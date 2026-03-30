முடி அதிகளவில் உதிர்கிறதா? இந்த 5 பழக்கத்தை இனி பண்ணாதீங்க!
Published : March 30, 2026 at 3:50 PM IST
நமது தோற்றத்தில் தலைமுடிக்கு எப்போதும் ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு. முகம் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும், தலைமுடி ஆரோக்கியமாக இல்லாவிட்டால் அது நமக்குள் ஒருவித தயக்கத்தை உண்டாக்கிவிடும். நம்மில் பலரும் முடி உதிர்வதை கண்டதும் உடனே விலை உயர்ந்த ஷாம்பூக்கள் அல்லது மருந்துகளை தேடி ஓடுகிறோம். ஆனால், உண்மையில் முடி உதிர்வதற்கு பின்னால் நாம் தினமும் செய்யும் மிகச்சிறிய தவறுகளே காரணமாக இருக்கிறது என்றால் நம்பமுடிகிறதா?
காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு தூங்கும் வரை நாம் செய்யும் சில சாதாரண பழக்கங்கள், நமது முடியின் வேர்க்கால்களை பலவீனமாக்குகின்றன என்பதை நாம் கவனிப்பதே இல்லை. அதிகப்படியான வேலைப்பளு அல்லது போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தால், ஆரோக்கியமான முடியை பெறுவதற்கான எளிய வழிமுறைகளை நாம் கோட்டை விடுகிறோம்.
நமது வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை செய்து, தவறான பழக்கங்களை தவிர்த்தாலே முடியை மீண்டும் ஆரோக்கியமாக மாற்ற முடியும். அதற்கான எளிய வழிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
வெப்பமூட்டும் கருவிகளை தவிர்த்தல்: இன்றைய சூழலில் தலைமுடியை அழகுபடுத்துவதற்காக ஹேர் டிரையர் (Hair Dryer), ஸ்ட்ரெய்ட்னிங் (Straightening) மெஷின்கள் மற்றும் கர்லிங் கருவிகளை பயன்படுத்துவது பலருக்கும் வழக்கமாகிவிட்டது. இந்த கருவிகளில் இருந்து வெளிவரும் அதிகப்படியான வெப்பம், முடியில் உள்ள இயற்கையான ஈரப்பதத்தை முழுமையாக உறிஞ்சிவிடுகிறது.
இதனால் முடி வைக்கோல் போல வறண்டு, எளிதில் உடையக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. நீங்கள் அடிக்கடி இது போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தினால், முடியின் நுனிகள் பிளவுபட தொடங்கும். தவிர்க்க முடியாத சூழலில் இந்த கருவிகளை பயன்படுத்தும் போது, வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் 'ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன்' ஸ்ப்ரே அல்லது சீரம் தடவுவது மிகவும் அவசியம்.
ஈரமான முடியில் கவனம்: குளித்து முடித்தவுடன் ஈரமாக இருக்கும் நிலையில் நமது தலைமுடியின் வேர்க்கால்கள் மிகவும் மென்மையாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் முடியை துண்டு கொண்டு வேகமாக துடைப்பதோ அல்லது சீப்பு கொண்டு சீவுவதோ முடியை வேரோடு பிடுங்கி எறிவதற்கு சமம். ஈரமான முடியை வலுக்கட்டாயமாக சீவும்போது, அது பாதியிலேயே உடைந்துவிடும்.
எனவே, குளித்த பிறகு மென்மையான பருத்தி துணியால் முடியை மெதுவாக ஒற்றி எடுக்க வேண்டும். முடி ஓரளவிற்கு உலர்ந்த பிறகு, அகலமான பற்கள் கொண்ட சீப்பை பயன்படுத்தி சிக்கெடுத்தால் முடி உதிர்வை பெருமளவு குறைக்கலாம். அவசரத்திற்காக ஈரமான முடியில் சீப்பு வைப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
அடிக்கடி தலை குளிப்பது தவிர்க்கவும்: தலையில் உள்ள அழுக்கை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக தினமும் அல்லது அடிக்கடி ஷாம்பூ போட்டு தலை குளிப்பது ஒரு தவறான பழக்கமாகும். நமது மண்டையோட்டில் (Scalp) இயற்கையாகவே சுரக்கும் எண்ணெய், முடியை பாதுகாப்பாகவும் பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
அடிக்கடி தலை குளிப்பதால் அந்த இயற்கை எண்ணெய் நீக்கப்பட்டு, முடி வறட்சியடைந்துவிடும். வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை மட்டும் தலை குளிப்பது போதுமானது. மேலும், நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஷாம்பூவில் 'சல்பேட்' (Sulfate) மற்றும் 'பாரபென்' (Paraben) போன்ற ரசாயனங்கள் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். இவை முடியின் வேர்களை பாதிக்காத மென்மையான ஷாம்பூக்களாக இருக்க வேண்டும்.
கண்டிஷனர் பயன்படுத்துவதன் அவசியம்: பலர் ஷாம்பூ போட்டால் மட்டும் போதும் என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனால் கண்டிஷனர் பயன்படுத்துவது மிக முக்கியம். ஷாம்பூ முடியை சுத்தம் செய்யும் அதே வேளையில், கண்டிஷனர் முடிக்கு தேவையான மென்மையையும் ஈரப்பதத்தையும் வழங்குகிறது.
கண்டிஷனர் பயன்படுத்தாத போது முடி அதிக சிக்குடன் கரடுமுரடாக மாறும். இதனால் சீவும் போது அதிகப்படியான முடி உதிரும். கண்டிஷனரை எப்போதும் முடியின் நுனிப்பகுதிகளில் மட்டுமே தடவ வேண்டும், தலையின் சருமத்தில் (Scalp) படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சில நிமிடங்கள் கழித்து நன்கு அலசினால் முடி மென்மையாகவும், சிக்கில்லாமலும் இருக்கும். இது முடி உடைவதை தடுத்து வேர்களுக்கு பலம் சேர்க்கும்.
இறுக்கமாக தலை சீவுவது: தலைமுடியை அழகாகக் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக பலரும் முடியை மிகவும் இறுக்கமாக இழுத்து கட்டும் பழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர். குறிப்பாக 'போனிடெயில்' (Ponytail) போன்றவை முடியின் வேர்களுக்கு அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்கின்றன. இதனால் 'டிராக்ஷன் அலோபீசியா' (Traction Alopecia) எனப்படும் முடி உதிர்வு பிரச்சனை ஏற்பட்டு, முன்நெற்றியில் முடி குறைய தொடங்கும்.
தூங்கும் போது கூட முடியை இறுக்கமாக கட்டி வைப்பது வேர்களுக்கு ஓய்வு கிடைக்காமல் செய்யும். எனவே, எப்போதும் தளர்வான ஹேர் ஸ்டைல்களைத் தேர்ந்தெடுங்கள். தூங்க செல்வதற்கு முன்னால் முடியை விரித்து விடுவது அல்லது தளர்வாகப் பின்னுவது வேர்களுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி முடி வளர்ச்சியை தூண்டும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.