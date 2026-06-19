டிஜிட்டல் உலகால் அதிகரிக்கும் கண் வறட்சி: கண் எரிச்சலை தடுக்க என்ன செய்வது?
கணினி அல்லது மொபைல் பார்க்கும் போது, நாம் அறியாமலேயே கண்ணிமைகளை சிமிட்ட மறந்து விடுகிறோம். இதனால் கண்கள் சீக்கிரமே வறண்டு போகின்றன.
Published : June 19, 2026 at 10:28 AM IST
காலை எழுந்தவுடன் மொபைல் பார்ப்பதில் தொடங்கி, இரவு தூங்கும் வரை கணினி, தொலைக்காட்சி என நம்முடைய பெரும்பாலான நேரம் திரைகளின் முன்னாலேயே முடிகிறது. சில நாட்களாக மாலை நேரத்தில் கண்கள் லேசாக எரிவது போலவோ, அல்லது மணல் விழுந்தது போல ஒருவித உறுத்தலோ உங்களுக்கு தோன்றியிருக்கலாம்.
'சரி, தூக்கம் பத்தவில்லை' என்று நாம் சாதாரணமாக கடந்து போகும் இந்த சிறு அசௌகரியம் தான், கண்கள் வறண்டு போவதற்கான ஆரம்ப அறிகுறி என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள். நம் உடலின் மற்ற பாகங்களை பராமரிப்பதில் காட்டும் அக்கறையை, அன்றாடம் நாம் அதிகம் பயன்படுத்தும் கண்களுக்கு கொடுக்க தவறிவிடுகிறோம். இந்த அலட்சியம் நீடித்தால், பிற்காலத்தில் கடுமையான கண் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
கண் வறட்சி ஏன் ஏற்படுகிறது?
நம்முடைய கண்கள் எப்போதும் ஈரப்பதத்துடன் இருப்பதற்கு 'லாக்ரிமல்' (Lacrimal Gland) என்ற சுரப்பி சுரக்கும் கண்ணீரே முக்கிய காரணம். இது கண்களை தூசி மற்றும் கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கிறது. ஆனால், இந்த திரவத்தின் உற்பத்தி குறையும் போது கண்கள் வறண்டு, எரிச்சலும் அரிப்பும் ஏற்படுகின்றன. மயோ கிளினிக் (Mayo Clinic) வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு தகவலின்படி, கண் வறட்சிக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன..
- வைட்டமின் ஏ குறைபாடு மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை.
- தைராய்டு போன்ற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்.
- மொபைல், கணினிகளை தொடர்ந்து நீண்ட நேரம் பார்ப்பது.
- வயது முதிர்வு, காற்றில் உள்ள தூசி மற்றும் அலர்ஜிகள்.
- பெண்கள் கண்களுக்கு பயன்படுத்தும் மேக்கப் சாதனங்களை சரியாக சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பது.
தடுக்க என்ன செய்வது?
திரைகளைப் பயன்படுத்தும் போது இடைவெளி : கணினி அல்லது மொபைல் பார்க்கும் போது, நாம் அறியாமலேயே கண்ணிமைகளை சிமிட்ட மறந்து விடுகிறோம். இதனால் கண்கள் சீக்கிரமே வறண்டு போகின்றன. சிடிசி (CDC) அமைப்பு இதற்கு ஒரு எளிய விதியை பரிந்துரைக்கிறது.
அதுதான் '20-20-20 விதி'. அதாவது, ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை, 20 அடி தூரத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை, 20 வினாடிகள் உற்றுப் பார்க்க வேண்டும். இது கண்களுக்கு நல்ல ஓய்வை தரும். மேலும், அடிக்கடி கண் இமைகளை சிமிட்டுவதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்.
காற்றின் நேரடித் தாக்கம்: ஏசி, கூலர்கள், ஹீட்டர்கள் மற்றும் ஹேர் டிரையர்களில் இருந்து வரும் காற்று நேரடியாக நம் கண்களில் படுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இது தொடர்பாக 'அன் அலர்ஜி' ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆய்வில், ஏசி காற்றானது கண்களில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி, வறட்சி மற்றும் கண் சிவப்பாதலை அதிகப்படுத்துகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, குளிர்ந்த காற்று நேரடியாக முகத்தில் படாதவாறு அமர்வது நல்லது.
உணவு முறையும் நீர்ச்சத்தும்: கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு உடலின் நீர்ச்சத்து மிக முக்கியம். லாக்ரிமல் சுரப்பிகள் சரியாக செயல்பட தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். அத்துடன் வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி, ஸ்ட்ராபெர்ரி போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்களை உணவில் சேர்க்க வேண்டும். கிளிவ்லேண்ட் கிளினிக் (Cleveland Clinic) ஆய்வின்படி, ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட் நிறைந்த உணவுகள் கண் வறட்சியைப் பெருமளவு குறைக்கின்றன. இதற்காக பாதாம், வால்நட்ஸ், வாழைப்பழம், உலர் திராட்சை மற்றும் அவகேடோ போன்றவற்றை அன்றாடம் சாப்பிடலாம்.
பாதுகாப்புக் கண்ணாடிகள் மற்றும் லென்ஸ் பயன்பாடு: வெளியே செல்லும் போது சூரியனின் புற ஊதாக் கதிர்கள் மற்றும் தூசியிலிருந்து கண்களை பாதுகாக்க தரமான சன்கிளாஸ்களை அணிய வேண்டும் என்று NIH ஆய்வு கூறுகிறது. கணினியில் அதிக நேரம் வேலை செய்பவர்கள் காண்டாக்ட் லென்ஸ் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஏனெனில் இது வறட்சியை தீவிரமாக்கும். அதற்கு பதிலாக ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் கண்ணாடிகளை பயன்படுத்தலாம்.
மேக்கப் மற்றும் சுய மருத்துவம்: கண்களுக்கு மேக்க போடுபவர்கள், தூங்குவதற்கு முன்பு அதை முழுமையாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும். தூசிகள் மற்றும் ரசாயனங்கள் கண்களின் ஓரங்களில் தங்குவது ஆபத்தானது. எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக, கண்களில் எரிச்சல் இருக்கிறது என்பதற்காக மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி கடைகளில் விற்கும் சொட்டு மருந்துகளை (Eye Drops) வாங்கி பயன்படுத்த கூடாது.
இயற்கையான வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும் உள்ள இடங்களில் அமர்ந்து வேலை செய்வதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள். கண்கள் நமக்கு கொடுக்கும் சிறிய எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளை உணர்ந்து, ஆரம்பத்திலேயே தகுந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் கண் வறட்சிப் பாதிப்பிலிருந்து எளிதாக தப்பிக்கலாம்.
ஆய்வு:
https://www.nei.nih.gov/eye-health-information/eye-conditions-and-diseases/dry-eye
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24479-dry-eye