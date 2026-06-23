ஓட்டப்பயிற்சி vs நீச்சல் - இதய ஆரோக்கியத்திற்கு எது பெஸ்ட்?
மாரடைப்புக்கு பிந்தைய இதயம் குணமடைவதற்கும், இதய மறுவாழ்வு சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கும் நீச்சல் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
Published : June 23, 2026 at 12:30 PM IST
உடலை ஆரோக்கியமாகவும், இதயத்தை சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் முதலில் தேர்ந்தெடுப்பது ஓட்டப்பயிற்சியைத்தான். ஒரு நல்ல ஷூவும், ஓடுவதற்கான மனமும் இருந்தால் போதும், எங்கு வேண்டுமானாலும் ஓடத் தொடங்கிவிடலாம் என்பதால் பலருக்கும் இதுவே முதல் தேர்வாக இருக்கிறது. மறுபுறம், நீச்சல் பயிற்சி என்பது சற்று கடினமான, எல்லாராலும் எளிதில் செய்ய முடியாத ஒரு பயிற்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
கோடைகாலத்திலோ அல்லது ஏதேனும் போட்டிகளில் பங்கேற்கவோ மட்டுமே பலரும் நீச்சலை தேர்வு செய்கிறார்கள். ஆனால், நம் இதயத்தை உள்ளபடியே பலமானதாக மாற்றுவதில் ஓட்டப்பயிற்சியை விட நீச்சல் பயிற்சி ஒரு படி மேலே இருக்கிறது என்று பிரேசில் நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த இரு பயிற்சிகளும் நம் உடலில் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது.
இரு பயிற்சிகளும் இதயத்தை ஒரே மாதிரி மேம்படுத்துகிறதா?
பிரேசிலில் உள்ள சாவ் பாலோ கூட்டாட்சி பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள், ஓட்டப்பயிற்சியும் நீச்சல் பயிற்சியும் இதயத்தை ஒரே மாதிரியாகத்தான் மேம்படுத்துகின்றனவா என்ற எளிய கேள்வியோடு ஒரு ஆராய்ச்சியை தொடங்கினர்.
இந்த இரண்டு பயிற்சிகளுமே உடலின் சுவாச திறனையும், ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தும் திறனையும் மிக சிறப்பாக அதிகரிக்கின்றன. ஆனால், நீச்சல் பயிற்சி செய்யும்போது இதயத்தின் உள் அமைப்பிலும், மூலக்கூறு அளவிலும் ஆழமான மாற்றங்கள் ஏற்படுவது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த ஆராய்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்திய பேராசிரியர் ஆண்ட்ரே ஜார்ஜ் செர்ரா கூறும்போது, நீச்சல் மற்றும் ஓட்டம் இரண்டுமே இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் சிறந்த வழிகள் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை என்றார். இருப்பினும், நீச்சல் பயிற்சி ஒரு படி மேலே சென்று, இதய தசைகளை அதிக செயல்திறன் கொண்டதாகவும், வலுவானதாகவும் மாற்றும் உடலியல் ரீதியான மாற்றங்களை உருவாக்குகிறது என்று அவர் விளக்கியுள்ளார்.
இதய அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
இந்த ஆய்விற்காக, ஆய்வாளர்கள் சிலருக்கு ஓட்டப்பயிற்சியும், சிலருக்கு நீச்சல் பயிற்சியும் கொடுத்து அவர்களின் உடற்தகுதியை எட்டு வாரங்கள் கண்காணித்தனர். இரண்டு பயிற்சிகளின் தீவிரமும் சமமாக இருக்கும்படி பார்த்து கொள்ளப்பட்டது.
இந்த எட்டு வார காலத்தின் முடிவில், இரண்டு தரப்பினருக்குமே உடற்தகுதி மேம்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர்களின் இதயத்தை பரிசோதித்தபோதுதான் ஒரு முக்கிய வித்தியசாம் தெரிந்தது. நீச்சல் பயிற்சி செய்தவர்களின் இதயத்தின் மொத்த எடையும், குறிப்பாக உடலுக்கு ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தத்தை பம்ப் செய்யும் இடது வென்ட்ரிக்கிள் பகுதியின் எடையும் கணிசமாக அதிகரித்திருந்தது. அதாவது அவர்களின் இதயம் இன்னும் பலமாக மாறியிருந்தது.
மூலக்கூறு அளவில் என்ன நடக்கிறது?
மூலக்கூறு அளவில் என்ன நடக்கிறது என்பதையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்தனர். நம் உடலில் மரபணுக்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் மற்றும் புரதங்கள் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை கட்டுப்படுத்தும் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ (microRNA) எனப்படும் சிறிய உயிரியல் ஒழுங்குபடுத்திகளில் நீச்சல் பயிற்சி ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
நீச்சலடிப்பதன் மூலம் தூண்டப்படும் இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏக்கள், ஆரோக்கியமான இதய செல்கள் வளர்வதற்கும், புதிய ரத்த நாளங்கள் உருவாவதற்கும் உதவுகின்றன. மேலும், செல்கள் அழியாமல் பாதுகாப்பதோடு, இதயத்தின் சுருங்கி விரியும் தன்மையை மேம்படுத்தி, மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் துணைபுரிகின்றன.
சிகிச்சைக்கு உதவும் நீச்சல் பயிற்சி
பொதுவாக விளையாட்டு அல்லது உடற்பயிற்சியை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது தனிநபரின் விருப்பம் மற்றும் வசதியை பொறுத்தது. ஆனால், மாரடைப்புக்கு பிந்தைய இதயம் குணமடைவதற்கும், இதய மறுவாழ்வு சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கும் நீச்சல் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இதுவரை உடற்பயிற்சி அறிவியல் ஆய்வுகளில் ஓட்டப்பயிற்சியும் நீச்சல் பயிற்சியும் ஒரே மாதிரியான பலன்களையே தரும் என்று பரவலாக கருதப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. வெவ்வேறு பயிற்சிகள் உடலில் வெவ்வேறு விதமான உயிரியல் முத்திரைகளை உருவாக்குகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஓட்டப்பயிற்சியின் முக்கியத்துவம்
இதற்காக ஓட்டப்பயிற்சி இதயத்திற்கு நல்லதல்ல என்று அர்த்தம் கிடையாது. உடல் எடையை குறைப்பதற்கும், வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைப்பதற்கும் ஓட்டப்பயிற்சி இன்னும் மிகச்சிறந்த ஒரு கருவியாகவே நீடிக்கிறது. ஆயுளை அதிகரிப்பதிலும் அதற்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு. ஆனால், ஓட்டப்பயிற்சியால் உடலுக்கு கிடைக்காத சில கூடுதல் நன்மைகளையும், இதய தசை வலிமையையும் நீச்சல் பயிற்சி வழங்குகிறது என்பதை மட்டுமே இந்த ஆய்வு நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது.
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