ETV Bharat / lifestyle

குழந்தைகளின் ஊசி பயத்தை போக்க பெற்றோர்களுக்கு சூப்பர் டிப்ஸ் - அடுத்த முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!

குழந்தைகளின் ஊசி பயத்தை போக்க பெற்றோர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில எளிமையான வழிகள் உள்ளதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 11, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஊசி போடும்போது ஏற்படும் வலி மற்றும் அசௌகரியம் குழந்தைகளுக்கு மிகுந்த பயத்தையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும். மருத்துவமனை என்றாலே ஓடி ஒளிந்துகொள்ளும் அளவுக்கு ஊசி பயம் பல குழந்தைகளிடம் காணப்படுவது இயல்புதான். ஊசி போடுவதற்கு பயப்படுவது Trypanophobia என்றழைக்கப்படுகிறது.

இந்த பிரச்சனை குழந்தைகள் வளரும் வரை குறிப்பிட்ட காலம் என்றாலும், ஒவ்வொரு முறை மருத்துவமனைக்கு செல்லும் போதும் பாடாய் படுத்தி விடுவார்கள். இந்தக் கவலை பெற்றோர்களுக்கும் மறைமுகமாக மன அழுத்தத்தை அளிக்கிறது. குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல் சில பெரியவர்களுக்கு ஊசி என்றால் பயம் இருக்க தான் செய்கிறது. அதனாலே பலரும் மாத்திரை போதும் ஊசி வேண்டாம் என்பார்கள்.

இருப்பினும், சரியான அணுகுமுறைகள் மற்றும் உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்த பயத்தை கணிசமாகக் குறைக்க முடியும் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் பயத்தைப் போக்க உதவக்கூடிய, வீட்டிலேயே நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய, எளிய வழிகள் இருப்பதாக Needle phobia and overcoming your fear என்ற தலைப்பில் NHS தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

உண்மையை சொல்லவும்: ஊசி போடுவதை மறைக்காமல், உண்மையைப் பேசுங்கள் என்பது தான் முதல் டிப். 'வலி இருக்காது' என்று பொய் சொல்வது, ஊசி போட்ட பிறகு குழந்தையின் நம்பிக்கையை சிதைத்துவிடும். அதற்கு பதிலாக, 'ஒரு எறும்பு கடிப்பது போல வலிக்கும்' என்று சொல்லுங்கள். வலி இருந்தாலும், அது தாங்கக்கூடியது என்பதையும், நீங்கள் கூடவே இருந்து பார்த்துக்கொள்வீர்கள் என்பதையும் தெளிவாக எடுத்து சொல்லி, குழந்தைகளுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டும்.

கவனத்தை திசை திருப்புங்கள்: ஊசி போடும் நேரத்தில் குழந்தையின் கவனத்தை திசை திருப்புவது மிகவும் முக்கியமான டிப்ஸ். குழந்தைகளுக்கு மருத்துவர் ஊசி போடும் போது 'உங்க பேரு என்ன' போன்ற கேள்விகளை கேட்டு திசை திருப்புவார்கள் நினைவிருக்கா?

குழந்தைகள் விரும்பும் பாடலை பாடச் சொல்லலாம் அல்லது கதையைக் கேட்கச் செய்யலாம். அவர்களின் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நினைவை அல்லது விளையாட்டைப் பற்றி பேசச் சொல்லலாம். கவனம் திசை திரும்பும்போது, மூளையால் வலி சமிக்ஞைகளை (Pain Signals) முழுமையாகப் பெற முடியாது என்பதே திசை திருப்ப சொல்வதற்கு காரணம்.

விளையாட்டு மூலம் பயிற்சி அளித்தல்: ஊசி போடுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, அதை ஒரு விளையாட்டாக மாற்றவும். ஒரு டாக்டர் கிட் பயன்படுத்தி, குழந்தையிடம் நீங்களும், நீங்கள் அவர்களிடம் அல்லது அவர்களுக்குப் பிடித்த பொம்மைக்கு ஊசி போடுவது போல் நடிக்கச் சொல்லுங்கள். இது ஊசி போடும் செயல்முறை எப்படி இருக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. மேலும், இது ஒரு வேடிக்கையான சூழலில் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டு உணர்வை அதிகரிக்கிறது.

பாராட்டு மற்றும் கிப்ட்: ஊசி போட்டு முடித்தப்பின், குழந்தையை பார்த்து நீ எவ்வளவு தைரியமான குழந்தை என புகழ்வது அவர்களின் நேர்மறையான அனுபவத்தை வலுப்படுத்தும். பின்னர், குழந்தைகளுக்கு பிடித்த ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட் அல்லது எங்காவது அழைத்து செல்வது போன்ற பரிசுகளை தருவது அவர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யும். இது அடுத்த முறை ஊசி போடும்போது நேர்மறையான எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கும். ஊசி பயம் ஒரு தற்காலிகமான சவாலே. ஆனால், பெற்றோர்கள் செய்யும் சில விஷயங்கள் குழந்தையின் அச்சத்தை நீக்கும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்

TAGGED:

FEAR OF NEEDLES
TRYPANOPHOBIA
KIDS AND THE FEAR OF NEEDLES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.