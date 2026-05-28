உடல் சூட்டை அதிகரிக்கும் 7 பழக்கங்கள் - நீங்களும் இதைத்தான் பண்றீங்களா?
மதிய நேரங்களிலோ அல்லது வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும் போதோ தீவிரமான உடற்பயிற்சிகளை செய்வதால் உடலின் வெப்பநிலை ஆபத்தான அளவிற்கு உயரும்.
Published : May 28, 2026 at 2:27 PM IST
கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுக்கும் இந்த நாட்களில், உடல் சூட்டை தணிக்க நாம் எடுக்கும் சில அன்றாட முயற்சிகளே வினையாக முடிந்துவிடுகிறதா என்கிற சந்தேகத்தை சமீபத்திய மருத்துவ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் எழுப்பியுள்ளன. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) நாட்டின் பல பகுதிகளில் கடுமையான வெப்ப அலை எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ள நிலையில், பகல் நேரத்தை விட இரவு நேரங்களிலும் வெப்பநிலை குறையாமல் இருப்பது மக்களின் உடலை மேலும் சோர்வடைய செய்கிறது.
வெளிப்புற வெப்பநிலை நமது உடலின் இயல்பான வெப்பநிலையை விட அதிகரிக்கும் போது, உடலின் சுயக்கட்டுப்பாட்டு திறன் பாதிக்கப்பட்டு மயக்கம் மற்றும் இதய பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இப்படியான சூழலில், உடல் சூட்டை தணிக்க நாம் அன்றாடம் செய்யும் சில மிக சாதாரணமான தவறுகள், நமக்கு தெரியாமலேயே உடலின் வெப்பத்தை மேலும் அதிகரிக்கின்றன என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வெயிலுக்கு இதமாக குளிர்ந்த நீரை குடிப்பது
வெளியில் கடுமையான வெயில் நிலவும் போது, வீட்டிற்குள் நுழைந்த உடனே ஐஸ் வாட்டரை எடுத்து குடிப்பது நம்மில் பலருக்கும் இருக்கும் மிக முக்கிய பழக்கமாகும். அந்த தருணத்தில் அது தற்காலிகமாக நமக்கு ஒரு குளிர்ச்சியை தருவது போல தோன்றினாலும், உடலின் உள் அமைப்பிற்கு அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
குளிர்ந்த நீர் உடலுக்குள் செல்லும் போது, ரத்த நாளங்களை சட்டென்று சுருங்க செய்துவிடுகிறது. இதனால் உடல் வெப்பத்தை வெளியேற்றும் இயற்கையான செயல்முறை தடைபடுகிறது. மேலும் இது செரிமான மண்டலத்தையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குகிறது.
இதற்கு மாற்றாக, மண் பானை தண்ணீர் அல்லது சாதாரண அறை வெப்பநிலையில் உள்ள தண்ணீரை தொடர்ந்து குடிப்பதே உடலை எப்போதும் சரியான நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க உதவும். தினமும் குறைந்தது எட்டு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்.
ஆடைகளில் செய்யும் தவறு
நாம் அணியும் ஆடைகளின் துணி வகை நம் உடலின் வெப்பநிலையை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இன்றைய சூழலில் பாலிஸ்டர், நைலான் போன்ற ஆடைகள் சந்தையில் மலிவாகக் கிடைத்தாலும், அவை கோடைக் காலத்திற்கு முற்றிலும் ஏற்றவை அல்ல. இந்த வகை துணிகள் காற்றின் ஓட்டத்தை தடுத்து, உடலின் வெப்பத்தை வெளியேற விடாமல் உள்ளேயே தங்க வைத்துவிடுகின்றன.
அதேபோல், இறுக்கமான ஆடைகளும் வியர்வை ஆவியாவதை தடுக்கின்றன. கோடை காலத்தில் காட்டன் மற்றும் லினன் போன்ற இயற்கையான, தளர்வான, வெளிர் நிற ஆடைகளை தேர்ந்தெடுப்பது உடலுக்கு போதிய காற்றோட்டத்தைத் தந்து, சூரிய ஒளியைப் பிரதிபலித்து உடலைக் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவும்.
உணவுப் பழக்கம்
நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பது நம் உடலின் உள் வெப்பநிலையை நேரடியாக பாதிக்கும். அதிக காரமான, மசாலா நிறைந்த மற்றும் கொழுப்பு மிகுந்த கனமான உணவுகளை ஜீரணிப்பதற்கு நம் உடல் வழக்கத்தை விட அதிக ஆற்றலை செலவிட வேண்டியிருக்கும். இதனால் உடலின் வளர்சிதை மாற்றம் அதிகரித்து, உள் உறுப்புகளின் வெப்பம் தானாகவே உயர்கிறது.
இந்த வெயில் காலத்தில் செரிமானத்திற்கு எளிதான, நீர்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும். வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி, கீரை வகைகள் மற்றும் மோர் போன்றவற்றை அன்றாட உணவில் சேர்த்து கொள்வது உடலின் குளிர்ச்சியை தக்கவைக்க இயற்கையான வழியாகும்.
காஃபின் மற்றும் மதுபானங்கள்
காபி, டீ, கார்போனேட்டட் குளிர்பானங்கள் மற்றும் மது அருந்துவது கோடையில் தாகத்தை தீர்ப்பது போல் தெரிந்தாலும், அவை உண்மையில் உடலுக்கு கேடு விளைவிப்பவை. இவை உடலில் ஒரு தூண்டுகோலாக செயல்பட்டு, சிறுநீரை அடிக்கடி வெளியேற்ற செய்கின்றன.
இதனால் உடல் தன்னைத்தானே குளிரூட்டிக்கொள்ள தேவையான முக்கியமான நீர்ச்சத்தையும், தாது உப்புகளையும் (Electrolytes) வேகமாக இழக்கிறது. வியர்வை சுரப்பது தடைபடும் போது உடல் வெப்பம் இன்னும் அதிகமாகிறது. எனவே, இவற்றுக்கு பதிலாக இளநீர், எலுமிச்சை சாறு அல்லது சர்க்கரை சேர்க்காத இயற்கை பானங்களை அருந்தலாம்.
உடற்பயிற்சி நேரங்களை மாற்றாமல் இருப்பது
உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உடற்பயிற்சி அவசியம் என்றாலும், கடுமையான வெயில் காலங்களில் நமது வழக்கமான உடற்பயிற்சி முறைகளில் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும். மதிய நேரங்களிலோ அல்லது வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும் போதோ தீவிரமான உடற்பயிற்சிகளை செய்வதால் உடலின் வெப்பநிலை ஆபத்தான அளவிற்கு உயரும்.
இது தசைப்பிடிப்பு மற்றும் சோர்வை உண்டாக்கும். எனவே, உடற்பயிற்சிகளை அதிகாலை அல்லது மாலை வேளைக்கு மாற்றி கொள்வது நல்லது. மேலும், கோடையில் அதிக கடினமான பயிற்சிகளை தவிர்த்து மிதமான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது உடலைப் பாதுகாக்கும்.
சமையல் அறை வெப்பம்
கோடைக் காலத்தில் வீட்டின் சமையல் அறையில் அதிக நேரம் அடுப்பை பயன்படுத்துவது ஒட்டுமொத்த வீட்டின் வெப்பத்தையும் கணிசமாக அதிகரிக்கும். சிறிய மூடிய அறைகளில் நீண்ட நேரம் சமைக்கும் போது, அந்த வெப்பம் வீடு முழுவதும் பரவி, வீட்டிற்குள் இருப்பதே பெரும் சிரமமாக மாறும்.
எனவே, எளிமையாகவும் வேகமாகவும் சமைக்கக்கூடிய உணவுகளையோ அல்லது அடுப்பை பயன்படுத்த தேவையில்லாத சாலட், கஞ்சி போன்ற உணவுகளையோ இந்த நாட்களில் அதிகம் தேர்வு செய்யலாம். இதன் மூலம் வீட்டின் வெப்பநிலையை கட்டுக்குள் வைக்க முடியும்.
மூடிய அறையில் மின்விசிறியை மட்டும் நம்பியிருப்பது
அறை முழுவதும் வெப்பமாக இருக்கும் போது, ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகளை முழுமையாக மூடிவிட்டு மின்விசிறியை மட்டும் ஓடவிட்டால், அது அறையில் இருக்கும் சூடான காற்றையே மீண்டும் மீண்டும் சுழல வைக்கும். இது காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தைக் குறைத்து, உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தை வேகமாக உறிஞ்சிவிடும்.
எனவே, அறையில் காற்று வந்து போவதற்கான காற்றோட்ட வசதியை (Cross-ventilation) உறுதி செய்ய வேண்டும். மாலையில் ஜன்னல்களை திறந்து வைப்பது அறையையும், நம் உடலையும் குளிர்ச்சியாக வைக்க உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.