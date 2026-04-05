அடிக்கடி உதடு வறண்டு போகிறதா? தோல் நிபுணர் சொல்லும் 5 எளிய தீர்வுகள்!
Published : April 5, 2026 at 5:10 PM IST
நம்மில் பலருக்கு முகம் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும், உதடுகள் மட்டும் எப்போதும் காய்ந்து போய் காணப்படுவது பெரிய மனக்குறையாக இருக்கும். சிரிக்கும்போது உதடு வெடித்து ரத்தம் வருவது அல்லது உதட்டில் இருக்கும் தோலை அடிக்கடி பிய்த்து எடுப்பது என இது ஒரு எரிச்சலூட்டும் விஷயமாகவே மாறிவிடும். "ஏன் இப்படி உதடு வறண்டு போகிறது?" என்று யோசித்து, கையில் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு லிப் பாமை வாங்கி தேய்ப்போம்.
ஆனால், எவ்வளவு தேய்த்தாலும் ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே மீண்டும் உதடு பழையபடி வறண்டு போய்விடும். தண்ணீர் சரியாகக் குடிக்காதது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், நாம் அன்றாடம் செய்யும் சில சின்னச் சின்னத் தவறுகளும் இந்த வறட்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக இருக்கின்றன என்கிறார் தோல் நிபுணர் குர்வீன் வரைச். டாக்டர் குர்வீன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உதடு வறட்சியடையாமல் இருக்க, செய்ய கூடாத விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
லிப் பாமை நேரடியாக பயன்படுத்தாதீர்கள்
உதடு வறட்சியாக இருக்கிறது என்று தெரிந்தவுடன் நாம் செய்யும் முதல் காரியம், அதன் மேல் நேரடியாக லிப் பாம் தேய்ப்பதுதான். ஆனால், உதடுகளில் முதலில் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு மாய்ஸ்சுரைசர் தடவ வேண்டும், அதன் பிறகுதான் அதன் மேல் லிப் பாம் போட வேண்டும் என்கிறார் குர்வீன்.
மாய்ஸ்சுரைசர் உதட்டின் உட்புறம் வரை சென்று ஈரப்பதத்தை தரும், லிப் பாம் அந்த ஈரப்பதம் வெளியேறாமல் ஒரு கவசமாக செயல்படும். இந்த முறையை பின்பற்றும்போது உதடுகள் நீண்ட நேரத்திற்கு வறண்டு போகாமல் மென்மையாக இருப்பதை நீங்களே உணர முடியும்.
உதட்டை எஞ்சில் செய்வதை தவிர்க்கவும்
உதடு வறண்டு போகும் போது அதை ஈரம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நாம் அடிக்கடி நாவினால் உதட்டை தடவுவோம். இது தவறு என டாக்டர் குர்வீன் எச்சரிக்கிறார். நாம் உதட்டை ஈரம் செய்கிறோம் என்று நினைப்போம், ஆனால் எச்சிலில் இருக்கும் என்சைம்கள் உதட்டில் இருக்கும் இயற்கை எண்ணெய்களை முழுமையாக நீக்கிவிடும்.
இதனால் உதடு முன்பை விட இன்னும் அதிகமாக வறண்டு போகும். இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால், உதடு காயும் போதெல்லாம் நாவால் ஈரம் செய்யாமல், எப்போதும் ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சுரைசர் வைத்திருப்பது அவசியம். இந்த பழக்கத்தை கைவிட்டாலே பாதி உதடு பிரச்சனைகள் தானாகவே சரியாகிவிடும்.
மேட் லிப்ஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைக்கவும்
பெண்களுக்கு மேட் லிப்ஸ்டிக் (Matte Lipstick) அணிவது மிகவும் பிடிக்கும், ஏனெனில் அது நீண்ட நேரம் அழியாமல் இருக்கும். ஆனால், இது உதட்டின் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும் ஒரு முக்கியமான காரணி என்று தோல் நிபுணர் குறிப்பிடுகிறார். மேட் லிப்ஸ்டிக்குகளில் மெழுகு மற்றும் பவுடர் அதிகமாகவும், ஈரப்பதம் தரும் எண்ணெய் குறைவாகவும் இருக்கும்.
குறிப்பாக அடர் நிறம் கொண்ட மேட் லிப்ஸ்டிக்குகள் உதட்டை மிக வேகமாக வறட்சியடையச் செய்யும். எனவே, தினமும் மேட் லிப்ஸ்டிக் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக, லேசான நிறம் கொண்ட கிளாஸி வகை லிப்ஸ்டிக்குகளை பயன்படுத்தலாம். இது உதட்டிற்கு அழகான தோற்றத்தை தருவதோடு, நாள் முழுவதும் ஈரப்பதமாகவும் வைத்திருக்க உதவும்.
முகப்பரு க்ரீம்களில் இருந்து பாதுகாப்பு
முகத்தில் பருக்கள் வரும்போது நாம் பயன்படுத்தும் ஜெல் அல்லது க்ரீம் உதட்டின் மேல் படாமல் பார்த்து கொள்வது மிக முக்கியம். முகப்பருக்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளில் பென்சாயில் பெராக்சைடு (Benzoyl peroxide) அல்லது சாலிசிலிக் அமிலம் (Salicylic acid) போன்றவை இருக்கும். இவை முகத்தில் உள்ள அதிகப்படியான எண்ணெயை உறிஞ்சுவதற்காக தயாரிக்கப்படுபவை.
முகத்தின் தோலை விட உதட்டின் தோல் மிகவும் மென்மையானது என்பதால், இந்த மருந்துகள் தெரியாமல் உதட்டில் பட்டால் கூட அது கடுமையான வறட்சியையும் எரிச்சலையும் உண்டாக்கும். எனவே, முகத்திற்கு மருந்துகளைப் போடும்போது உதட்டை சுற்றியுள்ள பகுதியில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் வரைச் அறிவுறுத்துகிறார்.
இரவு நேர பராமரிப்பு முறைகள்
இரவு தூங்க செல்வதற்கு முன்னால் உதடுகளை பராமரிப்பது ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். இரவு முழுவதும் நம் உடல் தன்னை தானே புதுப்பித்து கொள்ளும் என்பதால், அந்த நேரத்தில் உதட்டிற்கு சரியான ஊட்டச்சத்தை தர வேண்டும். தூங்குவதற்கு முன் உதட்டில் ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சுரைசரை தடவி, அதன் மேல் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு பெட்ரோலியம் ஜெல்லியைப் (Petroleum Jelly) தடவ வேண்டும் என்று தோல் நிபுணர் பரிந்துரைக்கிறார்.
இது இரவு முழுவதும் ஈரப்பதம் உதட்டிற்குள் இருப்பதை உறுதி செய்யும். காலையில் எழுந்திருக்கும்போது உங்கள் உதடுகள் மிகவும் மென்மையாகவும், பொலிவாகவும் இருப்பதை உணரலாம். இந்த எளிய முறையை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் உதடு வெடிப்புகள் வராமல் தடுக்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.