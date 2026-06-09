பாட்டு கேட்பதும் ஓவியம் வரைவதும் முதுமையை தள்ளிப்போடுமா? ஆய்வில் குட் நியூஸ்!
பொதுவாக, கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்பவர்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகம் செல்பவர்கள் ஓரளவுக்கு வசதியான பின்னணியை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
Published : June 9, 2026 at 12:49 PM IST
அதிநவீன வாழ்க்கை முறையில், ஆரோக்கியமாக வாழ்வது எப்படி என்பதுதான் நம் பலருடைய தேடலாக இருக்கிறது. சமீபத்தில் லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரி (UCL) நடத்திய ஓர் ஆய்வு, கலை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவது மனிதர்களின் முதுமையை தள்ளிப்போடுவதாக கூறி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
அருங்காட்சியகம் செல்வது, பாடுவது, ஓவியம் வரைவது போன்ற பழக்கங்கள் உடலின் உயிரியல் கடிகாரத்தை மெதுவாக்கி, ஆயுளை நீட்டிக்க உதவும் என்கிறது ஆய்வு. மன அழுத்தத்தை குறைக்க கலைகள் உதவும் என்ற எண்ணம் நமக்கு பிடித்தமான ஒன்றாக இருந்தாலும், அறிவியல் ரீதியாக இது எந்த அளவுக்கு உண்மை? எதார்த்த வாழ்க்கையில் இது சாத்தியமா? என்பதை தெளிவாக புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம்.
இந்த ஆய்வின் பின்னணியில் இருக்கும் சவால்களையும், நம் அன்றாட வாழ்வோடு இது எப்படி பொருந்துகிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ஆய்வு சொல்லும் சுவாரசியம்
கலைகளில் ஆர்வம் காட்டுபவர்களின் உடல், மற்றவர்களை விட மெதுவாகவே முதுமையடைகிறது என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. நமக்கு பிடித்தமான ஒரு பாடலை கேட்கும் போதோ அல்லது ஒரு கலைக்கூடத்தை பார்வையிடும் போதோ நம் மனதில் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறது.
இந்த நிம்மதி மன அழுத்தத்தை குறைத்து, உடலுக்கு நல்லது செய்கிறது என்ற அடிப்படையில் இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்கம்தான் ஆயுள் கூட்டுவதற்கு காரணம் என்று நாம் எப்படி உறுதியாக நம்ப முடியும் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.
காரணமா அல்லது விளைவா
இங்குதான் முதல் சிக்கல் வருகிறது. கலைகளில் ஈடுபடுவதால் ஆயுள் கூடுகிறதா, அல்லது ஏற்கனவே நல்ல உடல்நலத்தோடு ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்களால் மட்டும்தான் வெளியில் சென்று கலை நிகழ்ச்சிகளை ரசிக்க முடிகிறதா என்ற கேள்வி முக்கியமானது. உடல்நிலை சரியில்லாத ஒருவரால் அடிக்கடி அருங்காட்சியகங்களுக்கு செல்ல முடியாது அல்லவா? எனவே, ஆரோக்கியமாக இருப்பதே அவர்கள் கலைகளில் ஈடுபடக் காரணமாக இருக்கலாம்.
பொருளாதார சூழ்நிலையின் பங்கு
பொதுவாக, இதுபோன்ற கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்பவர்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகம் செல்பவர்கள் ஓரளவுக்கு வசதியான பின்னணியை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நல்ல சத்தான உணவும், தரமான மருத்துவ வசதிகளும் எளிதாக கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அவர்களின் நீண்ட ஆயுளுக்கு காரணம் கலையா அல்லது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வசதியான வாழ்க்கை முறையா என்பதை இந்த ஆய்வு முழுமையாக தெளிவுபடுத்தவில்லை.
ஒப்பீட்டில் இருக்கும் சிக்கல்
நம் ஓய்வு நேரத்தை நாம் எதனுடன் ஒப்பிடுகிறோம் என்பதும் முக்கியம். வீட்டில் சும்மா அமர்ந்து தொலைக்காட்சி பார்ப்பதற்கு பதிலாக, வெளியில் ஒரு கலைக்கூடத்திற்கு செல்வது நல்லதுதான். ஆனால், அதே நேரத்தை நாம் நடைப்பயிற்சி செய்யவோ அல்லது நல்ல தூக்கத்திற்கோ ஒதுக்கினால் உடலுக்கு இன்னும் கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும். எதனுடன் ஒப்பிடுகிறோம் என்பதை பொறுத்தே அதன் பலன் மாறுபடும்.
வாழ்க்கை முறை பழக்கவழக்கங்கள்
இந்த ஆய்வில் புகைபிடித்தல், மதுப்பழக்கம், உடல் எடை போன்ற விஷயங்கள் மிக மேலோட்டமாகவே கணக்கில் கொள்ளப்பட்டன. அவற்றை ஆழமாக ஆராய்ந்தபோது, கலைகளால் கிடைக்கும் நன்மைகளின் அளவு மிக குறைவாகவே இருந்தது. புகைபிடிக்கும் பழக்கம் உள்ள ஒருவர், வெறும் கலைக்கூடங்களுக்கு செல்வதால் மட்டும் தன் உடலை காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது. புகைப்பழக்கத்தை விடுவதே அவருக்கு உண்மையான நன்மையை தரும்.
உண்மையான ஆரோக்கியத்தின் ரகசியம்
ஆய்வாளர்கள் சிலர் கூறுவது போல, தினமும் 10,000 அடிகள் நடப்பதற்கும், சத்தான காய்கறிகளை சாப்பிடுவதற்கும் இணையாக கலைகளை வைக்க முடியாது. கலைகள் நம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை தரலாமே தவிர, உடற்பயிற்சிக்கும் நல்ல உணவு முறைக்கும் அது மாற்றாக அமையாது. நம் ஆயுளை நீட்டிக்கவும், ஆரோக்கியமாக வாழவும் உடலை சீராக வைத்திருப்பதே முதன்மையான வழி.
இதற்காக நாம் கலைகளை ரசிப்பதை நிறுத்த தேவையில்லை. கலைகள் நம் ஆயுளின் வருடங்களை நேரடியாக கூட்டாவிட்டாலும், நாம் வாழும் நாட்களை மகிழ்ச்சியானதாக மாற்றும். மனதிற்கு பிடித்தமான விஷயங்களை செய்யும்போது வாழ்க்கை இன்னும் அர்த்தமுள்ளதாக மாறும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்க நல்ல உணவும் உடற்பயிற்சியும் தேவை, மனதை நிம்மதியாக வைக்க கலைகள் தேவை. இரண்டையும் சரியாகப் புரிந்து கொண்டு நம் வாழ்வில் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
ஆய்வு:
https://academic.oup.com/innovateage/article/10/6/igag038/8669801?login=false