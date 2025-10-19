ETV Bharat / lifestyle

சுட சுட இட்லிக்கு சூப்பரான மட்டன் குழம்பு - தீபாவளிக்கு சட்டுனு குக்கரில் இப்படி செய்து அசத்துங்க!

இந்தாண்டு தீபாவளிக்கு இந்த பக்குவத்தில் மட்டன் குழம்பு செய்து சுட சுட இட்லியுடன் சேர்த்து சாப்பிடுங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat)
Published : October 19, 2025 at 12:08 PM IST

தீபாவளி கொண்டாட்டங்களில் பலகாரங்கள், புத்தாடைகள், எண்ணெய் குளியல் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு அன்றைய காலை உணவில் இட்லியும் மட்டன் குழம்பும் முக்கியம். சர்க்கரைப் பொங்கல், பஜ்ஜி போன்ற இனிப்பு மற்றும் காரப் பலகாரங்களுக்கு மத்தியிலும், பஞ்சு போன்ற இட்லியுடன் மணமணக்கும் காரசாரமான மட்டன் குழம்பைச் சேர்த்து உண்பது தலைமுறை தலைமுறையாகப் பின்பற்றப்படும் ஒரு சுவையான பாரம்பரியமாகும்.

'இட்லி மட்டன் குழம்பு காம்போ' இல்லை என்றால் தீபாவளியே நிறைவடையாது என்று சொன்னாலும் மிகையில்லை. இப்படியிருக்க, எப்போதும் ஒரே வகையான மட்டன் குழம்பு செய்வதற்கு பதிலாக, குக்கரில் ஈஸியாக அதே சமயத்தில் சூப்பரான சுவையில் இருக்கும் இந்த மட்டன் குழம்பு செய்து இட்லியுடன் சாப்பிட்டு பாருங்க. ரெசிபி இதோ!

மட்டன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்:

  • மட்டன் - 1/2 கிலோ
  • சின்ன வெங்காயம் - 150 கிராம்
  • தக்காளி - 1
  • பூண்டு - 20 பல்
  • இஞ்சி துண்டு - 2 துண்டு
  • மஞ்சள் தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்
  • மிளகாய் தூள் - 1 டீஸ்பூன்
  • மல்லித்தூள் - 1 டீஸ்பூன்
  • மட்டன் மசாலா - 25 கிராம்
  • கொத்தமல்லி - 1 கைப்பிடி
  • எண்ணெய், உப்பு, தண்ணீர் - தேவையான அளவு

தாளிப்பிற்கு...

  • பட்டை - 1 துண்டு
  • ஏலக்காய் -1
  • கிராம்பு - 2
  • கறிவேப்பிலை - 1 கைப்பிடி

மட்டன் குழம்பு செய்வது எப்படி?

  • மட்டன் குழம்பு செய்ய தொடங்குவதற்கு முன் சில முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். அதற்கு, வாங்கி வந்த மட்டனை ஓடும் நீரில் 4 முதல் 5 முறை நன்கு கழுவி தனியாக வைக்கவும்.
  • அதன்பின், ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தோல் உரித்து வைத்த சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி மற்றும் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்து வைக்கவும்.
  • இப்போது, அடுப்பில் ஒரு குக்கரை வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், அரைத்து வைத்த சின்ன வெங்காயம், பூண்டு மற்றும் இஞ்சி விழுதை சேர்த்து வதக்கவும்.
  • பச்சை வாசனை போனதும், மட்டன் சேர்த்து 2 நிமிடங்களுக்கு வதக்கவும். பின், நறுக்கி வைத்த தக்காளி சேர்த்து, உப்பு, மஞ்சள் தூள் சேர்த்து 5 நிமிடங்களுக்கு வதக்கவும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • தண்ணீர் வற்றி எண்ணெய் பிரிந்து வரத் தொடங்கியதும் மட்டன் மசாலா சேர்த்து 5 நிமிடங்களுக்கு வதக்கி விடவும். இப்போது குழம்பிற்கு ஏற்ற தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சரிபார்த்து மூடி போட்டு 5 விசில் விடவும்.
  • 5 விசில் வந்ததும் அடுப்பை அணைக்காமல், பிரஷர் நீக்கி 10 நிமிடத்திற்கு குழம்பை கொதிக்க வைத்து கொத்தமல்லி தூவி இறக்கவும். இறுதியாக, ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்து பொரிந்ததும் குழம்பில் ஊற்றி மூடி விடவும்.
  • அவ்வளவு தான். இட்லி சுட சுட வெந்ததும் இந்த மட்டன் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும். உங்க தீபாவளி கொண்டாட்டமும் சூப்பரா தொடங்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.

