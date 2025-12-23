ETV Bharat / lifestyle

குட்டீஸ்கள் 'நோ' சொல்லும் உணவை 'எஸ்' சொல்ல வைப்பது எப்படி? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்!

குழந்தைகளை சத்தான உணவுகளை உண்ண வைக்க, உணவை அழகாக அலங்கரிப்பது மற்றும் கட்டாயப்படுத்தாமல் அன்போடு அணுகுவது போன்ற யுக்திகள் உதவும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 23, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
"என் குழந்தை காய்கறிகளே சாப்பிடுவதில்லை", "பழங்களைக் கண்டாலே ஓடுகிறார்கள்"...

இது தான் பெரும்பாலான பெற்றோர்களின் வழக்கமான புலம்பல்கள். குழந்தைகளுக்குப் பிடித்த சாக்லேட், நொறுக்குத் தீனி அல்லது நூடுல்ஸ் போன்றவற்றை கொடுப்பது மிகவும் எளிது. ஆனால் அவர்களின் உடல் மற்றும் மனவளர்ச்சிக்குத் தேவையான சத்தான உணவுகளை சாப்பிட வைப்பது தான் மிகவும் கஷ்டம்.

குழந்தைகள் ஒரு உணவை வெறுப்பதற்கு அதன் சுவை மட்டுமல்ல, அதன் நிறம், வடிவம் மற்றும் நாம் கொடுக்கும் விதம் கூட காரணங்களாக இருக்கலாம். அடம் பிடிக்கும் குழந்தைகளை அன்பாகவும், சுவாரஸ்யமாகவும் ஆரோக்கியமான உணவை நோக்கித் திருப்புவது எப்படி? அதற்கு பெற்றோர் என்ன செய்ய வேண்டும்?

முன்னுதாரணமாக இருங்கள்

அறிவுரைகளைக் கேட்பதை விட, பெரியவர்கள் செய்வதைப் பார்த்துப் பின்பற்றுவதில் தான் குழந்தைகள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள். நீங்கள் ஒரு காய்கறியைச் சாப்பிடாமல் குழந்தையைச் சாப்பிடச் சொன்னால் அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள்.

எனவே, கீரை, காய்கறிகள் மற்றும் சத்தான உணவுகளை குழந்தைகள் முன் பெற்றோர் சாப்பிட வேண்டும். மேலும், இது எவ்வளவு சுவையாக இருக்கிறது தெரியுமா? என்று அவர்களிடம் பெருமையாக பேச வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் உங்களைப் பார்த்து குழந்தைகளுக்கும் அந்த உணவை சாப்பிட ஆர்வம் வரும் என NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

உணவை அழகாக்குங்கள்

தட்டில் ஒரே நிறத்தில் உணவைக் கொடுக்காமல், வானவில் போல பல நிறக் காய்கறிகளை அழகாக வையுங்கள். குக்கீ கட்டர்களைப் பயன்படுத்தி கேரட் அல்லது ஆப்பிள்களை நட்சத்திரம், இதயம் போன்ற வடிவங்களில் வெட்டி குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். தோசையை கரடி, யானை, ஸ்டார் உருவங்களில் சுட்டுக் கொடுக்கலாம். பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் உணவுகளை, குழந்தைகள் விரும்பி ருசிப்பார்கள்.

சமையலில் குழந்தைகளையும் இணையுங்கள்

குழந்தைகளை காய்கறிகளை கழுவச் சொல்வது, பட்டாணி உரிக்கச் சொல்வது, மல்லி, புதினாவை சுத்தம் செய்யச் சொல்வது அல்லது தோசை மாவைக் கலக்கக் கூறுவது போன்ற சிறிய வேலைகளில் ஈடுபடுத்தலாம். "நீ உதவி செய்ததால் தான் இந்த உணவின் சுவை அருமையாக உள்ளது" என்று குழந்தைகளை பாராட்டுங்கள். தாங்கள் கஷ்டப்பட்டுச் செய்த உணவை அவர்கள் நிச்சயம் மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிடுவார்கள்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம்

"இதைச் சாப்பிட்டால் தான் விளையாட விடுவேன்" அல்லது "இதை சாப்பிட்டால் மிட்டாய் தருவேன்" என்பது போன்ற நிபந்தனைகளை விதிக்க வேண்டாம். உணவைக் கட்டாயப்படுத்துவது அவர்களுக்கு அதன் மீது வெறுப்பை உண்டாக்கும்.

ஒரு முறை பிடிக்கவில்லை என்றால் விட்டு விடுங்கள். ஆனால், சில நாட்கள் கழித்து அதே உணவை வேறு ஒரு வடிவத்தில் உதாரணமாக, வேகவைத்த கேரட்டுக்கு பதில் கேரட் பொரியல் என மீண்டும் கொடுத்துப் பாருங்கள். ஒரு புதிய உணவை குழந்தைகள் ஏற்றுக் கொள்ள குறைந்தது 10 முதல் 15 முறையாவது முயற்சிகள் தேவைப்படும்.

மறைத்து வைத்து ஊட்டுங்கள்

நேரடியாகக் கொடுத்தால் பிடிக்காத உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு தெரியாமலே அவர்கள் விரும்பும் உணவுகளில் கலந்து விடலாம். சப்பாத்தி மாவுடன் கீரையை அரைத்துச் சேர்த்து 'கிரீன் சப்பாத்தி'யாக கொடுக்கலாம். பாஸ்தா சாஸ் அல்லது நூடுல்ஸ் தயாரிக்கும் போது காய்கறிகளைத் துருவி அல்லது அரைத்துச் சேர்த்தால் குழந்தைகளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதே சமயம் சத்துக்களும் முழுமையாகக் கிடைக்கும்.

புதிய பெயர் சூட்டுங்கள்

சாதாரணப் பெயர்களை விட சுவாரஸ்யமான பெயர்கள் குழந்தைகளை ஈர்க்கும். "கீரை" என்று சொல்வதை விட "சூப்பர்மேன் பவர் ஃபுட்" என்றோ பெயரிட்டு அழைத்துப் பாருங்கள். அந்த உணவைச் சாப்பிடும் போது தங்களுக்கும் தனி சக்தி கிடைப்பதாக குழந்தைகள் நம்புவார்கள்.

குழந்தைகளின் உணவுப் பழக்கம் என்பது ஒரே நாளில் மாறி விடாது. இதற்குப் பொறுமையும், சற்று கற்பனைத் திறனும் மிக அவசியம். உணவை ஒரு சண்டைக் களமாக மாற்றாமல், ஒரு மகிழ்ச்சியான விளையாட்டாக மாற்றுங்கள். அவர்கள் விரும்பிச் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு சிறிய ஆரோக்கியமான உணவும் அவர்களின் வருங்கால நல்வாழ்விற்கான அடித்தளம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள், ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது மிகவும் அவசியமாகும்.

