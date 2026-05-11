என்ன செஞ்சாலும் உங்கள் வீட்டு இண்டோர் செடி வாடிப்போகுதா? இந்த 12 டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!
Published : May 11, 2026 at 2:56 PM IST
செடி வளர்ப்பது என்பது பலருக்கும் பிடித்தமான ஒரு விஷயம். ஆசைப்பட்டு பார்த்து பார்த்து வாங்கி வந்த செடியை பக்குவமாக பராமரிக்க வேண்டும் என்றுதான் அனைவரும் நினைப்பார்கள். ஆனால் இன்றைய சூழலில் சொந்தமாக தோட்டம் வைத்து செடி வளர்க்க முடியாத நிலையில் இருப்பவர்கள், தங்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே வளர்க்கக்கூடிய இண்டோர் செடிகளை விரும்பி வளர்த்து வருகின்றனர்.
செடிகள் வீட்டுக்கு அழகையும் குளிர்ச்சியையும் தருவதோடு மட்டுமல்லாமல், நம் மனநிலையை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது என பல ஆய்வுகள் சொல்கின்றன. ஆனாலும் பலருக்கு வீட்டிற்குள் செடிகளைப் பராமரிப்பது ஒரு சவாலான காரியமாகவே இருக்கிறது.
குறிப்பாக கோடை காலத்தில் வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால் செடிகள் வாடி போவதை தடுப்பது பலருக்கும் சிரமமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. அந்த வகையில், உங்கள் வீட்டு இண்டோர் செடிகளை எப்போதும் பசுமையாக வைத்திருக்க சில டிப்ஸ்கள் இதோ...
- முதலில் உங்கள் வீட்டு சூழலுக்கு எந்த மாதிரியான செடி சரியாக இருக்கும் என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு தேவை இருக்கும் என்பதால், உங்கள் வீட்டில் எந்த இடத்தில் வெளிச்சம் வரும், காற்றோட்டம் எப்படி இருக்கும் என்பதை முன்கூட்டியே கவனித்து அதற்கேற்ப செடிகளை வாங்க வேண்டும்.
- வீட்டுக்குள் வளர்க்கும் செடிகளுக்கு நேரடியான சூரிய வெளிச்சம் தேவையில்லை என்றாலும், ஓரளவுக்கு வெளிச்சம் அவசியம். ஜன்னல் ஓரம் அல்லது பால்கனிக்கு அருகில் செடிகளை வைப்பதன் மூலம் அவற்றுக்குத் தேவையான இயற்கை வெளிச்சம் கிடைத்து, இலைகள் கருகாமல் ஆரோக்கியமாக வளர வாய்ப்பு ஏற்படும்.
- செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றுவதில் அதிக கவனம் தேவைப்படுகிறது. தொட்டியில் இருக்கும் மேல் மண் காய்ந்திருக்கிறதா என்று உங்கள் விரலால் தொட்டுப் பார்த்துவிட்டுப் பிறகு தண்ணீர் ஊற்றுங்கள். மண் ஈரப்பதமாக இருக்கும்போதே மீண்டும் தண்ணீர் ஊற்றினால் வேர் அழுகிப்போய் செடி இறந்துவிடக் கூடும்.
- வெயில் காலங்களில் காற்றில் ஈரப்பதம் குறைவாக இருக்கும்போது செடிகளின் இலைகள் காய்ந்து போக வாய்ப்புண்டு. இதனை தவிர்க்க ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் தண்ணீர் எடுத்து இலைகளின் மீது லேசாக தெளித்து வரலாம். இது செடிகள் எப்போதும் புத்துணர்ச்சியுடனும் குளிர்ச்சியுடனும் இருக்க வழிவகை செய்யும்.
- வீட்டின் வெப்பநிலையை சீராக வைத்திருப்பது செடிகளின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானது. குளிர்சாதனப் பெட்டி அல்லது ஏசி காத்து நேரடியாகச் செடிகள் மீது படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அதேபோல் சமையலறை வெப்பம் மிக அருகில் இருக்கும் இடங்களிலும் செடிகளை வைக்காமல் இருப்பது நல்லது.
- செடிகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்க இயற்கை உரங்களை மட்டும் பயன்படுத்துங்கள். ரசாயன உரங்களை தவிர்த்துவிட்டு வீட்டில் கிடைக்கும் மண்புழு உரம் அல்லது காய்கறி கழிவுகளை பயன்படுத்தலாம். செடிகள் வளரும் காலங்களில் மட்டும் அளவான முறையில் உரம் கொடுப்பது செடியின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
- செடிகளில் பழுத்துப்போன இலைகளோ அல்லது காய்ந்து போன கிளைகளோ இருந்தால் அவற்றை அவ்வப்போது கத்தரிக்கோலால் வெட்டி நீக்க வேண்டும். இப்படி செய்வதால் செடியின் சத்துக்கள் வீணாகாமல் தடுக்கப்பட்டு, புதிய இலைகள் மற்றும் கிளைகள் துளிர்விட்டு வளர தேவையான ஊக்கம் அந்த செடிக்கு கிடைக்கும்.
- செடிகளில் ஏதேனும் பூச்சிகள் அல்லது வெள்ளை நிறப் படிமங்கள் இருக்கிறதா என்று அடிக்கடி கவனிக்க வேண்டும். பூச்சிகள் தென்பட்டால் வேப்ப எண்ணெயை தண்ணீரில் கலந்து இலைகளின் பின் பக்கம் தெளிக்கலாம். இது செடியை பாதிக்காமல் பூச்சிகளை மட்டும் இயற்கை முறையில் கட்டுப்படுத்த நமக்கு உதவும்.
- செடி வளர வளர அதன் வேர்கள் மண்ணுக்குள் விரிவடைந்து கொண்டே போகும். ஒரு கட்டத்தில் தொட்டி பத்தாமல் போகும்போது செடியின் வளர்ச்சி தடையாகும். எனவே ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பழைய தொட்டியை விட சற்று பெரிய தொட்டிக்கு செடியை மாற்றி வைக்க வேண்டும்.
- மணி பிளாண்ட் போன்ற கொடி வகை செடிகளை வளர்க்கும்போது அதற்கு சரியான பிடிமானம் கொடுப்பது அவசியம். ஒரு சிறிய குச்சியையோ அல்லது கயிறையோ கட்டி தூக்கி விடுவதன் மூலம் செடிகள் தரையில் படர்ந்து கிடக்காமல் அழகாக மேலே ஏறி வளர தொடங்கும்.
- ஜன்னல் ஓரம் இருக்கும் செடிகள் வெளிச்சம் வரும் திசையை நோக்கி சாய வாய்ப்புள்ளது. இதனை தவிர்க்க வாரம் ஒருமுறை செடி இருக்கும் தொட்டியை மெதுவாக திருப்பி வைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் செடியின் எல்லாப் பக்கங்களிலும் வெளிச்சம் பட்டு சமமான வளர்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும்.
- ஒவ்வொரு செடியும் ஒவ்வொரு விதமான தன்மையை கொண்டிருக்கும். சில செடிகளுக்கு தண்ணீர் குறைவாகவே போதும், சிலவற்றுக்கு கூடுதல் வெளிச்சம் தேவைப்படும். நீங்கள் வளர்க்கும் செடியின் இலைகள் மற்றும் வளர்ச்சியை தொடர்ந்து கவனித்து அதற்கேற்ப பராமரிப்பு முறையைச் சிறிய அளவில் மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? மேல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிப்ஸ்களை எல்லாம் ஃபாலோ செய்து உங்கள் இண்டோர் செடியை செழிப்பாக வளருங்கள்.