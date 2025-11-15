Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / lifestyle

இந்த வாரத்திற்கான அசத்தலான சமையல் குறிப்புகள் - நோட் பண்ணிக்கோங்க!

தயிருக்கு பதில், காய்ச்சி ஆறவைத்த பாலை சிக்கனில் சேர்த்து ஊறவைத்தால் சிக்கன் சாஃப்டாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 15, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சமையல் சீக்கிரம் முடிய வேண்டும், ஆனால் சுவையாகவும் இருக்க வேண்டுமா? உங்களுக்காகப் பயனுள்ள மற்றும் அசத்தலான 20 சமையல் குறிப்புகள். படித்து தெரிந்து மறக்காமல் உங்கள் வீட்டிலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க!

  1. சிக்கன் குழம்பு செய்யும் போது, இறுதியில் கொஞ்சமாக தேங்காயையும் சோம்பையும் அரைத்துச் சேர்த்து, குழம்பு கொதித்து வந்ததும் அடுப்பை அணைத்தால் குழம்பு கெட்டியாகவும் கூடுதல் சுவையுடனும் இருக்கும்.
  2. காய்ந்த ஆரஞ்சு தோலை டீ தூளில் வைத்தால் டீ கூடுதல் ருசியுடனும் மணத்துடனும் இருக்கும்.
  3. ஒரு கப் இட்லி மாவில், அரை கப் ஊறவைத்து அரைத்த ஓட்ஸ் மாவுடன் கலந்தால் இட்லி சாஃப்டாக வரும்.
  4. எப்போதும் ஒரே மாதிரியான தோசை சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக, வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, மிளகாயை மிக்ஸியில் சேர்த்து அரைத்து மாவில் கலந்து தோசை சுட்டால் தோசை ருசியாக இருக்கும்.
  5. துவரம் பருப்பை மிக்ஸியில் சேர்த்து ஒன்று இரண்டாக அரைத்து வேகவைத்தால் சீக்கிரமே பருப்பு வெந்து வரும்.
  6. தோசைக்கல்லில் சப்பாத்தி செய்த பிறகு, எண்ணெய் தடவி வைத்துவிட்டால் தோசை ஊற்றும் போது ஒட்டாமல் வரும்.
  7. பேக்கிங் சோடாவை டூத் பேஸ்டில் கலந்து டீ வடிகட்டியைத் தேய்த்தால் நீண்ட நாட்களாகப் படிந்திருந்த கரை நீங்கும்.
  8. கறிவேப்பிலையையும் வெந்தயத்தையும் வறுத்து பொடி செய்து இறுதியாகப் புளிக்குழம்பில் சேர்த்தால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
  9. எந்த வெரைட்டி ரைஸ் செய்வதாக இருந்தாலும், தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்தால் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.
  10. அடுப்பில் எண்ணெய் கறை அல்லது பிசுபிசுப்பாக இருந்தால், வாழைப்பழத் தோலை வைத்து தேய்த்தப் பின் ஈரத்துணியை வைத்துத் துடைத்தால் எண்ணெய் பசை நீங்கும்.
  11. கோதுமை மாவு அரைக்கும் போது, வெள்ளை கொண்டைக்கடலையையும் சேர்த்து அரைத்தால் மாவு சத்தானதாக இருக்கும்.
  12. எந்தப் பருப்பு வடை செய்வதாக இருந்தாலும், அதில் இஞ்சியைத் துருவிச் சேர்த்தால் வாயு, அஜீரணத் தொல்லை நீங்கும். சுவையும் கூடுதலாக இருக்கும்.
  13. முட்டையை குக்கரில் வைத்து 3 விசில் விட்டால் சீக்கிரமாகவே முட்டை வெந்துவிடும்.
  14. தயிருக்கு பதில், காய்ச்சி ஆறவைத்த பாலைச் சிக்கனில் சேர்த்து ஊறவைத்தால் சிக்கன் சாஃப்டாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும்.
  15. உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்த தண்ணீரில் டிஷ் வாஷிங் லிக்விட்டைச் சேர்த்துப் பாத்திரம் கழுவினால் பாத்திரம் பளபளப்பாக இருக்கும்.
  16. புதினா சட்னி அரைக்கும் போது ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலையை வறுத்து சேர்த்து அரைத்தால் ருசியும் சத்தும் கூடும்.
  17. எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களில் கிராம்பைச் சொருகி வீட்டின் மூலைகளில் வைத்தால் பூச்சி வராது.
  18. துவரம் பருப்புடன் பாசிப்பருப்பு மற்றும் கடலைப் பருப்பு சேர்த்துச் சாம்பார் செய்தால் சுவை கூடும்.
  19. குழம்பு அல்லது கிரேவியில் உப்பு அதிகமாகிவிட்டால், தேங்காயைச் சின்னச் சின்னதாக நறுக்கிச் சேர்க்கலாம் அல்லது தயிர் சேர்க்கலாம்.
  20. சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கைத் தண்ணீரில் வேக வைக்காமல் ஆவியில் வேக வைத்தால் தான் அதன் இயற்கையான இனிப்புச் சுவை மாறாது.

இதையும் படிங்க:

TAGGED:

சமையல் குறிப்புகள்
கிச்சன் டிப்ஸ்
COOKING HACKS
COOKING TIPS AND TRICKS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.