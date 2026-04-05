என்ன பண்ணாலும் உடல் எடை குறைய மாட்டேங்குதா? காரணமாகும் 3 ஹார்மோன் மாற்றங்கள்!
ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை காரணமாக சில சமயங்களில் நாம் எவ்வளவு உடற்பயிற்சி செய்தாலும் உடல் எடை குறையாமல் ஒரு இடத்தில் அப்படியே தேங்கி நிற்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.
Published : April 5, 2026 at 3:06 PM IST
உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தவுடன் நம்மில் பலரும் முதலில் செய்வது உணவை குறைப்பதுதான். காலையில் நடைப்பயிற்சி செல்வோம், பிடித்தமான இனிப்புகளை தவிர்ப்போம், ஜிம்முக்கு சென்று கடினமாக உழைப்போம். ஆனால், இவ்வளவு செய்தும் எடை மட்டும் ஒரு அங்குலம் கூட குறையாமல் அப்படியே இருக்கும்போது நமக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்கும்.
"இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் பலன் இல்லையே, ஒருவேளை என் உடலமைப்பு அப்படி தானோ?" என்று நினைத்து நம்மில் பலர் பாதியிலேயே முயற்சியை கைவிட்டு விடுவோம். உண்மையில் உடல் எடை குறைப்பு என்பது வெறும் கலோரிகளை பொறுத்தது மட்டும் கிடையாது. நம் உடலுக்குள் நடக்கும் பல மாற்றங்கள், குறிப்பாக ஹார்மோன்களின் செயல்பாடு இதில் மிகப்பெரிய பங்கினை வகிக்கிறது.
நம் உடல் ஒரு கணினி போல செயல்படுகிறது என்றால், அதற்கு தேவையான கட்டளைகளை பிறப்பிப்பது இந்த ஹார்மோன்கள் தான். அந்த கட்டளைகளில் ஏதேனும் தவறு நேரும்போது, நாம் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் பலன் கிடைப்பதில்லை. இப்படியிருக்கம் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் நமாமி அகர்வால் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உடல் எடையை குறைக்க தடையாகும் மூன்று முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை கூறுகிறார்.
இன்சுலின் மற்றும் கொழுப்பு சேமிப்பு
இன்சுலின் என்பது நம் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு மிக முக்கியமான ஹார்மோன் ஆகும். நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து கிடைக்கும் சர்க்கரையை ஆற்றலாக மாற்ற இன்சுலின் உதவுகிறது. ஆனால், நம் உடலில் இன்சுலின் அளவு எப்போதும் அதிகமாகவே இருக்கும்போது, உடல் தானாகவே கொழுப்பு சேமிப்பு முறைக்கு (Fat storage mode) மாறிவிடுகிறது.
இதனால் உடல் கொழுப்பை எரிப்பதற்கு பதிலாக, அதைச் சேமித்து வைக்கத் தொடங்குகிறது என்கிறார். நாம் கலோரிகளை குறைத்து சாப்பிட்டாலும், இன்சுலின் சமநிலையில் இல்லை என்றால் எடையை குறைப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். எனவே ரத்த சர்க்கரையை சீராக வைப்பதே எடை குறைப்பிற்கான முதல் படியாகும்.
கார்டிசோல் எனும் மன அழுத்த ஹார்மோன்
அடுத்ததாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது கார்டிசோல் எனப்படும் ஹார்மோன். இது நம் உடலில் மன அழுத்தம் ஏற்படும்போது சுரக்கக்கூடியது. இன்றைய சூழலில் அலுவலக வேலை, வீட்டுப் பொறுப்புகள் அல்லது போதிய தூக்கம் இல்லாதது என ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறோம்.
ஊட்டச்சத்து நிபுணர் நமாமி அகர்வால், உடலில் கார்டிசோல் அளவு அதிகரிக்கும்போது அது நம் பசியை தூண்டுகிறது. குறிப்பாக இனிப்பு மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆவலை இது அதிகப்படுத்துகிறது. இதனால் நாம் உணவு கட்டுப்பாட்டை பின்பற்றுவது சவாலாக மாறுகிறது.
மன அழுத்தத்தை குறைத்து, போதுமான உறக்கத்தைப் பெறுவதன் மூலம் மட்டுமே இந்த ஹார்மோனை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும். இது சீராக இருந்தால் மட்டுமே எடையை குறைக்கும் முயற்சி வெற்றியில் முடியும் என குறிப்பிடுகிறார்.
ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை
பெண்களின் உடலில் மிக முக்கிய பங்காற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனும் உடல் எடையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த ஹார்மோன் அளவு உடலில் மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிக குறைவாகவோ இருக்கும்போது, அது உடலில் நீர்ச்சத்தை தேக்கி வைப்பதோடு (Water retention) தேவையற்ற கொழுப்பையும் சேர்க்கிறது. இது பெரும்பாலும் உடல் வீக்கம் போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
இதனால்தான் சில சமயங்களில் நாம் எவ்வளவு உடற்பயிற்சி செய்தாலும் உடல் எடை குறையாமல் ஒரு இடத்தில் அப்படியே தேங்கி நிற்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. ஹார்மோன் மாற்றங்கள் என்பது இயற்கையானது என்றாலும், அதை சரியான உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறையின் மூலம் சமநிலையில் வைப்பது அவசியம். ஈஸ்ட்ரோஜன் சரியாகச் செயல்படும்போது உடல் எடை குறைப்பு என்பது இயற்கையாகவும் தடையின்றியும் நடக்கும்.
என்ன செய்வது?
உடல் எடை குறைப்பு என்பது ஏதோ ஒரு மாயாஜாலம் கிடையாது, அது நம் உடலுக்குள் நடக்கும் வேதியியல் மாற்றங்களை புரிந்துகொள்வதாகும். கலோரிகளை குறைப்பதை விட, நம் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து ஹார்மோன்களைச் சமப்படுத்துவதே நிலையான பலனை தரும்.
ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பது, அன்றாட வாழ்வில் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான வழிமுறைகளை மேற்கொள்வது மற்றும் சத்தான உணவுகளை தொடர்ச்சியாக உண்பது போன்ற அடிப்படை விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நமாமி அகர்வால் அறிவுறுத்துகிறார். நம் உடலின் உட்புற செயல்பாடுகள் சீராக இருக்கும்போது, உடல் கொழுப்பை எரிக்கும் வேலையை மிக சிறப்பாக செய்யும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.