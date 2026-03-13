கொசு தொல்லையா? செலவே இல்லாமல் விரட்ட சூப்பர் டிப்ஸ் இதோ உங்களுக்காக!
சாமந்திசெடிகளில் 'பைரித்ரம்' என்ற இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி உள்ளது. இது கொசுக்கள் மட்டுமல்லாது அசுவினிப் பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தும்.
Published : March 13, 2026 at 1:35 PM IST
மாலை நேரம் வந்தாலே போதும், காதுகளுக்கு அருகில் ரீங்காரமிடும் அந்த சத்தம் நம் நிம்மதியை குலைத்துவிடும். போர்வைக்குள் ஒளிந்தாலும் விடாமல் துரத்தி வந்து கடிக்கும் இந்த கொசுக்கள், வெறும் எரிச்சலை மட்டும் தருவதில்லை, டெங்கு, மலேரியா போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களையும் பரிசாகத் தந்துவிடுகின்றன.
இதற்காக நாம் கடைகளில் வாங்கும் காயில்களும், திரவங்களும் கொசுக்களை கொல்லும் முன்பே, நம் நுரையீரலுக்குள் புகுந்து ஆரோக்கியத்தை சிதைக்க தொடங்கிவிடுகின்றன. ரசாயன புகைக்கு நடுவே மூச்சு திணறுவதை விட, நம் முன்னோர்கள் கையாண்ட எளிய வழிகளும், இயற்கையோடு இணைந்த சில செடிகளும் உங்கள் வீட்டை ஒரு பாதுகாப்பான கோட்டையாக மாற்றும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
உங்கள் வீட்டு சமையலறையில் இருக்கும் பொருட்களையும், பால்கனியில் வளர்க்கும் அழகிய செடிகளையும் வைத்தே வீட்டில் கொசு வராமல் தடுப்பது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம்.
கொசுக்களை விரட்டும் சமையல் பொருட்கள்: நமது அன்றாட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தும் சில பொருட்களின் வாசனை கொசுக்களுக்கு பெரும் எமனாக அமைகிறது.
- பிரியாணி இலை மற்றும் கற்பூரம்: ஒரு மண்சட்டியிலோ அல்லது தேங்காய் சிரட்டையிலோ 5 முதல் 6 கற்பூரங்களை வைத்து, அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் வேப்ப எண்ணெயை ஊற்றி உருக்கி கொள்ளுங்கள். இந்த கலவையை பிரியாணி இலைகளில் தடவி எரிக்க வேண்டும். இதிலிருந்து வெளிவரும் புகையின் காட்டம் எந்த பக்கவாட்டு விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாது, ஆனால் கொசுக்களை வீட்டிற்குள் தலைகாட்ட விடாமல் விரட்டி அடிக்கும்.
- எலுமிச்சை - கிராம்பு: எலுமிச்சை பழத்தை பாதியாக வெட்டி, அதன் தசை பகுதியில் சில கிராம்புகளைக் குத்தி வைக்கவும். இதனை உங்கள் படுக்கைக்கு அருகிலோ அல்லது ஜன்னல் ஓரத்திலோ வைத்தால், அதிலிருந்து வரும் சிட்ரஸ் வாசனையும் கிராம்பு மணமும் கொசுக்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும்.
- பூண்டு நீர் ஸ்ப்ரே: ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் 6 பூண்டு பற்களைத் தட்டிப் போட்டு நன்கு கொதிக்க வைக்கவும். அந்த நீர் ஆறிய பிறகு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி, வீட்டின் மூலைகளிலும் திரைச்சீலைகளிலும் தெளித்து வரலாம். பூண்டு வாசனை கொசுக்களை அண்டவிடாது.
- ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் பொறி: ஒரு கிண்ணத்தில் சிறிது ஆப்பிள் சைடர் வினிகர், சிறிதளவு பாத்திரம் கழுவும் திரவம் மற்றும் தண்ணீர் கலந்து வீட்டின் ஒரு மூலையில் வைத்துவிடுங்கள். இந்த வாசனையால் ஈர்க்கப்படும் கொசுக்கள் அந்தத் திரவத்தில் சிக்கிக் கொள்ளும்.
இந்த செடிகள் கொசு வருவதை தடுக்கும்! வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், காற்றை தூய்மைப்படுத்தி கொசுக்களையும் விரட்டும் சில தாவரங்களை நாம் வீட்டின் உட்புறமோ அல்லது பால்கனியிலோ வளர்க்கலாம்.
- துளசி (Basil): மூலிகையான துளசி ஒரு சிறந்த கொசு விரட்டி. இதன் இலைகளிலிருந்து வெளிவரும் ஒருவித நறுமணம் கொசுக்களை தடுக்கும். இதன் இலைகளை சற்றே நசுக்கி ஜன்னல் அருகில் வைத்தால் பலன் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்.
- லாவெண்டர் (Lavender): இதில் உள்ள 'லினலூல்' எனும் வேதிப்பொருள் கொசுக்களுக்கு சுத்தமாகப் பிடிக்காது. வீட்டின் ஜன்னல் ஓரம் இதனை வளர்க்கும்போது வீடு நறுமணமாக இருப்பதோடு, பூச்சிகள் வராமலும் தடுக்கும்.
- சாமந்திப் பூ (Marigolds): சாமந்தி செடிகளில் 'பைரித்ரம்' என்ற இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி உள்ளது. இது கொசுக்கள் மட்டுமல்லாது அசுவினிப் பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தும்.
- புதினா (Mint): புதினாவின் வாசம் நமக்கு புத்துணர்ச்சி தரும், ஆனால் கொசுக்கள் மற்றும் எலிகளுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கை மணி. சமையலறை ஜன்னல்களில் ஒரு சிறிய தொட்டியில் இதனை வளர்ப்பது மிகவும் எளிது.
- கிறிசாந்தமம் (Chrysanthemums): இதிலுள்ள 'பைரெத்ரின்ஸ்' பூச்சிகளை இயற்கையாகவே அழிக்கும் தன்மை கொண்டது. இதனை படுக்கை அறையிலோ அல்லது பால்கனியிலோ வைப்பது சிறந்தது.
கூடுதல் டிப்ஸ் உங்களுக்காக..
வீட்டில் நறுமணம் வீசும் 'சென்டட் கேண்டில்' (Scented Candles) அல்லது வேப்ப எண்ணெய் கலந்த விளக்குகளை ஏற்றி வைப்பதன் மூலம் மாலை நேரங்களில் கொசுக்கள் உள்ளே நுழைவதை தவிர்க்கலாம். வேப்ப எண்ணெயில் கற்பூரத்தை சேர்த்து அகல் விளக்கு ஏற்றுவது மிகவும் பழமையான மற்றும் பயனுள்ள முறையாகும்.
முக்கியமாக, வீட்டை சுற்றி தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்வதே கொசு உற்பத்தியை தடுக்கும் முதல் படியாகும். செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றும்போது அவை தேங்கி நிற்காமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். மேற்கண்ட இயற்கை வழிகளைப் பின்பற்றினால், வீட்டில் கொசுவை வராமல் தடுக்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.