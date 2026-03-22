ETV Bharat / lifestyle

சமையலை சுவையாக்க 20 சூப்பர் டிப்ஸ்! நோட் பண்ணிக்கோங்க!

கொழுக்கட்டை செய்யும்போது பச்சரிசிக்கு பதில் புழுங்கல் அரிசி சேர்த்து செய்தால் நீண்ட நேரம் மென்மையாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 22, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வெயில் காலம் வந்தாச்சு! இனி கிச்சனில் நின்று சமைப்பதே பெரிய சவாலாக இருக்கும். இந்த சூழலில் உங்கள் சமையலை எளிதாகவும், அதே சமயம் சுவையாகவும் முடிக்க இதோ 20 பயனுள்ள சமையல் குறிப்புகள் இதோ..

  1. முட்டையை பயன்படுத்தி எந்த உணவு சமைத்தாலும், அதில் சிறிது மஞ்சள் தூள் மற்றும் மிளகு தூள் சேர்த்தால் சுவையுடன் மணமும் கூடுதலாக இருக்கும்.
  2. துவரம் பருப்பு வேக வைக்கும்போது அதில் சிறிது கடலை எண்ணெய் அல்லது பூண்டு சேர்த்தால் பருப்பு சீக்கிரம் வெந்துவிடும்.
  3. கூட்டு, பொரியல், குழம்பு என அனைத்து வகை உணவுகளிலும் சீரகம் சேர்த்து தாளித்தால் சுவை கூடுவதோடு ஜீரண சக்தியும் அதிகரிக்கும்.
  4. எந்த வகை ரசம் வைத்தாலும், ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யில் தாளித்துப் பாருங்கள், சுவை அள்ளும்.
  5. புதினா சட்னி செய்யும்போது புதினாவை அதிக நேரம் வதக்காமல் அரைத்தால், அதன் சுவை அட்டகாசமாக இருப்பதோடு ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
  6. முருங்கைக்காய் அதிகமாக இருந்தால், அவற்றை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு டிபன் பாக்ஸில் (Air-tight container) வைத்து மூடினால் நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும்.
  7. மீதமான இட்லியில் உப்புமா செய்வதாக இருந்தால், இட்லியை சிறிது நேரம் பிரிட்ஜில் வைத்து பிறகு செய்தால் உப்புமா நன்றாக உதிரி உதிரியாக வரும்.
  8. புதினா சாதம் செய்யும்போது அதனுடன் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் சாதம் கூடுதல் சுவையுடன் இருக்கும்.
  9. குலாப் ஜாமுன் மாவில் கொஞ்சமாக 'பிரஷ் கிரீம்' சேர்த்துப் பிசைந்தால், ஜாமுன் பஞ்சு போன்று மென்மையாக இருக்கும்.
  10. இட்லி மாவு புளித்துவிட்டால் கவலை வேண்டாம், அதில் கடுகு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தாளித்துக் குழிப்பணியாரமாக செய்து சாப்பிடலாம்.
  11. கிரேவி, குருமா அல்லது குழம்பில் காரம் அதிகமாகிவிட்டால், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அல்லது தேங்காய்ப்பால் சேர்த்தால் காரம் குறைந்து சுவை கூடும்.
  12. கேசரி செய்யும்போது ஆப்பிள், மாதுளை, அன்னாசி போன்ற பழங்களை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி சேர்த்தால் 'புரூட் கேசரி' சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
  13. தரையில் எண்ணெய் கொட்டிவிட்டால், அதன் மேல் கோதுமை மாவை தூவிப் பிறகு துடைத்தால் எண்ணெய் பிசுக்கே இருக்காது.
  14. காபி டிகாஷன் மீந்துவிட்டால், அதில் சர்க்கரை கலந்து பிரிட்ஜில் வைத்து அடுத்த நாள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
  15. கொழுக்கட்டை செய்யும்போது பச்சரிசிக்கு பதில் புழுங்கல் அரிசி சேர்த்து செய்தால் நீண்ட நேரம் மென்மையாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
  16. பூரி மாவு பிசையும்போது சிறிது சர்க்கரை சேர்த்து பிசைந்தால், பூரி சுட்ட பிறகு நீண்ட நேரத்திற்கு நமத்து போகாமல் இருக்கும்.
  17. பாயாசம் போன்ற உணவுகளை நேரடியாக அடுப்பில் வைத்து சூடுபடுத்தாமல், 'டபுள் பாய்லிங்' (Double Boiling) முறையில் சூடுபடுத்தினால் சுவை மாறாமல் இருக்கும்.
  18. அடைக்கு மாவு அரைக்கும்போது வரமிளகாயை குறைத்து, இஞ்சி மற்றும் மிளகை சற்று அதிகமாக சேர்த்தால் சுவையும் ஆரோக்கியமும் கூடும்.
  19. எலுமிச்சை சாதம் செய்யும்போது சிறிது குடைமிளகாயை சேர்த்து செய்தாலோ அல்லது தாளித்தாலோ அதன் மணமும் சுவையும் அள்ளும்.
  20. வேர்க்கடலையுடன் கறிவேப்பிலையை சேர்த்து வதக்கி சட்னி அரைத்தால் இட்லி, தோசைக்கு தொட்டுக்கொள்ள சூப்பராக இருக்கும்.

TAGGED:

சமையல் குறிப்புகள்
KITCHEN TIPS AND HACKS
EASY COOKING
COOKING TIPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.