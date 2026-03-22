சமையலை சுவையாக்க 20 சூப்பர் டிப்ஸ்! நோட் பண்ணிக்கோங்க!
Published : March 22, 2026 at 12:09 PM IST
வெயில் காலம் வந்தாச்சு! இனி கிச்சனில் நின்று சமைப்பதே பெரிய சவாலாக இருக்கும். இந்த சூழலில் உங்கள் சமையலை எளிதாகவும், அதே சமயம் சுவையாகவும் முடிக்க இதோ 20 பயனுள்ள சமையல் குறிப்புகள் இதோ..
- முட்டையை பயன்படுத்தி எந்த உணவு சமைத்தாலும், அதில் சிறிது மஞ்சள் தூள் மற்றும் மிளகு தூள் சேர்த்தால் சுவையுடன் மணமும் கூடுதலாக இருக்கும்.
- துவரம் பருப்பு வேக வைக்கும்போது அதில் சிறிது கடலை எண்ணெய் அல்லது பூண்டு சேர்த்தால் பருப்பு சீக்கிரம் வெந்துவிடும்.
- கூட்டு, பொரியல், குழம்பு என அனைத்து வகை உணவுகளிலும் சீரகம் சேர்த்து தாளித்தால் சுவை கூடுவதோடு ஜீரண சக்தியும் அதிகரிக்கும்.
- எந்த வகை ரசம் வைத்தாலும், ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யில் தாளித்துப் பாருங்கள், சுவை அள்ளும்.
- புதினா சட்னி செய்யும்போது புதினாவை அதிக நேரம் வதக்காமல் அரைத்தால், அதன் சுவை அட்டகாசமாக இருப்பதோடு ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
- முருங்கைக்காய் அதிகமாக இருந்தால், அவற்றை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு டிபன் பாக்ஸில் (Air-tight container) வைத்து மூடினால் நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும்.
- மீதமான இட்லியில் உப்புமா செய்வதாக இருந்தால், இட்லியை சிறிது நேரம் பிரிட்ஜில் வைத்து பிறகு செய்தால் உப்புமா நன்றாக உதிரி உதிரியாக வரும்.
- புதினா சாதம் செய்யும்போது அதனுடன் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் சாதம் கூடுதல் சுவையுடன் இருக்கும்.
- குலாப் ஜாமுன் மாவில் கொஞ்சமாக 'பிரஷ் கிரீம்' சேர்த்துப் பிசைந்தால், ஜாமுன் பஞ்சு போன்று மென்மையாக இருக்கும்.
- இட்லி மாவு புளித்துவிட்டால் கவலை வேண்டாம், அதில் கடுகு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தாளித்துக் குழிப்பணியாரமாக செய்து சாப்பிடலாம்.
- கிரேவி, குருமா அல்லது குழம்பில் காரம் அதிகமாகிவிட்டால், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அல்லது தேங்காய்ப்பால் சேர்த்தால் காரம் குறைந்து சுவை கூடும்.
- கேசரி செய்யும்போது ஆப்பிள், மாதுளை, அன்னாசி போன்ற பழங்களை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி சேர்த்தால் 'புரூட் கேசரி' சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
- தரையில் எண்ணெய் கொட்டிவிட்டால், அதன் மேல் கோதுமை மாவை தூவிப் பிறகு துடைத்தால் எண்ணெய் பிசுக்கே இருக்காது.
- காபி டிகாஷன் மீந்துவிட்டால், அதில் சர்க்கரை கலந்து பிரிட்ஜில் வைத்து அடுத்த நாள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
- கொழுக்கட்டை செய்யும்போது பச்சரிசிக்கு பதில் புழுங்கல் அரிசி சேர்த்து செய்தால் நீண்ட நேரம் மென்மையாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
- பூரி மாவு பிசையும்போது சிறிது சர்க்கரை சேர்த்து பிசைந்தால், பூரி சுட்ட பிறகு நீண்ட நேரத்திற்கு நமத்து போகாமல் இருக்கும்.
- பாயாசம் போன்ற உணவுகளை நேரடியாக அடுப்பில் வைத்து சூடுபடுத்தாமல், 'டபுள் பாய்லிங்' (Double Boiling) முறையில் சூடுபடுத்தினால் சுவை மாறாமல் இருக்கும்.
- அடைக்கு மாவு அரைக்கும்போது வரமிளகாயை குறைத்து, இஞ்சி மற்றும் மிளகை சற்று அதிகமாக சேர்த்தால் சுவையும் ஆரோக்கியமும் கூடும்.
- எலுமிச்சை சாதம் செய்யும்போது சிறிது குடைமிளகாயை சேர்த்து செய்தாலோ அல்லது தாளித்தாலோ அதன் மணமும் சுவையும் அள்ளும்.
- வேர்க்கடலையுடன் கறிவேப்பிலையை சேர்த்து வதக்கி சட்னி அரைத்தால் இட்லி, தோசைக்கு தொட்டுக்கொள்ள சூப்பராக இருக்கும்.