டிசோல் அளவு குறைகிறது. அடிக்கடி இயற்கை சூழ்ந்த இடங்களில் நேரத்தை செலவிடுவது, இதய நோய் விகிதங்களை குறைக்கிறது என UCLA தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், எலும்புகள், ரத்த அணுக்கள் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு அமைப்புக்கு முக்கியமான வைட்டமின் டி அளவு சூரிய ஒளியால் அதிகரிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

படைப்பாற்றல் திறன் அதிகரிக்கும்: மனிதர்களை போலவே இயற்கையும் நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொடுக்கும் சிறந்த ஆசானாகும். பசுமை நிறைந்த இடத்திற்கோ அல்லது பூங்காவிற்கோ செல்லும் போது மனதில் உள்ள கவலை எல்லாம் காணாமல் போயிருக்கும். அதாவது பசுமை நிறைந்த இடங்கள் நமது மனக்கவலையை மறக்கடிக்கும். நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா?

மனதில் எக்கச்சக்க கஷ்டங்கள் இருந்தாலும், எந்த எண்ண ஓட்டமும் மனதில் இருக்காது. பசுமையான இடம் மனதில் நிம்மதியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். கூடுதலாக, மன தெளிவு கிடைக்கும். இதனால் தான், எழுத்தாளர்கள் போன்றவர்கள் அமைதியான மற்றும் பசுமையான சூழலை விரும்புகின்றனர்.

மன அழுத்தம் குறையும்: வேலைக்கு செல்பவர்கள், குடும்பம் மற்றும் மனதிற்கு நெருங்கியவர்களை விட்டு வெளியூர்களில் தங்கி இருப்பவர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இதற்கு காரணம் அவர்களது வாழ்க்கை சூழல் தான். ஒரே இடத்தில் அதிக நேரம் இருப்பது, வெளியில் அதிகம் செல்லாதது, வேலையை விட்டால் வீடு, வீட்டைவிட்டால் வேலை, சாப்பிடுவது, தூங்குவது என இயங்கி கொண்டிருப்பது மன அழுத்ததை அதிகரிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முக்கியமாக, மனிதர்களிடம் அதிகமாக பேசாததும் பிரச்சனை தான். மனதில் உள்ள பிரச்சனைகளை நெருக்கமானவரிடம் பகிராமல் மனதிற்குள் பூட்டி வைப்பதால் மீண்டும் மீண்டும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக நேரிடும். இதன் விளைவாக, தனிமை, பதற்றம் மற்றும் சோர்வாக உணர்வோம். இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு கட்டுவது பயணம் தான். சொந்த ஊருக்கோ, புதிய இடத்திற்கோ அல்லது நீண்ட தொலைவு பயணம் மேற்கொள்வது மன நிலையை மாற்றும்.

இயற்கையை வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டு இருப்பது மனத்தையும் உடலையும் ஓய்வெடுக்க வைக்கும். இதன் விளைவாக மன அழுத்தம் குறையும் என Time in Nature: A Prescription for the Prevention or Management of Hypertension என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

மன ஆரோக்கியம் மேம்படும்: இயற்கையில் நேரத்தை செலவிடுவது, மன அழுத்தம் மற்றும் கோப உணர்வுகளை குறைக்க உதவுகிறது. நடைப்பயிற்சி செல்பவர்கள் பூங்காவில் நடப்பது நல்லது. பசுமையான இடங்களுக்கு தொடர்ந்து செல்வது மனச்சோர்வு அபாயத்தை குறைப்பதோடு செறிவு மற்றும் கவனத்தை மேம்படுத்தும்.

குறிப்பாக, முன் பின் தெரியாதவர்களிடம் பேசுவதும் ஒரு விதத்தில் மன ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கும். இயற்கை சூழலில் அதிக நேரம் செலவிடுவது நல்ல தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். சூரிய ஒளியில் நடப்பது, பசுமையான இடங்களில் வசிக்கும் மக்கள் குறைவான மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்வதாக ஆய்வு கூறுகிறது. இயற்கையுடன் நெருங்கி இருப்பது, நாள்பட்ட நோயால் ஏற்படும் இறப்பை குறைகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பயணத்திற்கு வாய்ப்பிலை என்றால் என்ன செய்வது?

ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 10 நிமிடங்களாவது சூரிய ஒளியில் நேரத்தை செலவிட முயற்சிக்கவும். காலணிகளை கழற்றிவிட்டு புல்வெளியில் நடக்கலாம். ஃபோன் பேசும் போது வெளியில் நடத்துக்கொண்டே பேசலாம். சைக்கிளில் அக்கம் பக்கத்தை சுற்றி வரலாம். மரத்திற்கு அடியில் அமர்ந்து புத்தகம் படிக்கலாம். வீட்டில் செடி வளர்க்கலாம். வாரத்திற்கு ஒருமுறை மனத்திற்கு நெருக்கமானவர்களிடன் மனம் திறந்து பேசுங்கள். இந்த செயல்கள் மன ஆரோக்கியத்தை படிப்படியாக அதிகரிக்கும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

பயணம் செய்வதன் நன்மைகள்
SPENDING TIME WITH NATURE BENEFITS
LONG DISTANCE TRAVEL BENEFITS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.