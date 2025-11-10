ஃப்ரீசரில் மலைப்போல் ஐஸ்கட்டி உருவாகுதா? அப்ப, இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்குதான்!
ஃப்ரீசர் இருப்பதே தெரியாத அளவிற்கு அதிகப்படியான உணவுப் பொருட்களை வைத்தால் காற்று சுழற்சி சரியாக நடைபெறாது. இதனால் ஃப்ரீசரின் உள்ளே வெப்பம் தேங்கி ஐஸ் உருவாகும்.
Published : November 10, 2025 at 2:39 PM IST
உணவுகள் கெட்டுப் போகாமல் நீண்ட நாட்களுக்கு பாதுகாக்க ஃபிரிட்ஜ் ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாக அனைவரது வீட்டிலும் உள்ளது. ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடுகளே இல்லை. ஆனால், இந்த ஃபிரிட்ஜில் உள்ள ஃப்ரீசரில் சில சமயங்களில் மலை போல ஐஸ் கட்டிகள் படிந்து, அதிக இடத்தை அடைத்து, ஃபிரிட்ஜின் செயல்திறனைக் குறைத்துவிடும்.
குறிப்பாக, சிங்கிள் டோர் பிரிட்ஜ் உள்ளவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த பிரச்சனையை சந்திப்பார்கள். எத்தனை முறை ஃப்ரீசரை சுத்தம் செய்தாலும் மீண்டும் ஐஸ் கட்டி மலைப்போல் குவியும். இதற்கான காரணம் என்ன மற்றும் அதனை சுலபாக சுத்தம் செய்து மீண்டும் ஐஸ் வராமல் தடுப்பது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஃப்ரீசரில் ஐஸ்கட்டி ஏற்படக் காரணம் என்ன?
ஃப்ரிட்ஜின் கதவு அல்லது லிட் கேஸ்கெட் பழுதடைந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை உருவாகும். கதவுகளை அதிக நேரம் திறந்து வைத்திருப்பது அல்லது அடிக்கடி திறப்பதால் வெளிப்புறம் உள்ள வெப்பம் ஃப்ரீசரின் உள்ளே சென்று ஈரப்பதத்தை அதிகரித்து ஐஸ் உருவாக வழிவகுக்கும்.
ஃப்ரீசர் இருப்பதே தெரியாத அளவிற்கு அதிகப்படியான உணவுப் பொருட்களை வைத்தால் காற்று சுழற்சி சரியாக நடைபெறாது. இதனால் ஃப்ரீசரின் உள் வெப்பம் தேங்கி ஐஸ் உருவாகும்.
ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள நீரை ஆவியாக்கும் காயில் சேதமடைந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை வரும். ஃப்ரிட்ஜில் நீர் தேக்கம் அதிகம் இருந்தால் அதை வெளியேற்றும் பொறுப்பு இந்த காயிலுக்குத்தான் உள்ளது. காயிலை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து பராமரித்தாலே இந்த பிரச்சனை வராது.
ஐஸ் கட்டி ஏற்படுவதை தடுப்பது எப்படி?
- ப்ரிட்ஜின் வெப்பநிலை அளவை பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைப்பது அவசியம். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிய போது வைத்த வெப்ப நிலையை மாற்றாமல் வைத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுவது நிச்சயம். அதனால், மழை, பணி, வெயில் காலங்களில் அதற்கேற்றவாறு வெப்பநிலையை பராமரிக்க வேண்டும்.
- ப்ரீசரின் வெளிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் கூலிங் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷனை பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ப சரியான அளவில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஒருவேளை, பனிக்கட்டிகள் அதிகமாகி விட்டால், கூலிங் ஆப்ஷனை மாற்றி அதனை உருக வைத்து விட வேண்டும்.
- ஃப்ரீசருக்கும் சூடான பொருட்களை வைக்கக்கூடாது. எந்த பொருட்களை ஃப்ரீசருக்கும் வைக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவற்றை மட்டும் வைக்க வேண்டும்.
- ஃப்ரீசரின் அளவுக்கு ஏற்ற பொருட்களை வைக்க வேண்டும். குறிப்பாக, பெரிய பாத்ததிரங்களை வைப்பதை தவிர்க்கவும். காற்று சுழல்வதற்கு ஏற்ப இட வசதி இருந்தால் தான் ஐஸ் கட்டி உருவாகுவதை தவிர்க்கலாம்.
சரி, மலைப்போல் ஐஸ் படிந்திருந்தால் என்ன செய்வது? எப்படி சுத்தம் செய்வது? என்பதை பார்க்கலாம்.
ஃப்ரிட்ஜை சுத்தப்படுத்துவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக, ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள பொருட்களை வெளியே எடுத்து, ஆஃப் செய்து விட வேண்டும். இப்படி செய்வதால் ஐஸ் கட்டிகள் உருகும் மற்றும் ஐஸ் கட்டிகளை எளிதில் அகற்றலாம்.
கூர்மையான பொருட்களை கொண்டு ஐஸ் கட்டிகளை அகற்ற முயற்சிக்க வேண்டாம். இவை ஃப்ரிட்ஜை சேதப்படுத்த அதிக வாய்ப்புள்ளது. இப்போது, ஐஸ் கட்டிகளை அகற்றிய பின்னர், ஒரு துணி வைத்து ஃப்ரீசரை துடைக்க வேண்டும்.
அடுத்ததாக, ஒரு துணியில் தூள் உப்பு போட்டு ஃப்ரீசரை மீண்டும் துடைக்க வேண்டும்.
இறுதியாக, ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் கொஞ்சமாக கல் உப்பு போட்டு ஃப்ரீசரின் ஓரத்தில் வைத்து விடவும். இவை ஐஸ் கட்டிகள் அதிகளவு உருவாவதை தடுக்க உதவும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்