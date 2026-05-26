ETV Bharat / lifestyle

நீங்க உண்மையிலேயே ஃபிட்டா இருக்கீங்களா? இந்த 30 செகண்ட் நாற்காலி டெஸ்டை செய்து பாருங்க!

தீவிரமான மூட்டு வலி உள்ளவர்கள், சமீபத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள் அல்லது உடல் சமநிலையின்றி அடிக்கடி தலைச்சுற்றல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இந்தச் சோதனையை தன்னிச்சையாக செய்யக் கூடாது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 26, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

தினமும் காலையில் எழுந்து வாக்கிங் போவது, புரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளை தேடித் தேடி சாப்பிடுவது, வருஷத்துக்கு ஒருமுறை முழு உடல் பரிசோதனை செய்துகொள்வது என ஆரோக்கியத்திற்காக நாம் எத்தனையோ விஷயங்களை செய்கிறோம். ஆனால், நம் வீட்டில் சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் ஒரு நாற்காலியும், அதில் நாம் அமர்ந்து எழும் முறையும் நம் ஆயுளின் ரகசியத்தை சொல்லும் என்று சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா?

ஆம், வெறும் முப்பது வினாடிகளில் உங்கள் தசை வலிமையையும், எதிர்கால உடல்நலத்தையும் உங்களாலேயே கணித்துவிட முடியும் என்கிறார்கள் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள். முதுமை உங்களை நெருங்கும்போது, உங்கள் உடல் உங்களை எந்த அளவிற்குத் தாங்கிப் பிடிக்கும் என்பதை இந்த எளிய பரிசோதனை முன்கூட்டியே எச்சரித்துவிடும்.

ஆராய்ச்சி சொல்வது என்ன?

நியூயார்க்கில் உள்ள புகழ்பெற்ற பஃபலோ பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், 63 முதல் 99 வயதுக்கு இடைப்பட்ட சுமார் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முதிய பெண்களிடம் ஒரு சுவாரசியமான ஆய்வை நடத்தினார்கள். அவர்களின் கைகளின் பிடிமானம் எவ்வளவு வலுவாக இருக்கிறது, அதேபோல் நாற்காலியில் இருந்து அவர்களால் எவ்வளவு வேகமாகத் தடையின்றி எழுந்து அமர முடிகிறது என்பதை துல்லியமாக கண்காணித்தார்கள்.

அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு இவர்களின் உடல்நிலையை தொடர்ந்து கவனித்தனர். யாருக்கெல்லாம் தசை வலிமை மிகச் சிறப்பாக இருந்ததோ, அவர்களுக்கு மற்றவர்களை விட இறப்புக்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவாக இருந்தது. அவர்கள் தினமும் எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறார்கள், அவர்களின் உடலில் வேறு ஏதேனும் அலர்ஜி இருக்கிறதா என்ற மற்ற காரணிகளையெல்லாம் தாண்டி, தசை வலிமை மட்டுமே அவர்களது நீண்ட ஆயுளுக்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்திருக்கிறது.

நம் தசைகள் ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?

பொதுவாகவே, முப்பது வயதை கடந்த பிறகு நம் உடலில் உள்ள தசைகளின் பலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கும். இது ஏதோ தசை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டுமல்ல, நம் உடலின் ஒட்டுமொத்த சமநிலை, சுறுசுறுப்பாக நடமாடும் வேகம், நம்முடைய அன்றாட வேலைகளை நாமே செய்துகொள்ளும் தற்சார்பு நிலை என எல்லாவற்றையுமே இதுதான் தீர்மானிக்கிறது.

குறிப்பாக நம் நாட்டில், கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் லட்சக்கணக்கான முதிய பெண்கள் தனிமையில் வசித்து வருகிறார்கள். இவர்களுக்குத் தசை வலிமை குறையும்போது, நடக்கும்போது தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு கீழே விழுவது, எலும்பு முறிவுகள் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியாகப் படுக்கையிலேயே முடங்கிப்போகும் ஆபத்துகள் அதிகரிக்கின்றன. இதையெல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து நம்மை உஷார்படுத்துவதுதான் இந்தச் சோதனை.

எப்படி செய்வது இந்த 30 செகண்ட் டெஸ்ட்?

வீட்டில் இருக்கும் ஒரு சாதாரண நாற்காலியில் நேராக அமர்ந்துகொள்ளுங்கள். கைகள் இரண்டையும் நெஞ்சுக்குக் குறுக்காக கட்டிக்கொண்டு, நாற்காலியின் கைகளையோ அல்லது பக்கவாட்டுப் பகுதியையோ தொடாமல், 30 வினாடிகளுக்குள் உங்களால் எத்தனை முறை முழுமையாக எழுந்து அமர முடிகிறது என்று எண்ணிப் பாருங்கள்.

இது பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாக தெரிந்தாலும், உங்கள் உடலின் கீழ் பகுதி வலிமை, இடுப்பு மற்றும் கால்களின் பலம், உடலைச் சமநிலைப்படுத்தும் திறன் ஆகியவற்றை அப்பட்டமாக வெளிச்சம் போட்டுத் காட்டிவிடும். 'பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் MEDICINE' இதழில் வெளியான மற்றுமொரு மருத்துவ ஆய்வுக் கட்டுரை, தசை வலிமையை மேம்படுத்தும் எளிய பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்து வருபவர்களுக்கு இதய நோய், சர்க்கரை நோய், சில வகையான புற்றுநோய்கள் மற்றும் நுரையீரல் கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பெருமளவு குறைகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

வயதாகும்போது நம் உடலில் தசையின் அளவு குறைவதை விட, அந்தத் தசையின் செயல்பாட்டுத் திறன் தான் மிக வேகமாகச் சரிந்துவிடும். எனவே, அதை ஆரம்பத்திலேயே கவனிப்பது அவசியம்.

யாரெல்லாம் செய்ய கூடாது?

எந்த கட்டணமும் இல்லாமல், யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் உங்கள் உடலின் ஆரோக்கிய தரத்தை நீங்களே அளவிட இந்த முறை பெரிதும் உதவுகிறது. அதேநேரம், தீவிரமான மூட்டு வலி உள்ளவர்கள், சமீபத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள் அல்லது உடல் சமநிலையின்றி அடிக்கடி தலைச்சுற்றல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இந்தச் சோதனையைத் தன்னிச்சையாக செய்யக் கூடாது. 40 வயதை கடந்தவர்கள் அருகில் யாரையாவது ஒருவரைத் துணைக்கு வைத்துக்கொண்டு இதைச் செய்து பார்ப்பது பாதுகாப்பானது.

தசைகளை எப்படித் தேற்றுவது?

வயதான காலத்தில் நம் தசைகளை உறுதியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஜிம்முக்கு சென்று கடுமையான எடைகளை தூக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தினமும் தவறாமல் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது, எளிய யோகாசனங்கள், வீட்டில் இருக்கும்போதே அமர்ந்து எழும் பயிற்சிகள் மற்றும் உணவில் போதிய அளவு புரதச்சத்தை சேர்த்துக் கொள்வதே நம் தசைகளை இளமையோடு வைத்திருக்கப் போதுமானது.

இதையும் படிங்க:

கஷ்டப்பட்டு குறைத்த எடையை தக்கவைக்க வேண்டுமா? தினமும் 8,500 ஸ்டெப்ஸ் நடந்தால் போதுமாம்!

உயரமான இடத்திற்கு சென்றால் கால்கள் நடுங்குவது ஏன்? பயம் காரணம் இல்லை! உண்மை இதோ!

TAGGED:

GRIP STRENGTH
CHAIR STAND EXERCISE
30 SECOND STRENGTH TEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.