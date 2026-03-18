ஆண்களின் வழுக்கைப் பிரச்சனைக்கு காரணம்..வயிறுதான்! என்ன சொல்கிறது ஆய்வு?
மலச்சிக்கல் மற்றும் செரிமான கோளாறுகள் உள்ள ஆண்களுக்கு முடி உதிர்வு அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
Published : March 18, 2026 at 12:47 PM IST
நம்மில் பலருக்கு காலையில் எழுந்து கண்ணாடி பார்க்கும் போது முதலில் நினைவுக்கு வருவது "நேற்றை விட இன்று முடி கொஞ்சம் அதிகமாக கொட்டுகிறதோ?" என்ற கவலைதான். தலைமுடி மெலிந்து போவதும், நெற்றி ஏறுவதும் இன்று பல ஆண்களின் தன்னம்பிக்கையை சிதைக்கும் ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது.
இதற்காக நாம் தேய்க்காத எண்ணெய்களோ, பயன்படுத்தாத ஷாம்பூக்களோ இல்லை. ஆனால், இவ்வளவு செய்தும் பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால், பிரச்சனை உங்கள் தலையில் இல்லை, உங்கள் வயிற்றில் இருக்கிறது என்கிறது ஓர் ஆய்வு. நாம் அன்றாடம் சந்திக்கும் செரிமானக் கோளாறுகளுக்கும், முடி உதிர்வுக்கும் ஒரு நேரடி தொடர்பு இருப்பதை சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று நிரூபித்துள்ளது.
வயிற்று ஆரோக்கியமும் முடி உதிர்வும்: என்ன சொல்கிறது ஆய்வு?
இந்தியாவின் பத்து முக்கிய மாநிலங்களில் 1.6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆண்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், ஒரு அதிர்ச்சியான உண்மை வெளிவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு Traya Health நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்டுள்ளது. முடி உதிர்வு என்பது வெறும் மேலோட்டமான அழகு சார்ந்த பிரச்சனை அல்ல, அது உங்கள் உடலின் உட்புறத்தில் நடக்கும் மாற்றங்களின் எச்சரிக்கை மணி என்கிறது ஆய்வு. குறிப்பாக, 2024 மற்றும் 2025-ம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், இந்திய ஆண்களின் செரிமான ஆரோக்கியம் பெருமளவு சரிந்துள்ளதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் நிலை:
இந்த ஆய்வில் தமிழகம் மற்றும் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களின் தரவுகள் கவலைக்குரியதாக உள்ளன. மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே தமிழகத்திலும் மலச்சிக்கல் மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகள் உள்ள ஆண்களுக்கு முடி உதிர்வு அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஐடி (IT) மற்றும் கார்ப்பரேட் துறைகளில் பணிபுரியும் சென்னை இளைஞர்களிடம் இந்த பாதிப்பு அதிகம்.
"10 நிமிட டெலிவரி" ஆப்ஸ்கள் மூலம் ஆர்டர் செய்யப்படும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது மற்றும் முறையற்ற உணவு நேரங்கள் ஆகியவை சென்னையின் இளைஞர்களிடம் செரிமான சிதைவை ஏற்படுத்தி, அது முடி உதிர்வில் முடிகிறது. ஒரு வருடத்தில் 1. 30 சதவீத புள்ளிகள் சரிவுடன் ஆரோக்கியமான செரிமானத் திறனில் தமிழ்நாடு உள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
மற்ற மாநிலங்களின் நிலை?
ஆரோக்கியமான செரிமான திறனில் மிகக் கடுமையான வீழ்ச்சியை தெலங்கானா மாநிலம் சந்தித்துள்ளது என்கிறது ஆய்வு. ஓராண்டு காலத்தில் இது 4.10 சதவீதப் புள்ளிகள் சரிந்துள்ளது. ராஜஸ்தான் 3.30 புள்ளிகள் சரிவுடன் அதற்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது, டெல்லி NCR பகுதியும் 2.97 புள்ளிகள் சரிவுடன் அதற்குச் சற்றும் சளைக்காமல் பின்தொடர்கிறது. மத்தியப் பிரதேசம், குஜராத் மற்றும் பீகார் போன்ற மாநிலங்களும் இதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான வீழ்ச்சிகளைக் கண்டு வருகின்றன.
ஏன் வயிறு கெட்டால் முடி கொட்டுகிறது?
ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சப்படுவதில் தடை: நமது தலைமுடி 90% 'கெரட்டின்' என்ற புரதத்தால் ஆனது. நாம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள புரதம், இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்களை நமது குடல் சரியாக உறிஞ்சினால் மட்டுமே அது தலைமுடிக்கு சென்றடையும். செரிமானம் சரியில்லை என்றால், நீங்கள் எவ்வளவு சத்தான உணவை சாப்பிட்டாலும் அது முடிக்குக் கிடைக்காது.
உட்புற வீக்கம் (Inflammation): வயிறு மற்றும் குடல் பகுதியில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் உடலில் ஒருவித அழுத்தத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த அழுத்தத்தால், வளரும் நிலையில் உள்ள தலைமுடிகள் சீக்கிரமாகவே உதிரும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றன.
மாறிப்போன வாழ்வியல் முறைகள்: இந்த ஆய்வு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது ஏதோ ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் நடப்பது அல்ல, மாறாக நன்கு படித்த, நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் ஆண்களிடமே இது அதிகமாக காணப்படுகிறது.
- வேலைப்பளு காரணமாக நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் இருப்பது.
- மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க அடிக்கடி நொறுக்குத் தீனிகளைச் சாப்பிடுவது.
- தொடர்ச்சியான டீ, காபி பழக்கம் மற்றும் போதிய உறக்கமின்மை.
இவை அனைத்தும் சேர்ந்து குடல் ஆரோக்கியத்தைக் கெடுக்கின்றன. "முடி உதிர்வு என்பது ஒரு அறிகுறி மட்டுமே, அதன் வேர் உங்கள் வயிறு, ஹார்மோன் மற்றும் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறது" என்கிறார் ட்ரையா (Traya) நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் சலோனி ஆனந்த்.
எனவே, இனி முடி கொட்டுகிறது என்று கவலைப்படும்போது, வெறும் விலையுயர்ந்த ஷாம்பூக்களை மட்டும் தேடாமல், உங்கள் செரிமானம் சீராக இருக்கிறதா என்பதையும் கவனிப்பது அவசியம். ஆரோக்கியமான வயிறுதான் அடர்த்தியான தலைமுடிக்கு அடிப்படை என சலோனி ஆனந்த் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
