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டீ, காபி கறை முதல் எறும்புகளை விரட்டுவது வரை - உப்பை இப்படி கூட பயன்படுத்தலாமா?

பெரும்பாலோர் வீடுகளில் செம்பு மற்றும் பித்தளை பாத்திரங்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கும். இவை சில நாட்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் அல்லது காற்றில் பட்டால் தங்களின் பளபளப்பை இழந்து கறுத்து போய்விடும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 27, 2026 at 5:20 PM IST

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"உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே" இந்த ஒரு பழமொழியே போதும், நம் அன்றாட வாழ்வில் உப்பிற்கு இருக்கும் பேரன்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் சொல்ல! எவ்வளவுதான் பார்த்து பார்த்து சமைத்தாலும், ஒரு சிட்டிகை உப்பு குறைந்தால் அந்த உணவின் சுவையே தலைகீழாக மாறிவிடும். ஆனால், உப்பின் மாயாஜாலம் சமையலோடு மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை.

விலை உயர்ந்த, ரசாயனம் நிறைந்த கெமிக்கல் கிளீனர்களை வாங்கி பயன்படுத்துவதை விட, நம் வீட்டு உப்புக்கு தான் வீட்டை சுத்தமாகவும், உடலை ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக்கொள்ளும் அபார சக்தி இருக்கிறது என்பது பலருக்கும் தெரியாது. பாத்திரங்களின் பிசுபிசுப்பு, ஆடைகளில் படியும் விடாப்பிடியான கறைகள், எறும்பு தொல்லை முதல் உடல் சோர்வு வரை அனைத்திற்கும் உப்பு எப்படி ஒரு 'ஆல்-இன்-ஒன்' தீர்வாக மாறுகிறது. அது எப்படி என்கிறீர்களா? வாங்க பார்க்கலாம்.

பாத்திரங்களில் உள்ள கறைகளை சுத்தமாக்கும்

சமையலறைப் பாத்திரங்களில் படிந்திருக்கும் பிசுபிசுப்பான எண்ணெய் கறைகளையும், அடிபிடித்த கருகிய கறைகளையும் போக்க உப்பு ஒரு சிறந்த சுத்திகரிப்பானாக செயல்படுகிறது. அடிபிடித்த பாத்திரங்கள் அல்லது கடாயில் சிறிது கல் உப்பை தூவி, எலுமிச்சம் பழத்தோலால் நன்றாக தேய்த்தால் அந்த பிசுபிசுப்பும் கருப்பு கறைகளும் மிக எளிதாக நீங்கிவிடும். மேலும், சமையலறை சிங்க் குழாய்களில் இருந்து வரும் கெட்ட துர்நாற்றத்தைப் போக்கவும், அடைப்புகளை நீக்கவும் கொதிக்கும் சுடுநீரில் அடர்ந்த உப்புக்கரசல் கலந்து ஊற்றினால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

ஆடைகளில் உள்ள டீ, காபி கறைகள்

சில நேரங்களில் நாம் எவ்வளவு கவனமாக இருந்தாலும், நமது துணிகளில் எண்ணெய், தேநீர் அல்லது காபி சிந்தி விடாப்பிடியான கறைகள் படிந்துவிடும். அத்தகைய நேரங்களில் கறை பட்ட உடனே அந்த பகுதியை சற்று அடர்த்தியான உப்பு நீரில் கொஞ்ச நேரம் ஊறவைத்து துவைத்தால் கறைகள் சுலபமாக அகன்றுவிடும். அதுமட்டுமன்றி, புதிதாக வாங்கிய ஆடைகளை முதன்முறையாக துவைக்கும் போது நீரில் சிறிது உப்பு சேர்த்து துவைத்தால், துணிகளின் சாயம் போகாமல் நீண்ட நாட்களுக்குத் பிரகாசமாக இருக்கும்.

பித்தளை மற்றும் செம்புப் பாத்திரங்கள் பளபளக்கும்

பெரும்பாலோர் வீடுகளில் செம்பு மற்றும் பித்தளை பாத்திரங்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கும். இவை சில நாட்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் அல்லது காற்றில் பட்டால் தங்களின் பளபளப்பை இழந்து கறுத்து போய்விடும். இவற்றை மீண்டும் புதியது போல மின்ன வைக்க உப்புடன் சிறிதளவு வினிகர் கலந்து தேய்த்தால் போதும், பாத்திரங்கள் பளிச்சென்று மாறிவிடும். அதேபோல கண்ணாடிகள் மற்றும் கண்ணாடி டம்ளர்களில் படிந்துள்ள நீர் திட்டுக்களையும் உப்பு நீர் கொண்டு துடைத்தால் மிக எளிதாக சுத்தமாகிவிடும்.

எறும்புகளை விரட்டவும் துர்நாற்றத்தை போக்கவும்

மழைக்காலங்களில் வீட்டின் மூலையில் ஈரப்பதம் அதிகரித்து ஒருவித துர்நாற்றம் வீசக்கூடும். அதை தவிர்க்க ஒரு சிறிய கிண்ணத்தில் உப்பை எடுத்து அறையின் மூளையில் வைத்துவிட்டால், அது காற்றில் உள்ள அதிகப்படியான ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி துர்நாற்றத்தை போக்கும். மேலும், வீட்டின் சமையலறை மற்றும் அறைகளில் எறும்புகள் அதிகமாக உலாவுமிடத்தில் சிறிது உப்பை தூவி வைத்தால், எறும்புகள் அந்த பக்கம் வராமல் உடனடியாக வீட்டை விட்டு ஓடிவிடும்.

பாத வலி குறையவும் சருமப் பராமரிப்பிற்கும்

ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மிதமான வெதுவெதுப்பான நீரை எடுத்துக்கொண்டு, அதில் சிறிதளவு கல் உப்பை சேர்த்து பாதங்களை சிறிது நேரம் ஊறவைத்தால், நாள் முழுதும் இருந்த உடல் சோர்வு நீங்கி பாத வலி மற்றும் வீக்கம் விரைவாகக் குறையும்.

மேலும், உப்பை நைஸாக அரைத்து தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெயுடன் கலந்து சருமத்தில் தேய்த்தால் அது சிறந்த 'பாடி ஸ்க்ரப்' போலச் செயல்பட்டு, இறந்த செல்களை நீக்கி சருமத்தை மென்மையாக்கும். வெதுவெதுப்பான உப்பு நீரால் வாய் கொப்பளிப்பது ஈறு பிரச்சனைகள் மற்றும் வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்க உதவும்.

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