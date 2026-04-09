தகிக்கும் கோடை... தவிக்கும் குழந்தைகள்: பாதுகாப்பாக பராமரிப்பது எப்படி?
Published : April 9, 2026 at 10:34 AM IST
கோடைக்காலத்தில் அனைவரும் வேர்க்க விறுவிறுத்து திணறிப்போகிறோம். இதில் மென்மையான சருமமும், குறைந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொண்ட குழந்தைகளை பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை. அனல் காற்றும், வீட்டுக்குள் இருக்கும் புழுக்கமும் குழந்தைகளை எளிதில் சோர்வடைய செய்துவிடும்.
நாம் தாகம் எடுத்தால் தண்ணீர் குடிக்கிறோம், வெயில் தெரிந்தால் நிழலுக்கு ஒதுங்குகிறோம். ஆனால், தன் கஷ்டத்தை சொல்லத் தெரியாத கைக்குழந்தைகளும், விளையாட்டிலேயே குறியாக இருக்கும் சிறுவர்களும் இந்த வெயிலின் தாக்கத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
பெற்றோர்களாகிய நமக்கு இந்த நேரத்தில் ஒருவிதமான பதற்றம் தொற்றிக்கொள்வது இயல்புதான். வியர்க்குருவில் தொடங்கி, வயிற்றுப்போக்கு வரை பல உடல்நல சிக்கல்கள் வரிசைகட்டி நிற்கும் இந்தச் சூழலில், வெயில் காலத்தில் குழந்தைகளை எப்படிப் பாதுகாப்பாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் வைத்துக்கொள்வது என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கின்றனர் என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
வியர்வை மற்றும் சருமப் பராமரிப்பு
வெயில் காலத்தில் குழந்தைகளை அதிகம் வாட்டுவது வியர்வைதான். அதிகப்படியான வியர்வையினால் வியர்க்குரு, தேமல் மற்றும் தோலில் சிவப்புத் தடிப்புகள் போன்றவை ஏற்படுகின்றன. சிறுவயதில், வியர்க்குருவை தடுக்க, குளித்ததும் பவுடரை உடம்பு முழுவதும் பூசிய அனுபவம் கட்டாயம் அனைவருக்கும் இருக்கும்.
குறிப்பாக குழந்தைகளின் கழுத்து மடிப்பு, அக்குள் மற்றும் தொடைப் பகுதிகளில் வியர்வை தங்கிவிடுவதால் அந்த இடங்களில் கிருமித் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, குழந்தைகளுக்கு குளிப்பாட்டும்போது இந்த பகுதிகளைக் கூடுதல் கவனத்துடன் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
குளிப்பாட்டிய பிறகு மென்மையான பருத்தித் துணியால் ஈரமில்லாமல் துடைப்பது மிகவும் அவசியம். ஈரம் தங்கிவிட்டால் அது பூஞ்சை தொற்றுக்கு (Infections) வழிவகுக்கும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். முக்கியமாக, பெரியவர்களைக் காட்டிலும் குழந்தைகள் வெப்பநிலைக்கு ஏற்பத் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று யுனிசெப் (UNICEF) அமைப்பு கூறுகிறது. இதனால் வெப்ப அலைகளின் தாக்கம் அவர்களை மிக எளிதாகப் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
உடை மற்றும் பயணத்தில் கவனம்:
கோடையில் குழந்தைகளுக்கு இறுக்கமான ஆடைகளை தவிர்த்து, தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணிவிப்பதே சிறந்தது. பருத்தி துணிகள் வியர்வையை எளிதில் உறிஞ்சுவதோடு, சருமத்திற்கு தேவையான காற்றோட்டத்தையும் அளிக்கும். இது வியர்க்குரு வராமல் தடுக்க உதவும்.
ஒருவேளை குழந்தைகளை வெளியில் அழைத்து செல்ல நேர்ந்தால், தலைக்கு தொப்பி அணிவிப்பதும், கை மற்றும் கால்களை முழுமையாக மறைக்கும் வகையிலான மெல்லிய பருத்தி ஆடைகளை தேர்வு செய்வதும் நல்லது என்று அறிவியல் ஆய்வுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
வெயில் கடுமையாக இருக்கும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரையிலான நேரங்களில் குழந்தைகளுடன் பயணம் செய்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. தவிர்க்க முடியாத சூழலில் தகுந்த பாதுகாப்புடன் செல்வது அவசியம். அதேபோல், கோடை காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு எண்ணெய் தேய்த்து மசாஜ் செய்வதை குறைக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் தேங்காய் எண்ணெயைக் கொண்டு மிக லேசாக மசாஜ் செய்யலாம்.
உணவு மற்றும் நீர்ச்சத்து பராமரிப்பு
குழந்தை நல மருத்துவர் டாக்டர் கே. ஸ்ரீநிவாஸ், "கோடை காலத்தில் குழந்தைகளின் உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வது மிக முக்கியம். இதற்கு இளநீர் மற்றும் பழச்சாறுகளைக் கொடுக்கலாம். ஆறு மாதத்திற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலே போதுமானது என்பதால், அவர்களுக்கு தனியாக தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால், வழக்கத்தை விட அதிக முறை தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஏனெனில், தாய்ப்பாலிலேயே அவர்களுக்குத் தேவையான நீர்ச்சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் கிடைத்துவிடும்" என்கிறார்.
வீட்டின் சூழல்
குழந்தைகள் இருக்கும் அறை மிக அதிக வெப்பமாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதே சமயம் அதிக குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இரண்டுமே குழந்தைகளுக்குபாதிப்பை ஏற்படுத்தும். மாலை நேரங்களில் வீட்டின் ஜன்னல் மற்றும் கதவுகளைத் திறந்து வைத்து அனல் காற்று வெளியேறி, புதிய காற்று உள்ளே வர வழிவகை செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் ஏசி பயன்படுத்துபவர் என்றால், அதன் வெப்பநிலையை 24 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸிற்குள் வைப்பதே குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பானது.
வெயில் காலத்தின் சவால்களைப் புரிந்து கொண்டு, முறையான உணவு, சரியான உடை மற்றும் தகுந்த இடைவெளியில் திரவ உணவுகளை வழங்குவதன் மூலம் நம் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை எவ்விதப் பாதிப்பும் இன்றி நாம் உறுதி செய்யலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.