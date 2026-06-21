ஸ்மார்ட்போன் பிடியில் பெற்றோர்: தனிமையில் தவிக்கும் பிள்ளைகள் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
பெற்றோரின் மொபைல் போன் பழக்கம், பிள்ளைகளின் மனநலனை ஆழமாக பாதிப்பதாக சர்வதேச ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
Published : June 21, 2026 at 1:11 PM IST
சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் 12 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட 600 பதின்பருவ (டீன்-ஏஜ்) பிள்ளைகளிடம் ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 'பிரண்டியர்ஸ் இன் சைக்காலஜி' (Frontiers in Psychology) என்ற அறிவியல் இதழில் வெளியான ஆய்வு, ஒரு முக்கியமான உண்மையை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
பொதுவாக, பிள்ளைகள் எப்போதும் போனும் கையுமாக இருக்கிறார்கள் என்றுதான் பெற்றோர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். ஆனால், பெற்றோரின் மொபைல் போன் பழக்கம், பிள்ளைகளின் மனநலனை எவ்வளவு ஆழமாக பாதிக்கிறது என்பதை இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது.
தங்களை விட தங்களது பெற்றோர் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவதாக பிள்ளைகள் உணரும்போது, அவர்கள் மனதில் ஒருவித பாதுகாப்பற்ற உணர்வும், தனிமையும் குடியேறுகிறது என்கிறது ஆய்வு.
போனுடன் போட்டி போடும் பிள்ளைகள்
"என்னை விட உங்களுக்கு இந்த போன் தான் முக்கியமா?" - இந்த கேள்வி இன்று பல வீடுகளில் பிள்ளைகளின் மனக்குமுறலாக ஒலித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. தங்களுடைய பெற்றோரின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக, பிள்ளைகள் அந்த ஸ்மார்ட்போன்களுடன் போட்டி போட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
பிள்ளைகள் பெற்றோரிடம் ஏதோ ஒரு முக்கிய விஷயத்தை பேச வரும்போது, பெற்றோர் போனை பார்த்துக்கொண்டே "ம்... சொல்லு கேக்குறேன்" என்று பதில் அளிப்பது இன்று சாதாரணமாகிவிட்டது. இது பார்ப்பதற்கு சிறிய விஷயமாக தோன்றினாலும், வளரும் பிள்ளைகளின் மனதில் இது பெரிய ஏமாற்றத்தையும், தங்களை பெற்றோர் புறக்கணிக்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்தையும் உருவாக்குகிறது.
இதனை துல்லியமாக கணக்கிட, ஆராய்ச்சியாளர்கள் 'சாதன இணைப்பு குறுக்கீடு அளவுகோல்' (Device Attachment Interference Scale) என்ற பிரத்யேக கேள்வித்தாளை பயன்படுத்தினர். இதன் மூலம், வீட்டில் பெற்றோரின் போன் பயன்பாடு பிள்ளைகளுடனான தொடர்பை எந்த அளவிற்கு தடுக்கிறது மற்றும் அவர்களின் கவனத்தை எவ்வளவு சிதைக்கிறது என்பதை பிள்ளைகளின் மூலமாகவே கேட்டறிந்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
மனரீதியாக பிரியும் உறவுகள்
இந்த ஆய்வின்படி, பெற்றோரின் கவனச்சிதறலால் பிள்ளைகளின் மனதில் இரண்டு விதமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன:
- அதிகப்படியான பயம் மற்றும் பதற்றம்: சில பிள்ளைகள், பெற்றோர் நம்மை நேசிக்கவில்லையோ என்ற பயத்தில், எப்போதும் அவர்களின் அன்பிற்காகவும், அங்கீகாரத்திற்காகவும் ஏங்க தொடங்குகிறார்கள். இது அவர்களின் சுயமரியாதையை குறைக்கிறது.
- விலகி செல்லும் மனப்பான்மை : சில பிள்ளைகள், ஏமாற்றத்தை தாங்க முடியாமல், பெற்றோரிடம் இருந்து தங்களை முழுமையாக தனிமைப்படுத்தி கொள்கிறார்கள். யாரிடமும் நெருங்கி பழக பயப்படும் குணம் இவர்களுக்குள் வளர்ந்துவிடுகிறது.
இந்த இரண்டுமே பிற்காலத்தில் அவர்கள் வளரவளர, மற்றவர்களுடன் ஆரோக்கியமான நட்பையோ அல்லது உறவையோ பேணுவதில் பெரிய சிக்கல்களை கொண்டு வந்து விடுகின்றன. டீன்ஏஜ் பருவத்தில் பிள்ளைகளின் மனதில் ஏற்படும் இத்தகைய மாற்றங்கள் அவர்களின் எதிர்காலத்தையே பாதிக்கும் தன்மை கொண்டவை.
மாறும் குழந்தைகளின் மனநிலை:
பெற்றோருடன் ஏற்கனவே நல்ல பிணைப்பில் இருக்கும் பிள்ளைகள் கூட, இந்த வயதில் பெற்றோரின் போன் கவனிப்பால் தங்களின் பாதுகாப்பு தன்மையை இழக்க நேரிடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், இந்த ஆய்வு பெற்றோரின் போன் பயன்பாடுதான் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பற்ற மனநிலைக்கு நேரடி காரணம் என்று முழுமையாக கூறவில்லை.
ஏற்கனவே மனரீதியாக பாதுகாப்பற்ற உணர்வில் இருக்கும் பிள்ளைகள், பெற்றோரின் போன் பயன்பாட்டை தவறாகப் புரிந்துகொள்ளவும் வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால், குடும்பங்கள் தங்களின் சாதன பயன்பாட்டில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த முடிவுகள் தெளிவாக காட்டுகின்றன.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஸ்மார்ட்போன்கள் நம் வாழ்வின் அங்கம் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆனால், அதை கையாளும் விதத்தில் சில மாற்றங்களை செய்யலாம்:
- பிள்ளைகள் நம்மிடம் பேச வரும்போது, போனை முழுமையாக பக்கத்தில் எடுத்து வைத்துவிட்டு, அவர்களின் கண்களை பார்த்து பேசுங்கள்.
- "உனக்காக நான் இருக்கிறேன்" என்பதை நமது உடல்மொழியும், கவனமும் அவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும்.
- அலுவலக வேலை அவசரமாக இருந்தால், "இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் இந்த வேலையை முடித்துவிட்டு உன்னோடு பேசுகிறேன்" என்று கூறிவிட்டு, சொன்னபடி அவர்களிடம் நேரத்தைச் செலவிடுங்கள்.
பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பான, மகிழ்ச்சியான எதிர்காலம் நாம் அவர்களுக்குக் கொடுக்கும் விலையுயர்ந்த பொருட்களில் இல்லை, நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் முழுமையான கவனத்திலும் அன்பிலும் மட்டுமே உள்ளது என்பதை வலியுறுத்துகிறது ஆய்வு.
ஆய்வு:
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2026.1766665/full