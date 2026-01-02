ETV Bharat / lifestyle

உயரத்துக்கு ஏற்ற சரியான எடை என்ன? உடனே செக் பண்ணுங்க!

பி.எம்.ஐ ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி என்றாலும், அது அனைவருக்குமே 100% துல்லியமானது அல்ல.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 2, 2026 at 12:38 PM IST

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் மத்தியில் உடல் ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ள நிலையில் உடல் எடையை வெறும் அழகியல் சார்ந்த விஷயமாக மட்டும் பார்க்காமல், ஆரோக்கியத்தின் முக்கியமான அளவுகோலாக மக்கள் கருதுகின்றனர்.

ஒவ்வொரு மனிதனின் உடலும் தனித்துவமானது என்றாலும், உயரத்திற்கும் எடைக்கும் இடையே ஒரு சரியான விகிதம் இருப்பது அவசியம். இந்த விகிதத்தை முறையாக பராமரிப்பது இதய நோய்கள், சர்க்கரை நோய் மற்றும் பல நாள்பட்ட உடல்நல பாதிப்புகளில் இருந்து நம்மை காக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், பலருக்கும் உயரத்திற்கு ஏற்ற சரியான எடை எது? பி.எம்.ஐ அளவு என்ன போன்ற விஷயங்களும் சந்தேகம் இருக்கும். அதனை இந்த தொகுப்பு மூலம் தெளிவுப்படுத்தி கொள்ளலாம்.

உயரத்திற்கு ஏற்ற எடை என்ன? மருத்துவ ரீதியாக ஒருவரின் எடை சரியாக உள்ளதா என்பதை கண்டறிய பி.எம்.ஐ (Body Mass Index - BMI) எனப்படும் உடல் நிறை குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒருவரின் எடையை (கிலோகிராமில்) அவரது உயரத்தின் வர்க்கத்தால் (மீட்டரில்) வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) மற்றும் தேசிய சுகாதார நிறுவனங்களின்படி (NIH), பி.எம்.ஐ அளவுகள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்படுகின்றன.

  • 18.5-க்கும் குறைவு: குறைந்த எடை (Underweight) - ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டை குறிக்கலாம்.
  • 18.5 முதல் 24.9 வரை: சரியான/ஆரோக்கியமான எடை (Healthy Weight) - நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் மிகக் குறைவு.
  • 25 முதல் 29.9 வரை: அதிக எடை (Overweight) - இது உடல் பருமனுக்கு முந்தைய நிலை.
  • 30-க்கும் மேல்: உடல் பருமன் (Obesity) - இதய நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கான அதிக வாய்ப்பு.

உயரத்திற்கு ஏற்ற எடையின் பட்டியல் (பெரியவர்களுக்கு):

உயரம் (அடி/அங்குலம்)உயரம் (செ.மீ)ஆரோக்கியமான எடை வரம்பு (கிலோகிராம்)
5' 0"152 செ.மீ43 – 57 கிலோ
5' 2"157 செ.மீ46 – 60 கிலோ
5' 4"163 செ.மீ49 – 64 கிலோ
5' 6"168 செ.மீ52 – 67 கிலோ
5' 8"173 செ.மீ56 – 72 கிலோ
5' 10" 178 செ.மீ 59 – 76 கிலோ
எடையைக் கண்காணிப்பதன் முக்கியத்துவம்:

அதிக எடை: ரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பு, இதயத்திற்கு அதிக வேலைப்பளு, மற்றும் இன்சுலின் தடையை ஏற்படுத்தி சர்க்கரை நோய்க்கு வழிவகுக்கும்.

குறைந்த எடை: எலும்பு அடர்த்தி குறைதல் (Fracture risk), நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு மற்றும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சுழற்சியில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம்.

கவனிக்க வேண்டியவை: பி.எம்.ஐ ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி என்றாலும், அது அனைவருக்குமே 100% துல்லியமானது அல்ல. ஏனெனில், விளையாட்டு வீரர்கள் அல்லது ஜிம் செல்பவர்களுக்கு தசைகள் அதிகமாக இருக்கும். தசை கொழுப்பை விட எடை அதிகம் என்பதால், அவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் பி.எம்.ஐ அவர்களை "அதிக எடை" என்று காட்டக்கூடும்.

வயது முதிர்ந்தவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு இந்த அளவீடுகள் மாறுபடலாம். உடலில் கொழுப்பு எங்குள்ளது என்பதும் முக்கியம். குறிப்பாக வயிற்றுப் பகுதியில் சேரும் கொழுப்பு (Belly Fat) மற்ற இடங்களை விட ஆபத்தானது.

உயரத்திற்கு ஏற்ற எடையைப் பராமரிப்பது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணை அடைவது மட்டுமல்ல என்கிறது How useful is the body mass index (BMI)? என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை. அது நம் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தையும் வலிமையையும் வழங்குவதாகும். ஆரோக்கியமான உணவு முறை, முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் போதுமான தூக்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் உங்களது உயரத்திற்கு ஏற்ற சரியான எடையை பராமரிக்க முடியும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

