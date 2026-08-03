சுருள் முடியா உங்களுக்கு? பராமரிக்க கஷ்டமா இருக்கா? இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
தலைமுடி அலசிய பிறகு, லேசான ஈரப்பதம் இருக்கும்போதே சில துளிகள் ஹேர் சீரம் தடவுவது நல்லது. இது முடி சிக்காவதை தடுத்து, நாள் முழுதும் பளபளப்பாக வைத்திருக்க உதவும்.
Published : August 3, 2026 at 3:57 PM IST
சுருள் முடி வைத்திருப்பவர்கள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவாலே, அதை சரியாக பராமரிப்பது தான். கொஞ்சம் பராமரிப்பதை நிறுத்தினாலும் முடி வறண்டு, சிக்கி, பொலிவிழந்து போய்விடும். தினமும் கண்ணாடியை பார்க்கும்போது "இந்த முடியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது?" என்ற சலிப்பு பலருக்கும் வருவது இயல்புதான். ஆனால், சரியான சில பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக்கொண்டாலே போதும். உங்கள் சுருள் முடியை ஆரோக்கியமாகவும், பார்க்க எடுப்பாகவும் மாற்ற முடியும். அது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
வாரத்திற்கு எத்தனை முறை தலைமுடி அலச வேண்டும்?
சுருள் முடி உள்ளவர்கள் செய்யும் முதல் தவறு, தினமும் தலைக்கு ஷாம்பு போட்டு குளிப்பது. நேரான முடியை விட சுருள் முடி சீக்கிரமாகவே தன் இயற்கை ஈரப்பதத்தை இழந்துவிடும். தினமும் ஷாம்பு பயன்படுத்தினால், தலையில் உள்ள இயற்கை எண்ணெய் பசை முற்றிலும் அழிந்து முடி வைக்கோல் போல வறண்டுவிடும்.
- அளவோடு குளியல்: வாரத்திற்கு 2 முதல் 3 முறை மட்டும் தலைமுடி அலசினாலே போதுமானது.
- ஷாம்பு பயன்படுத்தும் முறை: வீரியம் குறைந்த (Sulfate-free) மென்மையான ஷாம்புகளை பயன்படுத்துங்கள். ஷாம்பை நேரடியாக தலையில் ஊற்றாமல், சிறிது தண்ணீரில் கலந்து நுரைத்து தலையில் தேய்ப்பதே சரியானது.
முடி வறண்டு போவதை எப்படி தடுப்பது?
உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்து: நாம் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காதபோது, அதன் முதல் பாதிப்பு நமது கூந்தலில் தான் தெரியும். தினமும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, கூந்தலை உள்ளிருந்து ஈரப்பதத்தோடு வைத்திருக்க உதவும்.
- நிம்மதியான தூக்கமும் மன அமைதியும்: நன்றாக தூங்கவில்லை என்றாலோ அல்லது அதிக மன அழுத்தத்துடன் இருந்தாலோ அது முடி உதிர்வை அதிகரிக்கும். தினமும் 7 முதல் 8 மணி நேர நிம்மதியான தூக்கம் கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியம்.
- ஹேர் சீரம்: தலைமுடி அலசிய பிறகு, லேசான ஈரப்பதம் இருக்கும்போதே சில துளிகள் ஹேர் சீரம் தடவுவது நல்லது. இது முடி சிக்காவதை தடுத்து, நாள் முழுதும் பளபளப்பாக வைத்திருக்க உதவும்.
- தவறாமல் நுனி முடியை வெட்டுதல்: சுருள் முடி உள்ளவர்களுக்கு நுனி முடி பிளப்பது (Split ends) மிக சாதாரணமான ஒன்று. இதனால் முடி உயிரற்றது போல காணப்படும். எனவே, 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நுனி முடியை லேசாக வெட்டி விடுவது (Trimming) முடி ஆரோக்கியமாக வளர வழிவகுக்கும்.
வீட்டு வைத்தியம் இருக்கா?
கற்றாழை ஜெல் : கற்றாழை முடிக்கு சிறந்த இயற்கை ஈரப்பதமூட்டி. வாரத்திற்கு இரண்டு முறை கற்றாழை ஜெல்லை எடுத்து, மண்டையோட்டிலிருந்து நுனி முடி வரை நன்றாக தேய்த்து, 20-30 நிமிடங்கள் கழித்து அலசினால் முடி மிருதுவாகும்.
தேன்: நீங்கள் பயன்படுத்தும் கண்டிஷனருடன் சிறிதளவு தேன் கலந்து கூந்தலில் தடவி வந்தால், முடியில் உள்ள ஈரப்பதம் குறையாமல் மென்மையாக இருக்கும்.
ஹோம்மேட் ஹேர் ஸ்ப்ரே: ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் சுத்தமான நீர் எடுத்துக்கொண்டு, அதில் சில துளிகள் லாவெண்டர் ஆயில், ரோஸ்மேரி ஆயில் மற்றும் வெஜிடபிள் ஆயில் சேர்த்து குலுக்கி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். வெளியே செல்லும்போது அல்லது முடி வறட்சியாக தோன்றும்போதெல்லாம் இதை லேசாக ஸ்ப்ரே செய்து கொள்ளலாம்.
வெளியே செல்லும்போது தூாசி மற்றும் கடும் வெயிலில் இருந்து முடியைப் பாதுகாக்க லேசான ஸ்கார்ஃப் அல்லது தொப்பி அணிவது சுருள் முடிக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை தரும்!
ஆய்வு:
https://www.aad.org/public/everyday-care/hair-scalp-care/hair/curly-hair-care