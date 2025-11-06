கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனையில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டுமா? நீங்கள் நிச்சயம் பருக வேண்டிய தேநீர் வகைகள் இதோ!
Published : November 6, 2025 at 1:10 PM IST
இதய ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கும், கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதற்கும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் தேவைப்பட்டால் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி மருந்து எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.
இந்த அடிப்படை வழிமுறைகளுடன், இயற்கையான சில வைத்தியங்களை இணைத்துக் கொள்வது கூடுதல் பலன்களை அளிக்கும். அந்த வகையில், உடலில் உள்ள கொலஸ்ட்ராலை கட்டுக்குள் வைக்கவும், குறைக்கவும் உதவியாக இருப்பது மூலிகை டீ-க்கள்.
ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடுப்பான்கள், அழற்சி எதிர்ப்புச் சேர்மங்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த டீ, உடலுக்கும், மனதிற்கு அமைதியை அளிப்பதுடன், கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைத்தல், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க இதய ஆரோக்கியப் பலன்களையும் வழங்குகின்றன.
இந்த மூலிகை டீக்களை நமது தினசரி வழக்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வது, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். அந்த வகையில், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கவும் உதவும் 5 வகை மூலிகை டீ என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
க்ரீன் டீ: இது கேடசின்கள் (Catechins) போன்ற சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடுப்பான்களைக் கொண்டுள்ளது. இவை உடலில் உள்ள 'கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்' (LDL) அளவைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இது குறித்து Science Direct தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, இது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதயம் தொடர்பான நோய்களின் அபாயத்தையும் குறைப்பதாகக் காட்டுகிறது. ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முதல் மூன்று கிளாஸ் க்ரீன் டீ குடிப்பதால் இதய ஆரோக்கியம் மேம்படுவதுடன், வீக்கத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் எடை இழப்புக்கும் உதவுகிறது.
செம்பருத்தி டீ: லேசான உயர் ரத்த அழுத்தம் கொண்ட 65 நோயாளிகளுக்கு 6 வாரங்களுக்கு தினமும் 3 கிளாஸ் செம்பருத்தித் டீ கொடுத்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், நோயாளிகளின் சிஸ்டாலிக் ரத்த அழுத்தம் (Systolic Blood Pressure) கணிசமாகக் குறைந்திருப்பதைக் காட்டின என்கிறது ஆய்வு. செம்பருத்தி டீயில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடுப்பான் பண்புகள் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.
கெமோமில் டீ: சமூக வலைதளங்களில் பல பிரபலங்கள் இந்த கெமோமில் டீ குடிப்பதை பற்றி பகிர்ந்திருப்பதை பார்த்திருப்போம். பொதுவாக, இது மனதை அமைதிப்படுத்தவும், தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும் அறியப்படுகிறது. இது மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் மறைமுகமாக இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது. மன அழுத்தம் இதய நோய்க்கான ஒரு முக்கிய ஆபத்து காரணியாகும்.
இதில் உள்ள அபிஜெனின் (apigenin) போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடுப்பான்கள் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. கெமோமில் டீ கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் லிபிட் சுயவிவரத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்று ஆய்வு செய்த மெட்டா பகுப்பாய்வு, கெமோமிலின் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உடல் கொலஸ்ட்ரால் உறிஞ்சுதலைக் குறைக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது.
இஞ்சி டீ: உடலுக்கும் மனதிற்கும் புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் டீ என்றால் அது இஞ்சி டீ தான். இதில் உள்ள ஜிஞ்சரோல்கள் (gingerols) போன்ற உயிரியல் செயல்பாட்டுக் கலவைகள் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடுப்பான் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. PubMed Central-ல் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியின்படி, இஞ்சி வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைப் போக்கவும், இன்சுலின் எதிர்ப்பை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
அதிகபட்ச பலன்களை பெற வழி?
உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கம் போன்ற வாழ்கை முறையுடன் இந்த மூலிகை டீ குடிப்பது பலன்களை அதிகரிக்கும். வழக்கமான உடற்பயிற்சி ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், போதுமான தூக்கம், மன அழுத்த மேலாண்மை மற்றும் நீரேற்றத்துடன் இருப்பது (Stay Hydrated) ஆகியவை இணைந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகின்றன மற்றும் நீண்ட கால ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கின்றன.
உடலில் கொலஸ்ட்ரால் இருப்பதை காட்டும் அறிகுறிகள்:
உடலில் கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் அது வெளிப்படையாக எந்த அறிகுறிகளையும் காட்டாது. இது ஒரு சைலண்ட் கில்லர் என்றழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமானால், மார்பு வலி, சோர்வு, மூச்சு விடுவதில் சிரமம் மற்றும் கண்கள் அல்லது தோலைச் சுற்றி மஞ்சள் படிவுகள் போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளலாம். ஆரம்ப காலத்திலே இந்த பிரச்சனைகளை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பது, இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதத்தைத் தடுக்க உதவும். இதற்கு வருடத்திற்கு ஒருமுறை பரிசோதனை செய்வது அவசியம்.
