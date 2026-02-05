ETV Bharat / lifestyle

30 வயதிற்கு பின் இளமையான சருமத்தை தக்கவைக்க வேண்டுமா? நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 6 மாற்றங்கள் இதோ!

Published : February 5, 2026 at 12:51 PM IST

30 வயதை தொடுவது என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் பல மாற்றங்கள் நிகழும் காலகட்டம். வேலைப்பளு, குடும்ப பொறுப்புகள் என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், திடீரென ஒருநாள் கண்ணாடியை பார்க்கும்போது முகத்தில் அந்த பழைய பொலிவு இல்லாதது போன்ற உணர்வு ஏற்படும்.

சருமத்தில் உள்ள 'கொலாஜன்' (Collagen) எனும் புரதம் குறைய தொடங்குவதால், மெல்லிய கோடுகளும் சுருக்கங்களும் எட்டிப்பார்க்கும். "வயதாகுவதை யாரால் தடுக்க முடியும்?" என்று நாம் சாதாரணமாக நினைப்போம். ஆனால், சரியான பராமரிப்பு இருந்தால் 40 மற்றும் 50 வயதிலும் கூட சருமத்தை ஆரோக்கியமாகவும், பொலிவாகவும் வைத்திருக்க முடியும்.

இளமையாக தெரிவது என்பது வெறும் அழகு சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது உங்கள் சருமத்தின் ஆரோக்கியம் சார்ந்தது. ஆனால், சில எளிய வழிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் சருமத்தின் இளமையை மீட்டெடுக்கலாம். அதற்கான 6 எளிய மற்றும் பயனுள்ள வழிகள் இதோ.

சூரிய ஒளியிலிருந்து பாதுகாப்பு: வெயில் சருமத்திற்கு இதமாக தெரிந்தாலும், அதுவே முன்கூட்டிய முதிர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகிறது. SPF 50 மற்றும் PA++++ கொண்ட 'சன்ஸ்கிரீன்' பயன்படுத்துவது இப்போது கட்டாயமாகிவிட்டது. இது வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

வெறும் சூரிய ஒளி மட்டுமல்ல, நாம் நாள் முழுவதும் பார்க்கும் மொபைல் மற்றும் கணினி திரைகளில் இருந்து வரும் நீல நிற ஒளியும் சருமத்தைப் பாதிக்கும். எனவே, வீட்டிற்குள் இருந்தாலும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது நல்லது. இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை இதைத் திரும்ப பூசுவதும், வெளியில் செல்லும்போது குடை அல்லது தொப்பியைப் பயன்படுத்துவதும் சருமத்தைப் பாதுகாக்கும்.

ரெட்டினாய்டுகளைப் பயன்படுத்துதல்: சருமப் பராமரிப்பில் 'ரெட்டினாய்டு' (Retinoids) என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம். இது வைட்டமின் ஏ-விலிருந்து பெறப்படுகிறது. இது சருமத்தில் புதிய செல்களை உருவாக்கி, சுருக்கங்களைக் குறைக்கிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.

தொடக்கத்திலேயே அதிக வீரியம் கொண்டவற்றை தவிர்க்கவும். இரவு நேரத்தில் மட்டும் மிகக் குறைந்த அளவில் (0.2% - 0.5%) இதைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கி, பின் மெதுவாக அதிகரிக்கலாம். மறுநாள் காலையில் கட்டாயம் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை மறக்காதீர்கள்.

நீர்ச்சத்தும் சருமப் பாதுகாப்பும்: சருமத்தின் மேலடுக்கு பலவீனமானால், அது விரைவில் சுருக்கங்களை உண்டாக்கும். ஹைலூரோனிக் அமிலம் கொண்ட சீரம்கள் சருமத்திற்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை தரும். செராமைடுகள் மற்றும் பெப்டைடுகள் சருமத்தின் உறுதியை மீட்டெடுக்கும். வாசனை திரவியங்கள் அதிகம் உள்ள சோப்புகள் மற்றும் கடினமான ஸ்க்ரப்களை தவிர்ப்பது நல்லது.

ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள்: காற்று மாசுபாடு மற்றும் மன அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைச் சரிசெய்ய ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் அவசியம். காலையில் வைட்டமின் சி சீரம் பயன்படுத்துவது சருமத்தைப் பொலிவாக்கும். நியாசினமைடு (Niacinamide) பயன்படுத்துவது சருமத்தின் நிறத்தைச் சீராக்கி, தழும்புகளைக் குறைக்கும்.

உணவுமுறை மற்றும் வாழ்வியல் மாற்றங்கள்: சருமப் பராமரிப்பு என்பது வெளியில் பூசும் கிரீம்களில் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் சாப்பிடும் உணவிலும் இருக்கிறது. ஒமேகா-3 நிறைந்த வால்நட்ஸ், பிளாக் சீட்ஸ், மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த கீரைகள், பழங்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

சர்க்கரை மற்றும் மதுப் பழக்கம் சருமத்தில் உள்ள கொலாஜனைச் சிதைக்கும். எனவே இவற்றைத் தவிர்ப்பது நல்லது. போதுமான உறக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி சருமத்தை இயற்கையாகவே மின்ன செய்யும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

