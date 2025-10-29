ETV Bharat / lifestyle

"வழுக்கை தலையிலும் இனி முடி வளரும்" - தைவானில் இருந்து வந்த சூப்பர் நியூஸ்!

தைவான் ஆராய்ச்சியாளர்கள், விரைவில் வழுக்கைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை கொண்டு வரக்கூடிய இயற்கை சீரத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

வாழ்க்கையில் இதற்கெல்லாம் தீர்வே கிடையாது என நாம் நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் பல விஷயங்களில் 'வழுக்கை தலையில் முடி வளராது' எனும் பிரச்சனை கண்டிப்பாக அனைவரது மனதிலும் முதல் பத்து இடங்களுக்குள் இருக்கும். என்றாவது ஒருநாள் வழக்கத்திற்கு மாறாக முடி அதிகமாக கொட்டிவிட்டால் போதும், "அவ்வளவு தான்.. வழுக்கை விழ போகுது" என புலம்பித் தள்ளி விடுவோம்.

இப்படியிருக்க, வழுக்கைக்கு நிரந்தரமா ஒரு தீர்வு கிடைக்காதா? என ஏங்கிய பலருக்கும், தைவானில் இருந்து ஒரு சூப்பர் நியூஸ் வந்திருக்கு என்றே சொல்லலாம். அதுவும் ஊசியோ, மருந்தோ, அறுவை சிகிச்சையோ இல்லைங்க சும்மா தேய்க்கிற ஒரு சீரம் மூலம் முடி வளர்ச்சியைத் தூண்ட முடியும் என்றால் உங்களால் நம்பமுடிகிறதா?

தைவானில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு ஒன்று, விரைவில் வழுக்கைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இயற்கை சீரத்தை (Natural Serum) கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த புதிய சீரம், தோலுக்கு அடியில் உள்ள கொழுப்பு செல்களைத் தூண்டி, வேகமான முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க உதவுகிறது.

இந்த சீரத்தை முற்றிலும் வழுக்கையாக இருந்த சோதனை எலிகளின் தோலில் தேய்த்தபோது, வெறும் 20 நாட்களுக்குள்ளாகவே அந்த எலிகளுக்குப் புதிய முடி அடர்த்தியாக வளர்ந்திருப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. Adipocyte lipolysis activates epithelial stem cells for hair regeneration through fatty acid metabolic signaling என்ற தலைப்பில் இந்த ஆய்வு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இது எப்படி வேலை செய்கிறது? சாதாரணமாக, நம் தோலில் சிறிய காயம் அல்லது அழற்சி (inflammation) ஏற்படும்போது, சில சமயங்களில் அந்தப் பகுதியில் மட்டும் அதிக முடி வளர்ச்சி ஏற்படுவதுண்டு. இதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனித்துள்ளனர். இதற்குக் காரணம் என்ன என்று ஆராய்ந்தபோது ஒரு முக்கிய விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

தோலில் காயம் ஏற்படும்போது, அது தோலுக்கு அடியில் இருக்கும் கொழுப்பு செல்களுக்கு (Fat Cells) சமிக்ஞை அனுப்புகிறது. இந்த கொழுப்பு செல்கள் உடனே சில கொழுப்பு அமிலங்களை (Fatty Acids) வெளியிடுகின்றன. இந்தக் கொழுப்பு அமிலங்கள், பல நாட்களாக செயலிழந்து கிடக்கும் முடி வேர்களைத் (Hair Follicle Stem Cells) தட்டி எழுப்பி, மீண்டும் முடி வளரத் தூண்டுகின்றன. இந்த இயற்கையான செயல்பாட்டைக் கண்டறிந்த தைவான் தேசிய பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், அதையே அடிப்படையாக வைத்து இந்த சீரத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.

சீரத்தில் அப்படி என்ன உள்ளது? இந்த சீரத்தில் ஓலிக் அமிலம் (Oleic Acid) மற்றும் பால்மிடோலெய்க் அமிலம் (Palmitoleic Acid) போன்ற மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் மனிதனின் கொழுப்பு திசுக்களிலும், பல தாவர எண்ணெய்களிலும் இயற்கையாகவே காணப்படும் ஆரோக்கியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் ஆகும். இவற்றைத் தோலில் நேரடியாகத் தடவும்போது, அழற்சி இல்லாமல் முடி வளர்ச்சியைத் தூண்ட முடிந்துள்ளது.

தற்போதுள்ள சிகிச்சையிலிருந்து இது எப்படி மாறுபடுகிறது?

தற்போதைய மருந்துகள்: மினாக்ஸிடில் (Minoxidil), ஃபைனாஸ்டெரைடு (Finasteride) போன்ற மருந்துகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இவை மனநிலை மாற்றங்கள், எரிச்சல், சிலருக்கு பாலியல் குறைபாடுகள் போன்ற பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அபாயம் கொண்டவை.

முடி மாற்று அறுவை சிகிச்சை: இது மிகவும் செலவு மிக்கது, வலி நிறைந்தது, அதோடு இது நிரந்தர தீர்வாகவும் இருப்பதில்லை. அதுமட்டுமல்லாமல், அதிக பராமரிப்பு அவசியம். இவை அனைவருக்கும் ஏற்றதா என்றால் இல்லை.

அடுத்த கட்டம்? ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது இந்த ஃபார்முலாவிற்கு காப்புரிமை பெற்றுள்ளனர். அடுத்தபடியாக, இதனை மனிதர்களின் தலையில் பயன்படுத்தி சோதனை செய்ய (Human Trials) திட்டமிட்டுள்ளனர். மனிதர்களுக்கு இந்தச் சோதனை வெற்றிகரமாக அமைந்தால், அதிக செலவில்லாமல், எளிதாக கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல காலமாகத் தீர்க்க முடியாத பிரச்னையாக இருந்த வழுக்கையும், விரைவில் அறிவியலின் துணையோடு வெற்றி கொள்ளப்படும் பட்டியலில் இணையும். அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? இனி வழுக்கை பற்றிய டென்ஷன் வேண்டாம்.

