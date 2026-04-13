இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்! அழகு தமிழில் நண்பர்கள் உறவினர்களுடன் பகிர வாழ்த்து செய்திகள்!

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தில் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு பகிர 25 சிறப்பான வாழ்த்து செய்திகள் இதோ..

Published : April 13, 2026 at 12:43 PM IST

இளவேனிற்காலத்தின் வருகையோடு, வசந்தத்தின் வாசனை எங்கும் கமழ, இதோ மற்றுமொரு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நம் வாசற்படியில் வந்து நிற்கிறது. ஆம், நாளை சித்திரை 1 (ஏப்.14), தமிழ் புத்தாண்டு. காலம் என்னும் சக்கரத்தில் சித்திரை மாதம் என்பது வெறும் தொடக்கம் மட்டுமல்ல, அது நம் பண்பாட்டின் அடையாளம், நம்பிக்கையின் ஊற்றுக்கண்.

வேப்பம்பூவின் கசப்பும், மாங்காயின் புளிப்பும், வெல்லத்தின் இனிப்பும் கலந்த ‘அறுசுவை’ உணவைப் போலவே, நம் வாழ்க்கையும் இன்ப துன்பங்கள் நிறைந்த ஒரு அழகான கலவை என்பதை இந்த புத்தாண்டு நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. கடந்த காலத்தின் கசப்புகளை காற்றோடு விடுத்து, புதிய இலக்குகளையும், உன்னதமான கனவுகளையும் சுமந்து வரும் இந்த நன்னாளில், நம் உறவுகளுக்கு அன்பையும் நம்பிக்கையையும் பகிர்வது மிகவும் அவசியமானது.

அந்த வகையில், இந்த இனிய நன்னாளில், நமது அன்பிற்குரிய நண்பர்களுக்கும், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் இதயப்பூர்வமாக பகிர 25 அழகான தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் இதோ...

வாழ்த்துகள்:

  • இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்! இந்த சித்திரை திருநாள் உங்கள் வாழ்வில் புதிய வெளிச்சத்தை கொண்டு வரட்டும்.
  • வெல்லத்தின் இனிப்பை போல உங்கள் வாழ்வு இனிமையாக அமையட்டும். இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • வாழ்க்கையின் அறுசுவைகளையும் சரிசமமாக ஏற்றுக்கொண்டு, வெற்றிகளை குவிக்கும் ஆண்டாக இது அமையட்டும்.
  • புதிய கனவுகள், புதிய இலக்குகள், புதிய வெற்றிகள் - இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு அனைத்தையும் தரட்டும்!
  • உள்ளத்தில் உறுதியும், செயலில் தெளிவும் கொண்டு நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் துலங்கட்டும். இனிய சித்திரை திருநாள் வாழ்த்துகள்!
  • வீட்டில் மகிழ்ச்சியும், நாட்டில் அமைதியும் பெருகிட இந்த தமிழ் புத்தாண்டு வழிவகுக்கட்டும்.
  • உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற உயரிய பலன்கள் கிட்டும் ஆண்டாக இது அமைய வாழ்த்துகிறேன்.
  • துன்பங்கள் மறைந்து, இன்பங்கள் மலரும் இனிய சித்திரை மாதமாக இது இருக்கட்டும்!
  • பழைய கவலைகளை மறந்து, புதிய நம்பிக்கையோடு இந்த புத்தாண்டை வரவேற்போம்.
  • செல்வமும் செல்வாக்கும் பெருகி, உங்கள் புகழ் ஓங்கட்டும். இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • அன்பால் இணைவோம், பண்பால் உயர்வோம். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • இந்த சித்திரை முதல் தேதியில் உங்கள் வாழ்வில் மங்கலங்கள் அனைத்தும் தடையின்றி கிடைக்கட்டும்.
  • நோய் நொடியற்ற வாழ்வும், குறையாத செல்வமும் இந்த தமிழ் புத்தாண்டில் உங்களை தேடி வரட்டும்!
  • வசந்த காலம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சிப் பூக்களைத் தூவட்டும். இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • உறவுகள் மென்மேலும் பலப்படவும், நட்பு ஆழப்படவும் இந்தப் புத்தாண்டு உதவட்டும்.
  • தடைகளைத் தகர்த்து, சிகரங்களைத் தொட இந்தத் தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு உந்துசக்தியாக இருக்கட்டும்.
  • ஒவ்வொரு பொழுதும் உங்களுக்கு இனிய பொழுதாகவே அமையட்டும். சித்திரை திருநாள் வாழ்த்துகள்!
  • கல்வியில் சிறந்து, கலைகளில் மிளிர்ந்து, நீங்கள் விரும்பிய இலக்கை அடைய வாழ்த்துகள்.
  • உழவு செழிக்க, உங்கள் வாழ்வு உயர, தமிழ் புத்தாண்டு நம் அனைவருக்கும் ஒளி தரட்டும்.
  • சிரிப்பும் மகிழ்ச்சியும் உங்கள் முகத்தில் எப்போதும் நிலைத்திருக்கட்டும். இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • காலம் தந்த பரிசாக இந்தப் புத்தாண்டு உங்கள் வாழ்வில் வசந்தத்தை தேடித் தரட்டும்.
  • தீமைகள் ஒழிந்து, நன்மைகள் பெருகும் நன்னாளாக இந்த சித்திரை பிறக்கட்டும்.
  • எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் - பாரதியின் வரிகளுக்கேற்ப இந்த தமிழ் புத்தாண்டில் உங்கள் எண்ணங்கள் நிறைவேறட்டும்.
  • அமைதியான வாழ்வும், நிம்மதியான உறக்கமும், நிறைவான செல்வமும் உங்களுக்கு அமையட்டும்.
  • தமிழால் இணைந்தோம், தமிழால் உயர்வோம்! உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!

