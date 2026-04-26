முடி உதிர்வை ஏற்படுத்தும் 5 உணவுகள் - என்னென்ன தெரியுமா?

உணவில் அதிகப்படியான உப்பு சேர்த்துக் கொள்வதும் முடிக்கு நல்லதல்ல. உப்பு உடலில் நீர்ச்சத்தைக் குறைப்பதோடு, கூந்தல் வேர்க்கால்களுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தைத் தடை செய்கிறது.

Published : April 26, 2026 at 2:44 PM IST

அதிக விலையுள்ள ஹேர் ஆயில், விலையுயர்ந்த ஷாம்பு, சீரம் என எதை மாற்றினாலும் சிலருக்கு முடி கொட்டுவது மட்டும் நின்றபாடில்லை. முடி உதிர்வு என்றாலே நாம் உடனே வெளிப்புறப் பராமரிப்பை நோக்கித்தான் ஓடுகிறோம். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால் நமது கூந்தலின் ஆரோக்கியம் 70 சதவீதம் நாம் உட்கொள்ளும் உணவை பொறுத்தே அமைகிறது.

நாம் விரும்பி சாப்பிடும் சில உணவுகள் நமக்கே தெரியாமல் நம் கூந்தலின் வேர்க்கால்களை பலவீனப்படுத்தி வருகின்றன. தலைமுடி என்பது வெறும் அழகு சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது உங்கள் உடலின் உட்புற ஆரோக்கியத்தின் பிரதிபலிப்பு என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அந்த வகையில், கூந்தல் பராமரிப்பு பொருட்களை மாற்றுவதற்கு முன்பு என்னென்ன உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுச்சத்து மற்றும் சர்க்கரை பலகாரங்கள்

நாம் அன்றாடம் விரும்பி சாப்பிடும் வெள்ளை ரொட்டி, பிஸ்கட், கேக் மற்றும் இனிப்பு தின்பண்டங்கள் உங்கள் முடியின் மிகப்பெரிய எதிரிகள். இதில் உள்ள சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை சட்டென்று உயர்த்துகின்றன.

2016-ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட NIH ஆய்வின்படி, இத்தகைய கார்போஹைட்ரேட்டுகளை அதிகமாக உட்கொள்வது உடலில் அழற்சியை (Inflammation) உண்டாக்குகிறது. இந்த அழற்சி குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தி, முடி உதிர்வை மிக மோசமாக்குகிறது. இனிப்பு மற்றும் மைதாவினால் செய்யப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்த்து, முழு தானியங்களுக்கு மாறுவது கூந்தலுக்கு புத்துயிர் அளிக்கும்.

எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள்

உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளவும், கூந்தல் அடர்த்தியை பாதுகாக்கவும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை தவிர்ப்பதுதான். வடை, சமோசா, பிரெஞ்சு பிரைஸ் போன்ற உணவுகளில் டிரான்ஸ் பேட்ஸ் மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் உள்ளன. இவை உடலில் 'ஆக்ஸிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்' எனப்படும் அழுத்தத்தை உருவாக்குகின்றன.

இது நேரடியாக தலைமுடியின் நுண் துளைகளை (Hair Follicles) தாக்கி அவற்றை சேதப்படுத்துகிறது. இதனால் புதிய முடிகள் வளர்வது தடைபடுவதுடன், இருக்கும் முடியும் பலமிழந்து உதிர தொடங்குகிறது. வறுத்த உணவுகளுக்கு பதிலாக ஆவியில் வேகவைத்த அல்லது வேகவைத்த உணவுகளை தேர்ந்தெடுப்பது கூந்தல் உதிர்வை தடுக்கும்.

சிவப்பு இறைச்சி

சிவப்பு இறைச்சி சுவையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது உங்கள் கூந்தலுக்கு உகந்ததல்ல. இது பெருங்குடல் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, உங்கள் தலையில் உள்ள எண்ணெய் சுரப்பிகளை (Sebum glands) அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செய்ய வைக்கிறது.

2010-ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், சிவப்பு இறைச்சி மற்றும் பொரித்த உணவுகளை தவிர்ப்பது கூந்தல் ஆரோக்கியத்தை கணிசமாக மேம்படுத்துவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தலைப்பகுதியில் அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரக்கும்போது, அது வேர்க்கால்களை அடைத்துக்கொண்டு முடியின் வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது. புரதத்திற்காக சிவப்பு இறைச்சியை சார்ந்திருக்காமல், மீன் அல்லது தாவரவகை புரதங்களை எடுத்து கொள்வது சிறந்தது.

சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் மற்றும் சோடாக்கள்

குளிர் பானங்கள் மற்றும் சோடாக்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமல்லாது, கூந்தலையும் சேர்த்து பாதிக்கின்றன. பலரும் டயட் சோடாக்கள் பாதுகாப்பானது என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனால் அதில் சேர்க்கப்படும் செயற்கை இனிப்புகள் உங்கள் குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களை அழித்துவிடுகின்றன.

குடல் ஆரோக்கியம் சீர்கெடும்போது, உடல் நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள சத்துக்களை சரியாக உறிஞ்ச முடியாது. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும்போது உடல் முதலில் தனது கவனத்தை தலைமுடிக்கு செல்லும் சத்துக்களை நிறுத்துவதில் தான் செலுத்தும். இதனால் முடி மெலிதாக தொடங்கி, இறுதியில் கொட்ட ஆரம்பிக்கிறது.

அதிகப்படியான பாதரசம் கொண்ட மீன்கள் மற்றும் உப்பு

மேலே சொன்ன உணவுகள் தவிர, மீன் சாப்பிடுபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. சுறா மற்றும் வால்மீன் போன்ற பெரிய வகை மீன்களில் பாதரசம் (Mercury) அதிகமாக இருக்கும். இது உடலில் சேரும்போது முடி உதிர்வை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு அதிகம்.

அதேபோல், உணவில் அதிகப்படியான உப்பு சேர்த்துக் கொள்வதும் முடிக்கு நல்லதல்ல. உப்பு உடலில் நீர்ச்சத்தை குறைப்பதோடு, கூந்தல் வேர்க்கால்களுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை தடை செய்கிறது. இதற்கு பதிலாக கீரை வகைகள், முட்டை மற்றும் ஒமேகா-3 அதிகம் உள்ள நட்ஸ் வகைகளை சேர்த்து கொள்வது உங்கள் கூந்தலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை வழங்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

