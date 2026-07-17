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நமக்கே தெரியாமல் நம் நிம்மதியை கெடுக்கும் 5 அன்றாட பழக்கங்கள்! உங்களிடம் இருக்கா?

காபி குடிப்பதை குறைத்துக்கொண்டு, அதற்கு பதிலாகத் தண்ணீர் குடிப்பது அல்லது லேசான நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது நல்லது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 11:42 AM IST

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நம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பெரிய துயரமோ அல்லது வேலையில் தாங்க முடியாத நெருக்கடியோ வரும் போதுதான் மன அழுத்தமும் பதற்றமும் நம்மை தொற்றி கொள்கிறது என்று நாம் பொதுவாக நினைக்கிறோம். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. பல நேரங்களில், நாம் சாதாரணமாக நினைத்து தினமும் செய்து வரும் சில சின்ன சின்ன பழக்கவழக்கங்கள் தான், நமக்கு தெரியாமலேயே நம் மனதிற்குள் பதற்றத்தை மெல்ல மெல்ல விதைத்து கொண்டிருக்கின்றன.

காலையில் கண் விழித்த உடனே போனை கையில் எடுப்பது, இரவு படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு தூங்கும் வரும் வரை தேவையில்லாத செய்திகளை படித்து கொண்டிருப்பது, அலுவலக வேலை அவசரமாக இருக்கிறது என்று அடுத்தடுத்து காபி குடிப்பது. இதிலெல்லாம் என்ன தவறு இருக்கிறது என்றுதான் நமக்கு தோன்றும்.

ஆனால், இந்த எளிய பழக்கங்கள் தான் நம்முடைய அன்றாட நிம்மதியை மெதுவாக திருடி கொண்டிருக்கின்றன. இப்படியிருக்க, நம் மனதை அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கும் அந்த அன்றாட பழக்கங்கள் என்னென்ன? அவற்றிலிருந்து நாம் எப்படி தப்பிக்கலாம் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

மனதுக்கு நாம் கொடுக்கும் 'தீனி' சரியானதுதானா?

நாம் உடலுக்கு ஆரோக்கியமான உணவை தேர்ந்தெடுக்க எவ்வளவு அக்கறை காட்டுகிறோம்? கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கும் போது கூட அதன் தரத்தை பார்த்து, பார்த்துத்தான் வாங்குகிறோம். ஆனால், நம் மனதிற்குள் தினமும் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை அனுப்புகிறோம் என்பதில் நாம் கவனம் செலுத்துவதே இல்லை. இன்றைய காலகட்டத்தில், உலக நடப்புகளை தெரிந்துகொள்வது அவசியம்தான்.

ஆனால், காலையில் எழுந்ததில் இருந்து இரவு தூங்கும் வரை மொபைல் போனில் அதிர்ச்சியூட்டும் செய்திகளையும், வன்முறை கலந்த தகவல்களையும் படித்துக்கொண்டே இருந்தால் என்னவாகும்? நம் மூளை எப்போதும் ஒருவித பயத்திலும் உஷார் நிலையிலுமே இருக்கும்.

சமூக ஊடகங்களில் வரும் தொடர் அறிவிப்புகளும், அடுத்தடுத்து வரும் செய்திகளும் நம் மனதை ஒரு நொடி கூட ஓய்வெடுக்க விடுவதில்லை. இதனால், நாமே அறியாமல் ஒருவித படபடப்பு நமக்குள்ளேயே பற்றிக்கொள்கிறது. செய்தி பார்ப்பதற்கோ அல்லது சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்துவதற்கோ என்று ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை மட்டும் ஒதுக்குவதுதான் இதற்கான சிறந்த தீர்வு.

அடுத்தவர் வாழ்க்கையோடு ஒப்பிடுவது

சமூக ஊடகங்கள் இன்று நம் வாழ்க்கையின் பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதியாகிவிட்டன. அதில் மற்றவர்கள் பதிவிடும் வெளிநாட்டு பயணங்கள், புதிய கார் வாங்கிய படங்கள் அல்லது அவர்களின் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை நாம் பார்க்கிறோம். இவற்றை தற்செயலாக பார்க்கும்போது கூட, நம்மை அறியாமலேயே நம் வாழ்க்கையை அவர்களின் வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட தொடங்கிவிடுகிறோம். "அவர்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள், நாம் மட்டும் ஏன் இன்னும் இப்படியே இருக்கிறோம்?" என்ற எண்ணம் நம் மன அமைதியை சிதைத்துவிடும்.

சமூக ஊடகங்களில் காட்டப்படுவது பெரும்பாலும் வாழ்க்கையின் ஒரு சில நல்ல நொடிகள் மட்டுமே, அது ஒருபோதும் முழுமையான வாழ்க்கை அல்ல என்பதை நாம் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களோடு ஒப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு, நம்முடைய சிறிய முன்னேற்றங்களை கொண்டாடுவதே இதிலிருந்து மீள்வதற்கான வழி.

கெட்டுப்போகும் தூக்கமும் எகிறும் இதயத்துடிப்பும்

நம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் இயற்கை தந்த சிறந்த மருந்து தூக்கம் தான். ஆனால், இரவு படுக்கைக்கு சென்ற பிறகும் மொபைல் போனை பார்த்து கொண்டிருப்பதால் நம் தூக்கம் கடுமையாக கெடுகிறது. "இன்னும் ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்துவிட்டு தூங்கலாம்" என்று ஆரம்பித்து, நள்ளிரவு தாண்டி போனை பார்ப்பது நம் உடலையும் மனதையும் வதைக்கும். போதிய தூக்கம் இல்லாதபோது, மறுநாள் நமக்கு எளிதில் கோபமும் தேவையற்ற பதற்றமும் வந்துவிடும்.

இதோடு சேர்ந்து, சோர்வாக இருக்கிறது என்று அடிக்கடி காபி அல்லது டீ குடிப்பதை நம்மில் பலர் வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம். இதில் உள்ள 'கஃபைன்' தற்காலிக சுறுசுறுப்பை தந்தாலும், அது அளவுக்கு அதிகமாகும் போது நம் இதயத் துடிப்பை எகிற வைத்துவிடும். ஏற்கனவே லேசான பதற்றத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இது இன்னும் படபடப்பை அதிகமாக்கி, மனதை அலைபாய வைத்துவிடும்.

பின்னால் பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற 'தள்ளிப்போடுதல்'

நமது மற்றொரு முக்கியமான பலவீனம், எல்லாவற்றையும் அப்புறம் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளிப்போடும் பழக்கம். ஏதாவது ஒரு கடினமான வேலையை செய்ய வேண்டியிருந்தால் அல்லது ஒருவரிடம் பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை பேச வேண்டியிருந்தால், "நாளைக்கு பார்த்துக்கொள்ளலாம்" என்று தள்ளி போடுவோம். தற்காலிகமாக அது நமக்கு ஏதோ நிம்மதியை தருவது போல தோன்றும்.

ஆனால், உண்மையில் அந்த பிரச்சனை தீராமல் நம் மனதின் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். "ஐயோ..அந்த வேலையை இன்னும் முடிக்கவில்லையே, அவரிடம் இன்னும் பேசவில்லையே" என்ற எண்ணமே நம்மை தூங்க விடாமல் வதைக்கும். எனவே, எந்தவொரு சவாலையும் தள்ளி போடாமல், உடனுக்குடன் எதிர்கொள்வது மன பாரத்தை கணிசமாக குறைக்கும்.

நம் ஆற்றலை உறிஞ்சும் மனிதர்கள்

இவை எல்லாவற்றையும் விட, நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களின் எண்ணங்களும் நம் மனநிலையை பெரிதும் பாதிக்கும். எப்போதும் குறைகளையே பேசும், பயமுறுத்தும் அல்லது எல்லாவற்றிலும் எதிர்மறையான விஷயங்களை மட்டுமே பார்க்கும் மனிதர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழித்தால், நம்முடைய மனநிலையும் தானாகவே சோர்வடைந்துவிடும்.

அன்பானவர்களுக்காக நாம் துணையாய் இருப்பது முக்கியம்தான், ஆனால் நம்முடைய மன அமைதிக்காக சில ஆரோக்கியமான எல்லைகளை வகுத்து கொள்வது அவசியம். எப்போதும் நம்மை உற்சாகப்படுத்தும், நேர்மறையான மனிதர்களோடு அதிக நேரம் செலவிடப் பழகுவது நம் மனதிற்கு புதிய ஆற்றலை தரும்.

இதிலிருந்து மீள்வது எப்படி?

  • இரவு தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக மொபைல் போனை தூர வைத்துவிடுங்கள்.
  • காபி குடிப்பதை குறைத்துக்கொண்டு, அதற்கு பதிலாகத் தண்ணீர் குடிப்பது அல்லது லேசான நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது நல்லது.
  • தினமும் சிறிது நேரம் இயற்கையோடு செலவிடுங்கள் அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு புத்தகத்தை வாசியுங்கள்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10969363/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11858329/

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