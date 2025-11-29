இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கெடாமல் இருக்கணுமா? அரைக்கும் போது இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
இஞ்சி-பூண்டு விழுதின் மேல் மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிறமாக மாறுவதை பார்த்திருப்போம். இது விழுது கெட்டுப்போக ஆரம்பிக்கும் ஒரு அறிகுறியாகும்.
Published : November 29, 2025 at 9:00 AM IST
சமையலில் குறிப்பாக, அசைவ உணவுகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சைவ உணவுகளில் இஞ்சி பூண்டு விழுது இல்லை என்றால் சுவையே இருக்காது. இதன் நறுமணம் மற்றும் சுவை உணவின் தரத்தை பல மடங்கு உயர்த்துகிறது. சமையல் நேரத்தைக் குறைப்பதற்காக, பலர் இஞ்சி-பூண்டு விழுதை மொத்தமாக தயாரித்து ஃப்ரிட்ஜில் சேமித்து வைப்பார்கள்.
இருப்பினும், சில நாட்களிலேயே விழுது நிறம் மாறி, அதன் மணம் குறைந்து, கெட்டுப்போக ஆரம்பிக்கும். இப்படிப்பட்ட சூழலில் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைக்கும் போது சில டிப்ஸ்களை பின்பற்றினால், பல நாட்களுக்கு விழுது கெடாமல் ஃப்ரஷ்ஷாக இருக்கும். டிப்ஸ்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஈரப்பதம் இருக்க கூடாது: எந்தவொரு உணவு பொருளும் நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்க வேண்டுமென்றால், அதில் ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருப்பது மிக அவசியம். இஞ்சி-பூண்டு விழுது விஷயத்திலும் இதுவே பொருந்தும்.
விழுதை அரைக்க பயன்படுத்தும் இஞ்சி மற்றும் பூண்டை நன்கு கழுவிய பின், அவற்றை ஒரு சுத்தமான துணியால் துடைத்து, சிறிது நேரம் காற்றோட்டத்தில் வைத்து முழுவதுமாக உலர வைக்க வேண்டும். இதில் சிறிதளவு ஈரம் இருந்தாலும், அது பூஞ்சை வளர்ச்சியை தூண்டி, விழுதை மிக விரைவாக கெட்டுப் போக செய்துவிடும். எனவே, இஞ்சி மற்றும் பூண்டு உலர்ந்த பின்னரே அரைக்க வேண்டும்.
எண்ணெய் மற்றும் உப்பு: விழுது கெட்டுப் போகாமல் நீண்ட நாட்களுக்கு பாதுகாக்க, அதனுடன் இயற்கை பாதுகாப்பான்களை சேர்ப்பது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். விழுதை அரைத்து முடித்த பின்னர், அதனுடன் சுமார் ஒன்றரை தேக்கரண்டி சமையல் எண்ணெய் மற்றும் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பை சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
எண்ணெய்யை விழுதுடன் கலப்பதன் மூலம், காற்றின் ஆக்சிஜனேற்றம் தவிர்க்கப்படுகிறது. உப்பு நீரிழப்பை ஏற்படுத்தி நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது. இந்த கலவையை காற்று புகாத கண்ணாடி ஜாடியில் சேமித்து வைத்தால், விழுது நீண்ட நாட்களுக்கு ஃப்ரஷ்ஷாக இருக்கும்.
இந்த நிறமாற்றம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க, விழுதை அரைக்கும்போது அதனுடன் ஒரு தேக்கரண்டி எலுமிச்சை சாற்றை சேர்த்து கலக்கவும். எலுமிச்சை சாற்றில் உள்ள அமிலம் நிறம் மாறாமல் தடுக்க உதவுகிறது. இந்தக் கலவையை காற்று புகாத டப்பாவில் சேமித்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவும்.
காற்று புகாமல் பார்க்க வேண்டும்: விழுதினை சேமிக்க எப்போதும் காற்று புகாத கண்ணாடி ஜாடிகளை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது. ஜாடியின் வாய்ப் பகுதியை 'கிளிங் ஃபிலிம்' (Cling film) அல்லது பார்ச்மென்ட் காகிதம் (Parchment Paper) கொண்டு மூடி, அதன் பின்னரே ஜாடியின் மூடியை இறுக மூட வேண்டும். இது இரட்டை பாதுகாப்பு சீல் போல் செயல்பட்டு, காற்று உள்ளே செல்வதைத் தடுத்து, விழுதின் புத்துணர்ச்சியை மேலும் நீட்டிக்கும்.
ஃப்ரீசிங் முறையால் 3 மாதங்கள் வரை பாதுகாப்பு!
- இஞ்சி-பூண்டு விழுதை மிக நீண்ட நாட்களுக்குப் பாதுகாக்க விரும்பினால், உறைய வைக்கும் (Freezing) முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
- விழுதை சிறிய உருண்டைகளாகவோ அல்லது ஐஸ் கியூப் டிரேயில் (Ice Cube Tray) சிறுசிறு கட்டிகளாகவோ நிரப்பவும். இந்த டிரேயை சில மணிநேரம் ஃப்ரீசரில் வைத்து, விழுது நன்கு கட்டியானதும் வெளியே எடுக்கவும்.
- கட்டியான இந்த உருண்டைகளை காற்று புகாத 'ஜிப்லாக்' (Ziplock) பைகளில் மாற்றி, ஃப்ரீசரில் சேமித்து வைக்கவும்.
- இந்த முறையில் உறைய வைக்கப்பட்ட விழுதுகள் மூன்று மாதங்கள் வரை கூட புதியதாக இருக்கும். சமைக்கும் போது, உங்களுக்குத் தேவையான அளவு உருண்டைகளை மட்டும் எடுத்து நேரடியாக உணவில் பயன்படுத்தலாம். இது நேரத்தையும் உழைப்பையும் மிச்சப்படுத்துவதோடு, விழுதின் சுவையையும் புதியதாகவும் வைத்திருக்கும்.