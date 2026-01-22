ETV Bharat / lifestyle

இளநரை கருகருவென மாற வேண்டுமா? இந்த வைட்டமின்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க!

ஆய்வுகளின்படி, வைட்டமின் D குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இளநரை அதிகம் ஏற்படுகிறது. மீன், முட்டையின் மஞ்சள் கரு மற்றும் காலை நேர வெயில் படுதல் இதற்கு மிகச்சிறந்த தீர்வாகும்.

இன்றைய உலகில், நாம் உண்ணும் உணவு முறையும், அதிகப்படியான மன அழுத்தமும் நமது உடல்நலத்தில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, முப்பது வயதை கடப்பதற்கு முன்பே பலருக்கும் தலைமுடி நரைக்கத் தொடங்குவது பெரும் கவலையை அளிக்கிறது.

முன்பெல்லாம் நரைமுடி என்பது முதுமையின் அடையாளமாகப் பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று, கல்லூரி மாணவர்களிடமும், வேலைக்கு செல்லும் இளைஞர்களிடமும் 'இளநரை' என்பது சாதாரணமாகிவிட்டது. இதற்கு மரபணுக்கள் ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், நமது அன்றாட உணவில் நாம் தவிர்க்கும் சில முக்கிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களே முதன்மைக் காரணியாக இருக்கின்றன என்று சமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

குறிப்பாக, 2022-ஆம் ஆண்டு International Journal of Dermatology என்ற ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஒரு மருத்துவ ஆய்வு, இளநரையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வைட்டமின் B12, ஜிங்க் (துத்தநாகம்) மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் மிகக் குறைவாக இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது.

தலைமுடிக்குக் கருமை நிறத்தைத் தரும் 'மெலனின்' நிறமியை உற்பத்தி செய்ய இந்தச் சத்துக்கள் மிகவும் அவசியம். இந்த சத்துக்கள் குறையும் போது, மெலனோசைட்டுகள் சரியாக வேலை செய்யாமல் முடி தன் நிறத்தை இழக்கிறது. நரைமுடியை மீண்டும் கருப்பாக்குவது கடினம் என்றாலும், சரியான சத்துக்களை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் மேற்கொண்டு முடி நரைப்பதைத் தடுத்து, இளமையைத் தக்கவைக்க முடியும்.

ஊட்டச்சத்து குறைபாடும் இளநரையும்: தலைமுடியின் வேர்களில் உள்ள மெலனின் அளவு குறையும் போது நரை தோன்றுகிறது. வயது முதிர்வு இயற்கையானது என்றாலும், வைட்டமின் B12, B5 மற்றும் D ஆகியவற்றின் பற்றாக்குறை மெலனின் உற்பத்தியைப் பாதித்து, இளம் வயதிலேயே முடியை நரைக்கச் செய்கிறது.

வைட்டமின் B12-ன் முக்கியத்துவம்: ரத்த சிவப்பணுக்கள் மற்றும் டி.என்.ஏ (DNA) உற்பத்திக்கு வைட்டமின் B12 மிகவும் தேவையானது. இந்த சத்து குறையும் போது கூந்தல் வேர்களுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைப்பதில்லை. பால் பொருட்கள், முட்டை மற்றும் தானியங்களைச் சாப்பிடுவதன் மூலம் இந்தச் சத்தை நாம் பெறலாம்.

வைட்டமின் D மற்றும் கூந்தல் ஆரோக்கியம்: சூரிய ஒளியின் மூலம் கிடைக்கும் வைட்டமின் D, தலைமுடி வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது. ஆய்வுகளின்படி, வைட்டமின் D குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இளநரை அதிகம் ஏற்படுகிறது. மீன், முட்டையின் மஞ்சள் கரு மற்றும் காலை நேர வெயில் படுதல் இதற்கு மிகச்சிறந்த தீர்வாகும்.

பயோட்டின் (B7): பயோட்டின் அல்லது வைட்டமின் B7 கூந்தலின் வலிமைக்கும் பொலிவிற்கும் அவசியமானது. இது குறைந்தால் முடி மெலிந்து நிறம் மாறத் தொடங்கும். பாதாம், விதைகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் கீரை வகைகளை உணவில் சேர்ப்பது கூந்தலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும்.

வைட்டமின் B5 மற்றும் நிறமிகள்: வைட்டமின் B5 அல்லது பாந்தோத்தேனிக் அமிலம், கூந்தல் வேர்களுக்குப் புத்துயிர் அளிக்கிறது. இது குறையும் போது முடி தன் இயற்கையான கருமை நிறத்தை விரைவில் இழக்கிறது. முட்டை, அவகேடோ (வெண்ணெய்ப் பழம்) மற்றும் பருப்பு வகைகளில் இந்தச் சத்து தாராளமாக உள்ளது.

தாமிரம், துத்தநாகம் மற்றும் இரும்புச் சத்து: தாமிரம் (Copper) மெலனின் உற்பத்திக்கு நேரடியாக உதவுகிறது. ஜிங்க் மற்றும் இரும்புச் சத்து முடியின் திசுக்களைப் பராமரிக்கவும், வேர்களுக்கு ஆக்சிஜனைச் செலுத்தவும் தேவை. கறிவேப்பிலை, பேரீச்சம்பழம் மற்றும் சிறுதானியங்கள் மூலம் இந்த தாதுக்களை நாம் எளிதாகப் பெற முடியும்.

இளநரையைத் தவிர்க்க எளிய வழிமுறைகள்: சத்தான உணவுகளை உண்பதோடு மட்டுமல்லாமல், சில வாழ்வியல் மாற்றங்களும் அவசியம். தினமும் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, யோகா மற்றும் தியானம் மூலம் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பது இளநரையைத் தள்ளிப்போடும். மேலும், மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் சத்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வதும் பலன் தரும்.

இளநரை என்பது வெறும் வயதானதற்கான அறிகுறி மட்டுமல்ல, அது உடலில் உள்ள ஊட்டச்சத்துப் பற்றாக்குறையின் எச்சரிக்கையும் கூட. சரியான உணவு முறை, போதுமான ஓய்வு மற்றும் முறையான பராமரிப்பு இருந்தால், கூந்தலின் இயற்கையான அழகை நீண்ட காலம் பாதுகாக்க முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

