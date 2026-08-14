ETV Bharat / lifestyle

டாக்ஸி டிரைவர்களுக்கு மறதி நோய் ஆபத்து குறைவு: அல்சைமருக்கு டாடா காட்டும் ரகசியம்!

சிக்கலான தெருக்களும், அதிக சந்திப்புகளும் நிறைந்த பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு மறதி நோய் வரும் அபாயம் குறைவாக இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 14, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தினமும் புதுப் புது வழிகளில் வண்டி ஓட்டுபவர்களுக்கும், அவசர காலத்தில் சந்து பொந்துகளிலெல்லாம் புகுந்து செல்லும் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்களுக்கும் 'அல்சைமர்' (Alzheimer's) எனப்படும் தீவிர மறதி நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவாக இருக்கிறதாம்!

அமெரிக்காவில் சுமார் 90 லட்சம் பேரின் மருத்துவ குறிப்புகளை ஆராய்ந்து வெளியிடப்பட்ட சர்வதேச ஆய்வு ஒன்று இந்த சுவாரசியமான தகவலை தெரிவித்துள்ளது.

பொதுவாக மனிதர்களில் 60ல் ஒருவருக்கு இந்த மறதி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், டாக்சி மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்களிடையே 100ல் ஒருவருக்கு மட்டுமே இந்த நோய் வருகிறது. இதை கேட்டு பலரும் ஆச்சரியமடைந்துள்ளனர்.

இருப்பினும், இந்த நன்மை பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கோ அல்லது விமானிகளுக்கோ கிடைப்பதில்லை. ஏனென்றால், அவர்கள் தினமும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரே பாதையில்தான் பயணிக்கிறார்கள். மாறாக, டாக்சி ஓட்டுநர்கள் தினமும் புதிய வழிகள், போக்குவரத்து நெரிசல்கள், குறுக்கு சாலைகள் என தங்களின் மூளைக்கு தொடர்ந்து வேலை கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதுதான் அவர்களின் மூளையைப் பாதுகாக்கிறது.

மூளையின் 'ஜிபிஎஸ்' செய்யும் விந்தை!

நம் மூளையில் 'ஹிப்போகாம்பஸ்' (Hippocampus) என்றொரு முக்கிய பகுதி உள்ளது. இதுதான் நம் நினைவாற்றலையும், பாதைகளை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும் திறனையும் (Mental Map) கட்டுப்படுத்துகிறது. அல்சைமர் நோய் தாக்கும் போது, முதலில் பாதிக்கப்படுவதும் இந்த ஹிப்போகாம்பஸ் பகுதிதான்.

இதை பற்றி லண்டனில் நடத்தப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வில் ஒரு உண்மை தெரியவந்தது. அங்கு டாக்சி ஓட்டுநர் உரிமம் பெற வேண்டுமென்றால், நகரின் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட தெருக்களையும், ஆயிரக்கணக்கான இடங்களையும் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும். இதற்காக 3 முதல் 4 ஆண்டுகள் அவர்கள் தீவிரமாகப் பயிற்சி பெறுகிறார்கள்.

இப்படி தொடர்ந்து பாதைகளை நினைவில் வைத்து வண்டி ஓட்டுபவர்களின் மூளையை ஆய்வு செய்தபோது, அவர்களின் 'ஹிப்போகாம்பஸ்' பகுதி மற்றவர்களை விடப் பெரியதாகவும், அதிக அடர்த்தியுடனும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதாவது, பயிற்சியின் மூலம் மூளையின் செயல்திறனை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும் என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது.

ஓட்டுநர்களுக்கு மட்டும்தானா இந்த நன்மை?

நிச்சயமாக இல்லை! வரைபடங்களை வைத்து வேலை செய்யும் பொறியாளர்கள், நகரமைப்பாளர்கள் (Urban Planners) போன்றவர்களுக்கும் இந்த நன்மை கிடைக்கிறது.

அதேபோல, சிக்கலான தெருக்களும், அதிக சந்திப்புகளும் நிறைந்த பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு இந்த மறதி நோய் வரும் அபாயம் குறைவாக இருப்பதாக மற்றொரு ஆய்வும் கூறுகிறது. காரணம், அவர்கள் தினமும் புதிய வழிகளை கவனித்து செல்வதால் மூளைக்கு இயல்பாகவே பயிற்சி கிடைத்துவிடுகிறது.

இது குறித்து நரம்பியல் நிபுணர்கள் கூறுவது என்னவென்றால்:

"நம் மூளைக்கு 'சிந்தனை சேமிப்புத் திறன்' (Cognitive Reserve) உள்ளது. மூளையை எந்தளவுக்கு சிக்கலான வழிகளை கண்டுபிடிக்கவும், புதிய விஷயங்களை யோசிக்கவும் பயன்படுத்துகிறோமோ, அந்தளவுக்கு மூளை வலுவடையும். இது பிற்காலத்தில் நோய் பாதிப்புகள் வந்தாலும் மூளை செயலிழக்காமல் நம்மைப் பாதுகாக்கும்."

உங்கள் மூளையை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க எளிய வழிகள்:

தினமும் செல்லும் பாதைகளுக்கு ஜிபிஎஸ் பார்க்காமல், சொந்த நினைவாற்றலை பயன்படுத்தி செல்ல பழகுங்கள்.

தினமும் ஒரே வழியில் செல்வதற்கு பதிலாக, வாரத்திற்கு ஒருமுறையாவது பாதுகாப்பான புதிய பாதைகளில் சென்று வாருங்கள்.

புதிய இடங்களுக்கு செல்லும்போது காகித வரைபடங்களையோ அல்லது கூகுள் மேப் வழிகளையோ கூர்ந்து கவனித்துச் செல்ல முயலுங்கள்.

உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உடற்பயிற்சி செய்வது போல, மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க இந்த 'பாதை கண்டறியும் பயிற்சி' மிகவும் அவசியம். சிந்தனைக்கும், பாதைகளை கண்டறிவதற்கும் மூளைக்கு தொடர்ந்து வேலை கொடுத்துக்கொண்டே இருந்தால், அல்சைமர் போன்ற நோய்களிலிருந்து நம்மைக் காத்துக் கொள்ள முடியும்!

ஆய்வு:

https://www.bmj.com/content/387/bmj-2024-082194

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(12)70191-6/abstract

இதையும் படிங்க:

நடிகை அனுபமா சுட்டிக்காட்டிய 'நார்சிஸ்டிக் அபியூஸ்' : காதலில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தா உஷாராக இருங்க!

சொடக்கு போடுவது உடலுக்கு கெடுதலா? இந்த பழக்கத்தை நிறுத்துவது எப்படி?

TAGGED:

ALZHEIMERS DISEASE
மறதி நோய்
HABITS TO SLOW DOWN ALZHEIMERS
SEEING MAP PROTECTS BRAIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.