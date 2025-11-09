சண்டே ஸ்பெஷல் சமையல் குறிப்புகள்!
காய்ந்த மிளகாய் காரம் குறையாமல், நமத்துப் போகாமல் இருக்க, வாரத்திற்கு ஒருமுறை வெயிலில் காயவைக்கலாம்.
November 9, 2025
உங்கள் அன்றாட சமையாலை மேலும் எளிதாக்கவும், சுவையானதாக்கவும் சூப்பரான 20 சமையல் குறிப்புகள் இதோ..மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
- முள்ளங்கி இலையை தூக்கி எறியாமல், சிறிது எண்ணெய்யில், காய்ந்த மிளகாய், உளுத்தம் பருப்பு, பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து வதக்கி அரைத்தால், சத்தான மற்றும் சுவையான துவையல் தயார்.
- பருப்பு அல்லது பயறு வகைகளை வேகவைக்க குக்கரைப் பயன்படுத்தினால், அவற்றில் உள்ள வைட்டமின்கள் வீணாகாமல் பாதுகாக்கப்படும்.
- தயிரைத் தண்ணீர் இல்லாமல் வடிகட்டி, அதனுடன் இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், உப்பு சேர்த்து அரைத்து, டோஸ்ட் செய்த பிரெட்டில் தடவி சாப்பிட்டால் சுவை அருமையாக இருக்கும்.
- பட்டுப் புடவையை அலசிய பின், கடைசியாக எலுமிச்சை சாறு கலந்த தண்ணீரில் முக்கி எடுத்தால், புடவைப் புதுசு போல் பளபளப்பாக இருக்கும்.
- காய்ந்த வேப்பிலையை ஒரு துணியில் கட்டி அரிசி மற்றும் பருப்புப் பாத்திரங்களில் வைத்தால், வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும்.
- அவரைக்காயை வேகவைக்க அதிக அளவில் தண்ணீர் சேர்த்தால் ஊட்டச்சத்துக்கள் வீணாகும். எனவே, அவரைக்காயை இட்லிப் பாத்திரத்தில் வைத்து ஆவியில் வேகவைப்பது சிறந்தது.
- வீட்டில் அல்லது கடையில் வாங்கிய பலகாரத்தை டப்பாவில் டிஸ்யூ பேப்பர் வைத்து வைத்தால், எண்ணெய் பிசுக்கு மற்றும் நமத்துப் போன வாடை பிடிக்காமல் இருக்கும்.
- சென்னா மசாலா செய்வதற்கு, வேகவைத்த கொண்டைக்கடலையில் நான்கைந்தை தனியாக எடுத்து வைத்து, குருமா கொதிக்கும் போது மசித்துக் சேர்த்தால், குருமா கெட்டியாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
- எப்போதும் ஒரே மாதிரியான இட்லியை செய்யாமல், தக்காளி, வெங்காயம், முட்டை, பன்னீர் போன்றவற்றை மாவுடன் கலந்து, இட்லிப் பாத்திரத்தில் வேக வைத்துச் சாப்பிடலாம்.
- குழந்தைகளுக்குக் குட்டி இட்லி (மினி இட்லி) செய்து கொடுத்தால், அவர்கள் உணவை விரும்பிச் சாப்பிடுவார்கள்.
- சமைக்கும் அனைத்து உணவுகளிலும், கடைசியாகக் கொத்தமல்லித் தழைகளைத் தூவிச் சாப்பிட்டால், உடலுக்குத் தேவையான சத்துக்கள் சுலபமாகக் கிடைக்கும்.
- கீரை சமைக்கும் போது மிளகு சேர்ப்பதால், கீரையில் உள்ள விஷத்தன்மை நீங்க உதவும், மேலும் ஊட்டச்சத்துக்கள் தக்கவைக்கப்படும்.
- முட்டைகோஸ் சேர்த்துச் செய்யும் அனைத்துச் சமையல்களிலும், சீரகம் சேர்த்துத் தாளித்தால், கோஸின் விரும்பத்தகாத வாசனை வராது.
- ஒரு முட்டைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் பால் என்ற விகிதத்தில் கலந்து ஆம்லெட் செய்தால், எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் ஆம்லெட் மிருதுவாக இருக்கும்.
- இட்லி/தோசை மாவு அதிகம் புளித்துவிட்டால், அதில் சிறிது ரவை அல்லது கடலை மாவைச் சேர்த்துக் கலந்து பயன்படுத்தினால் புளிப்புத் தன்மை குறையும்.
- உருளைக்கிழங்கை வேகவைக்கும்போது, தண்ணீரில் ஒரு துளி வினிகர் சேர்த்தால், உருளைக்கிழங்கு வெடிக்காமல் வெந்து வரும்.
- எலுமிச்சைப் பழத்தை நறுக்குவதற்கு முன், அதைச் சிறிது நேரம் சுடுநீரில் போட்டு வைத்தால், அதிக சாற்றைப் பிழியலாம்.
- எண்ணெயில் செய்த பலகாரங்கள் அல்லது நெய் அதிகம் உள்ள உணவுகளைச் சூடுபடுத்த, மைக்ரோவேவ் பயன்படுத்தாமல், இட்லிப் பாத்திரத்தில் வைத்து ஆவியில் சூடுபடுத்தினால், வாசனை மாறாமல் புதிது போல் இருக்கும்.
- கண்ணாடிப் பாத்திரங்களில் உள்ள தேநீர் அல்லது காஃபி கறைகளை நீக்க, சிறிது உப்பு மற்றும் வினிகர் கலந்து தேய்க்கலாம்.